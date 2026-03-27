Niedziela handlowa 29.03.2026: zakupy W Lidlu, Biedronce bo wszystkie sklepy otwarte. Gdzie najlepsze zakupy, najtaniej i okazje na Wielkanoc

29.03.2026 r. to jedna z ośmiu niedziel handlowych w roku. Trzy przypadają na grudzień przez innymi świętami więc dla robiących zakupy wyjątkowa niedziela handlowa. Otwarte wszystkie sklepy, wszędzie można zrobić duże zakupy. Ale nie wszędzie są tak wielkie okazje i promocje pozwalające na oszczędności w wydatkach.

Gdy niedziela jest objęta zakazem handlu, a to dotyczy 44 lub 45 niedziel w roku, w zależności jak ułoży się kalendarz, zamknięte muszą być wszystkie sklepy, które zatrudniają pracowników.

Poza nielicznymi wyjątkami takimi jak np. sklepy na stacjach benzynowych, które należą do wyjątków od tej reguły, handel w niedziele objęte zakazem handlu dozwolony jest jedynie tam gdzie pracuje w niedzielę właściciel i członkowie jego najbliższej rodziny.

Niedziela handlowa 29.03.2026 r.: co to znaczy, że niedziela bez zakazu handlu

W praktyce oznacza to, że w dowolną niedzielę zakupy można zrobić na pewno jedynie w małych sklepach osiedlowych, a z sieciówek głównie w tych występujących pod znakiem Żabki. Działają one bowiem na zasadzie franczyzy znaku towarowego, a formalnie są własnością osób je prowadzących.

Podobnie rzecz się ma z małoformatowymi sklepami innych marek np. Carrefour Express, ale pod względem skali i powszechności „Żabki” są w tym względzie dominujące.

Co ważne, zdarza się, że otwarte w niedziele objęte zakazem handlu są nawet dość duże sklepy z logo Żabka, a jest to możliwe gdy właścicieli jest kilku, np. działających jako spółka cywilna i potrafią oni zmobilizować się do pracy w niedzielę w takim zakresie, że bez zatrudniania pracowników można obsługiwać klientów na większej powierzchni.

Niedziela handlowa 29.03.2026 r.: wszystkie sklepy otwarte i czas na duże zakupy z okazjami cenowymi

To już ostatni tydzień przed świętami. I choć w Wielkanoc biesiadujemy zdecydowanie mniej niż w Boże Narodzenie, to jednak świąteczne śniadanie czy obiad są celebrowane zgodnie z tradycją. Duże zakupy przed świętami są więc nieuniknione.

Wadą tego weekendu handlowego – bo skoro niedziela 29.03.2026 r. bez zakazu handlu, to i cały weekend handlowy – jest okoliczność, na którą wskazują badania, iż właśnie na ten krótki czas wswoje podstawowe zakupy planuje zdecydowana większość polskich rodzin.

Zaletą natomiast – poza możliwością zrobienia zakupów w niedzielę handlową 29.03.2026 r. jest bogactwo promocji i wszelkich okazji cenowych. Korzystając z nich można sporo zaoszczędzić na świątecznych wydatkach.

Ponieważ największe obniżki cen, promocje i okazje cenowe dotyczą produktów najpowszechniej występujących na wielkanocnych stołach, przy dobrym planowaniu i przeznaczeniu na zakupy znacznie więcej czasu niż zwykle, można zyskać nawet 25-40 proc. wartości zakupowego koszyka.

Niedziela handlowa 29.03.2026 r.: jakie i gdzie najlepsze okazje i upusty cenowe, czy warto robić zakupy w promocjach

Największe promocje w ten handlowy weekend przedświąteczny są oczywiście w sieciach tak zwanych dyskontów: Lidl, Biedronka, Stokrotka, Kaufland, Dino i inne. W zależności od polityki cenowej danej sieci, obniżki nawet o 50 i więcej procent dotyczą kluczowych produktów takich jak: masło, cukier, oleje, owoce i warzywa, jajka, mięso i wędliny, ryby, napoje, czekolady i słodycze, gotowe cista.

Niestety część najbardziej atrakcyjnych cenowo okazji ogranicza się do jednego wybranego dnia – np. piątku jak masło za grosze (dosłownie bo po 99 groszy kostka) w Lidlu. Ale są też takie, któ®e na dokładnie takich samych okazyjnych zasadach kupować można przez cały weekend, a więc od piątku do niedzieli włącznie.

Niedziela handlowa 29.03.2026 r.: jak zaplanować weekend, by zyskać jak najwięcej z okazji cenowych przy dużych zakupach w niedzielę i przez cały weekend

Wszystko to sprawia, że najlepiej zakupy rozłożyć na cały weekend, a jeśli chcemy je zrobić w jeden dzień i maksymalnie dużo zaoszczędzić – odwiedzić dwa wybrane sklepy dyskontowe, np. Lidl i Stokrotkę albo Biedronkę.

Wybór konkretnej marki sklepu warto poprzedzić analizą jej oferty okazji cenowych. Jeśli np. zależy nam na kupieniu drobiu typu pierś kurczaka lub taniej wieprzowiny takiej jak schab i świeży boczek lub szynka wieprzowa – najlepiej kierować się w stronę Lidla.

Z kolei jeśli chcemy kupić tanie jajka, to największy wybór oferty cenowej jest w Stokrotce. Biedronka, podobnie jak i Lidl to duża i atrakcyjna cenowo oferta owoców i warzyw, ze świeżymi truskawkami włącznie, choć na kupowanie tych ostatnich pod kątem Wielkanocy jest jeszcze za wcześnie.

Zrobienie dobrego planu ułatwia Internet – wszystkie licząc e się na rynku sklepy mają swoją stronę internetową, a na niej zamieszczają gazetki z promocjami w wersji cyfrowej.

I jeszcze jedna uwaga praktyczna. O ile w piątek i sobotę główne sklepy z okazjami cenowymi i promocjami otwarte są przeważnie w godzinach od 6.00 rano do 23.00 późnym wieczorem, o tyle w niedzielę praktycznie wszystkie sieci, także dyskontowe skracają godziny handlu. To oznacza, że nie warto planować zakupów w niedzielę handlową na godzinę wcześniejszą niż ósma rano i pamiętać należy, że sklep, który wytypowaliśmy może już zamykać się nawet o 19.00.