Niemcy szturmują polskie stacje. „Rajskie ceny” przyciągają tłumy, a kolejki rosną z dnia na dzień

Po wejściu w życie regulacji o maksymalnych cenach paliw w Polsce niemieccy kierowcy ruszyli na przygraniczne stacje benzynowe. Media za Odrą nie mają wątpliwości – to prawdziwy boom na tankowanie, a różnice cen sięgają kilkudziesięciu centów na litrze.

Kolejki przy granicy. Niemcy masowo tankują w Polsce

Po wejściu w życie regulacji o maksymalnych cenach paliw w Polsce niemieccy kierowcy ruszyli na przygraniczne stacje benzynowe - piszą we wtorek niemieckie media. Według nich Niemcy korzystają z „rajskich” cen paliw, a przy dystrybutorach ustawiają się długie kolejki.

Kolejki na polskich stacjach paliw opisują dzienniki regionu przygranicznego, m.in. „Maerkische Oderzeitung” i „Lausitzer Rundschau”. Jak zauważają, niemieccy kierowcy przyjeżdżają po tańsze paliwo do miejscowości przy granicy, takich jak Osinów Dolny i Zasieki.

Nawet 60 centów różnicy na litrze

Media zwracają uwagę na znaczną różnicę cen paliw między Polską a Niemcami, sięgającą średnio ponad 60 centów na litrze. „Lausitzer Rundschau” porównała ceny na stacjach przygranicznych: w Zasiekach litr oleju napędowego kosztował około południa 1,78 euro, podczas gdy w pobliskim Forst – 2,40 euro. Benzyna kosztowała tam ok. 1,44 euro za litr wobec 2,25–2,30 euro po stronie niemieckiej.

„Niemal rajskie ceny” i polityczne napięcia

Zdaniem tabloidu „Bild” Niemcy tankujący w Polsce korzystają z „niemal rajskich cen” w porównaniu z krajowymi. Jednocześnie - jak wskazano - w Warszawie pojawiają się obawy, że polscy podatnicy pośrednio finansują tańsze tankowanie dla zagranicznych kierowców. Dziennik przytoczył wypowiedź wiceministra energii Miłosza Motyki, który nie wykluczył ograniczeń sprzedaży paliw obcokrajowcom.

„Polski rząd podejmuje zdecydowane działania w ramach działań kryzysowych, w przeciwieństwie do wahającego się rządu Niemiec” - ocenił „Bild”.

Nowe przepisy w Polsce. Maksymalne ceny i niższy VAT

Od wtorku w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, które zostały ustalone obwieszczeniem Ministra Energii opublikowanym w poniedziałek w Monitorze Polskim. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł a oleju napędowego - 7,60 zł. Od wtorku obowiązuje też obniżony do 8 proc. VAT na paliwa.

Niemcy reagują. Ograniczenia i wysokie kary

Z kolei od środy w Niemczech wchodzą w życie przepisy ograniczające podwyżki cen paliw. Stacje benzynowe będą mogły podnosić ceny tylko raz dziennie, o godz. 12, natomiast obniżki będą możliwe w dowolnym momencie. Za naruszenie tych zasad przewidziano kary do 100 tys. euro.

Wojna podbija ceny paliw

Od końca lutego, gdy USA i Izraela rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, ceny paliw w Niemczech często przekraczają 2 euro za litr.