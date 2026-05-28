REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Ceny paliw dzisiaj, 28 maja. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?

Ceny paliw dzisiaj, 28 maja. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 maja 2026, 06:42
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ceny paliw na stacjach olej napędowy benzyna
Ceny paliw dzisiaj, 28 maja. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
Media

REKLAMA

REKLAMA

Dzisiaj, 28 maja litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 - 6,86 zł, a oleju napędowego - 6,57 zł - wynika z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii. Eksperci wskazują, że sytuacja na rynkach globalnych zaczyna sprzyjać kierowcom, choć przyszłe ceny nadal zależą od wydarzeń na świecie.

rozwiń >

Po dłuższym okresie wahań na rynku paliw kierowcy w Polsce widzą pewną poprawę sytuacji. Ceny benzyny i oleju napędowego zaczęły spadać. To przede wszystkim efekt zmian na globalnych rynkach ropy. Trzeba jednak mieć na uwadze, że mimo chwilowej ulgi, rynek nadal pozostaje wrażliwy na wydarzenia geopolityczne i może reagować bardzo dynamicznie.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie ceny paliw na stacjach? Ile maksymalnie zapłacisz za litr benzyny lub diesla dzisiaj, 28 maja?

Jest najnowsze obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Wynika z niego, że dzisiaj, 28 maja:

  • benzyna 95 – 6,31 zł/l,
  • benzyna 98 – 6,86 zł/l,
  • olej napędowy – 6,57 zł/l.

Dla porównania, 27 maja: benzyna 95 – 6,42 zł/l, benzyna 98 – 6,96 zł/l, olej napędowy – 6,75 zł/l. W dniu 26 maja: benzyna 95 – 6,42 zł/l, benzyna 98 – 6,96 zł/l, olej napędowy – 6,75 zł/l. W okresie 23-25 maja: benzyna 95 - 6,46 zł/l, benzyna 98 - 7,00 zł/l, olej napędowy - 6,85 zł/l. W dniu 22 maja: benzyna 95 – 6,48 zł/l, benzyna 98 – 7,06 zł/l, olej napędowy – 6,91 zł/l. W dniu 21 maja: benzyna 95 – 6,50 zł/l, benzyna 98 – 7,06 zł/l, olej napędowy – 6,97 zł/l. W dniu 20 maja: benzyna 95 – 6,52 zł/l, benzyna 98 – 7,07 zł/l, olej napędowy – 7,00 zł/l. W dniu 19 maja: benzyna 95 – 6,42 zł/l, benzyna 98 – 6,97 zł/l, olej napędowy – 6,85 zł/l. W dniach 16-18 maja: benzyna 95 - 6,37 zł, benzyna 98 - 6,93 zł, olej napędowy - 6,82 zł. W dniu 15 maja: benzyna 95 - 6,39 zł, benzyna 98 - 6,98 zł, olej napędowy - 6,85 zł. W dniu 14 maja: benzyna 95 – 6,39 zł/l, benzyna 98 – 6,98 zł/l, olej napędowy – 6,92 zł/l. W dniu 13 maja: benzyna 95 – 6,28 zł/l, benzyna 98 – 6,87 zł/l, olej napędowy – 6,84 zł/l. W dniu 12 maja: benzyna 95 – 6,30 zł/l, benzyna 98 – 6,81 zł/l, olej napędowy – 6,93 zł/l. W dniach 09-11 maja 2026 roku: benzyna 95 mogła kosztować nie więcej niż 6,35 zł/l, benzyna 98 – 6,85 zł/l, olej napędowy – 7,03 zł/l. W piątek 8 maja benzyna 95 mogła kosztować maksymalnie 6,41 zł/l, benzyna 98 – 6,90 zł/l, natomiast olej napędowy – 7,17 zł/l. W dniu 7 maja: benzyna 95 – 6,46 zł/l, benzyna 98 – 6,95 zł/l, olej napędowy – 7,26 zł/l. W dniu 6 maja: benzyna 95 - 6,49 zł/l, benzyna 98 - 6,99 zł/l, olej napędowy - 7,31 zł/l. W dniu 5 maja: benzyna 95 - 6,49 zł/l, benzyna 98 - 6,99 zł/l, olej napędowy - 7,31 zł/l. Natomiast maksymalna cena detaliczna paliw obowiązująca w dniach 1-4 maja: benzyna 95 - 6,46 zł/l, benzyna 98 - 6,96 zł/l, olej napędowy - 7,31 zł/l.

Wyjaśnijmy, że mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, który działa równolegle z obniżką podatków, tj. VAT został obniżony z 23% do 8%, a akcyza została zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Pakiet rozwiązań osłonowych obniża ceny paliw, wspierając polskie rodziny i polską gospodarkę.

REKLAMA

Zobacz również:

„Pakiet CPN to jeden z najsilniejszych mechanizmów ochronnych w Europie, a jego skuteczność widzimy bezpośrednio na stacjach benzynowych. Rozwiązania wprowadzone m.in. przez Ministerstwo Energii skutecznie łagodzą wpływ globalnego kryzysu cen paliw na portfele polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Polacy tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na konkretne oszczędności w naszych portfelach. Program CPN będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to niezbędne, z niezmiennym priorytetem – ochroną polskich kierowców i polskiej gospodarki” – podkreśla Minister Energii Miłosz Motyka na konferencji w piątek 17 kwietnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pakiet CPN do połowy czerwca? Minister Energii i Minister Finansów mówią o przedłużeniu

Szef resortu energii był pytany we wtorek 26 maja na antenie Radia ZET o to, czy rządowy pakiet CPN zostanie przedłużony. „To decyzja, która będzie wynikała z decyzji i rekomendacji ministra finansów, ale uważam, że powinien zostać przedłużony o 2 tygodnie, do połowy czerwca przynajmniej. Sytuacja na rynkach jest ostrożnie optymistyczna” – podkreślił Motyka. Dopytywany o to, czy ceny maksymalne na stacjach w najbliższych dniach będą niższe stwierdził, że wiele na to wskazuje. „Decyduje o tym odpowiednio liczony algorytm, który jest pochodną sytuacji na rynkach, ale ona jest znacznie lepsza, niż kilka tygodni czy kilkanaście dni temu, ale jeszcze nie tak, by decydować o wyjściu z pakietu” - dodał. Natomiast w poniedziałek 25 maja minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że pakiet CPN zostanie prawdopodobnie przedłużony.

Przypomnijmy, że do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Zobacz również:

Nowe ceny paliw z dnia na dzień. Różnice mogą zaskoczyć kierowców

Dla porównania, w czwartek 30 kwietnia litr benzyny 95 mógł kosztować nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,14 zł. W środę 29 kwietnia litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 7,22 zł. We wtorek 28 kwietnia litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,72 zł, a oleju napędowego - 7,12 zł. W okresie 25-27 kwietnia 2026 roku ceny były następujące: benzyna 95 – 6,17 zł/l, benzyna 98 – 6,71 zł/l, olej napędowy – 7,01 zł/l. W piątek 24 kwietnia benzyna 95 była max. po 6,03 zł/l, benzyna 98 - 6,62 zł/l, olej napędowy - 6,79 zł/l. W czwartek 23 kwietnia litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł. Natomiast w środę 22 kwietnia obowiązywały takie ceny: benzyna 95 – 5,95 zł/l, benzyna 98 – 6,50 zł/l,olej napędowy – 6,75 zł/l

Przypomnijmy, że we wtorek 21 kwietnia litr benzyny 95 mógł kosztować nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł. W okresie od 18 kwietnia do 20 kwietnia maksymalne ceny paliw były następujące: benzyna 95 – 6,03 zł/l, benzyna 98 – 6,57 zł/l,olej napędowy – 7,07 zł/l

W piątek 17 kwietnia ceny na stacjach paliw nie mogły przekroczyć: benzyna 95 – 6,04 zł/l, benzyna 98 – 6,59 zł/l, olej napędowy – 7,18 zł/l. W czwartek 16 kwietnia ceny na stacjach paliw nie mogły przekroczyć: benzyna 95 – 6,08 zł/l, benzyna 98 – 6,61 zł/l, olej napędowy – 7,23 zł/l. W środę 15 kwietnia maksymalne ceny na stacjach paliw nie mogły przekroczyć tych poziomów: benzyna 95 – 6,16 zł/l, benzyna 98 – 6,70 zł/l, olej napędowy – 7,41 zł/l. We wtorek 14 kwietnia maksymalne ceny paliw były takie: benzyna 95 – 6,12 zł/l, benzyna 98 – 6,70 zł/l, olej napędowy – 7,58 zł/l. Natomiast w ostatni weekend, czyli od soboty 11 kwietnia do poniedziałku 13 kwietnia włącznie maksymalne ceny paliw wynosiły: benzyna 95 – 6,14 zł/l, benzyna 98 – 6,73 zł/l, olej napędowy – 7,68 zł/l. „6,14 groszy za litr 95-tki to najniższa maksymalna cena detaliczna od początku funkcjonowania pakietu CPN. Mechanizm obniżający ceny będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. Na dziś nie ma przesłanek, by wycofywać się z programu. Maksymalna cena detaliczna jest pochodną sytuacji rynkowej, a konkretnie - hurtowych cen paliw. Gdyby nie pakiet CPN, cena oleju napędowego sięgałaby nawet 9 zł za litr” - stwierdził w piątek 10 kwietnia Minister Energii Miłosz Motyka.

Z kolei w piątek 10 kwietnia maksymalne ceny paliw zostały ustalone na poziomie: benzyna 95 – 6,17 zł/l, benzyna 98 – 6,77 zł/l, olej napędowy – 7,66 zł/l. W środę 8 kwietnia cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosi 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT jest nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT. Natomiast w czwartek 9 kwietnia benzyna 95 - 6,27 zł/l, benzyna 98 - 6,88 zł/l, olej napędowy - 7,83 zł/l.

We wtorek 7 kwietnia cena maksymalna za litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosiła 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie więcej niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Natomiast w ostatni piątek benzyna 95 kosztowała nie więcej niż 6,19 zł za litr, a benzyna 98 - 6,80 zł. Cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,64 zł za litr.

W ubiegły czwartek cena maksymalna benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosiła 6,23 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 była nie większa niż 6,84 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,65 zł za litr. Natomiast w środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, zaś ON - 7,66 zł.

We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Widać wyraźnie, że ceny paliw podlegają codziennym wahaniom, a kierowcy muszą na bieżąco śledzić zmiany, by nie przepłacać.

Zobacz również:

Tabela: Maksymalne ceny detaliczne paliw w poszczególnych dniach

Data

Dzień tygodnia

Benzyna 95 (z VAT)

Benzyna 98 (z VAT)

Olej napędowy (z VAT)

31.03.2026

Wtorek

6,16 zł

6,76 zł

7,60 zł

01.04.2026

Środa

6,21 zł

6,81 zł

7,66 zł

02.04.2026

Czwartek

6,23 zł

6,84 zł

7,65 zł

03.04.2026

Piątek

6,19 zł

6,80 zł

7,64 zł

04-07.04.2026

Sobota-Wtorek

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

08.04.2026

Środa

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

09.04.2026

Czwartek

6,27 zł

6,88 zł

7,83 zł

10.04.2026

Piątek

6,17 zł

6,77 zł

7,66 zł

11-13.04.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,14 zł

6,73 zł

7,68 zł

14.04.2026

Wtorek

6,12 zł

6,70 zł

7,58 zł

15.04.2026

Środa

6,16 zł

6,70 zł

7,41 zł

16.04.2026

Czwartek

6,08 zł

6,61 zł

7,23 zł

17.04.2026

Piątek

6,04 zł

6,59 zł

7,18 zł

18-20.04.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,03 zł

6,57 zł

7,07 zł

21.04.2026

Wtorek

6,00 zł

6,54 zł

6,92 zł

22.04.2026

Środa

5,95 zł

6,50 zł

6,75 zł

23.04.2026

Czwartek

5,97 zł

6,56 zł

6,71 zł

24.04.2026

Piątek

6,03 zł

6,62 zł

6,79 zł

25-27.04.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,17 zł

6,71 zł

7,01 zł

28.04.2026

Wtorek

6,21 zł

6,72 zł

7,12 zł

29.04.2026

Środa

6,23 zł

6,73 zł

7,22 zł

30.04.2026

Czwartek

6,28 zł

6,77 zł

7,14 zł

...

...

...

...

...

08.05.2026

Piątek

6,41 zł

6,90 zł

7,17 zł

09-11.05.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,35 zł

6,85 zł

7,03 zł

12.05.2026

Wtorek

6,30 zł

6,81 zł

6,93 zł

13.05.2026

Środa

6,28 zł

6,87 zł

6,84 zł

14.05.2026

Czwartek

6,39 zł

6,98 zł

6,92 zł

15.05.2026

Piątek

6,39 zł

6,98 zł

6,85 zł

16-18.05.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,37 zł

6,93 zł

6,82 zł

19.05.2026

Wtorek

6,42 zł

6,97 zł

6,85 zł

20.05.2026

Środa

6,52 zł

7,07 zł

7,00 zł

21.05.2026

Czwartek

6,50 zł

7,06 zł

6,97 zł

22.05.2026

Piątek

6,48 zł

7,06 zł

6,91 zł

23-25.05.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,46 zł

7,00 zł

6,85 zł

26.05.2026

Wtorek

6,42 zł

6,96 zł

6,75 zł

27.05.2026

Środa

6,42 zł

6,96 zł

6,75 zł

Skąd biorą się ceny maksymalne? To nie jest przypadek

Zgodnie z przepisami, Ministerstwo Energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw, a stawka obowiązuje od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy cena obowiązuje do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. To oznacza, że stacje paliw muszą ściśle trzymać się narzuconych limitów, a kierowcy mogą być pewni, że ceny nie przekroczą ustalonego poziomu.

„Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.”

Premier Donald Tusk o programie CPN (Ceny Paliw Niżej)

„Dzięki rządowemu pakietowi obniżek cen paliw CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku” - stwierdził premier Donald Tusk. „Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne” - powiedział szef rządu.

Premier Tusk podkreślił, że wprowadzony mechanizm cen maksymalnych został skonstruowany tak, aby z jednej strony ograniczać nadmierne zyski pośredników i firm paliwowych, a z drugiej – zapewniać stabilność rynku i bezpieczeństwo dostaw. Zaznaczył, że ceny maksymalne będą ogłaszane codziennie i uwzględnią sytuację na rynkach globalnych. Jak dodał, równorzędnym celem rządu – obok utrzymania możliwie niskich cen – jest zapewnienie płynności dostaw i uniknięcie zaburzeń na rynku paliw. W jego ocenie przyjęte rozwiązania pozwalają osiągnąć najniższe możliwe ceny bez ryzyka niedoborów.

Premier zwrócił również uwagę na ryzyko tzw. turystyki paliwowej. Poinformował, że obecnie nie ma jeszcze masowego napływu kierowców z zagranicy, jednak rząd monitoruje sytuację, szczególnie w kontekście możliwego zwiększonego popytu ze strony kierowców z krajów sąsiednich, gdzie ceny paliw są wyższe. „Rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to tylko możliwe, bardzo wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech. Ale to oznacza też pełną koncentrację i czujność wszystkich instytucji państwa, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne i paliwowe, tak, żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu” - podkreślił szef rządu.

Dialog z branżą paliwową i możliwe zmiany regulacyjne

„W zakresie interwencyjnych działań na rynku paliw znamy wasze postulaty i nie odwracamy się od nich plecami. Będziemy z wami w dialogu” – powiedział ministra energii Miłosz Motyka, zwracając się do uczestników Kongresu Paliwowego 2026 organizowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. W kuluarach szef resortu energii zaznaczył, że nie wyklucza doprecyzowania przepisów po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami branży. Podkreślił również, że ministerstwo planuje kontynuować dialog z sektorem paliwowym pod auspicjami organizacji branżowej także w innych kwestiach regulacyjnych.

Ministra energii Miłosz Motyka odnosząc się do pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, wskazał, że jego obowiązywanie jest uzależnione od sytuacji geopolitycznej. „Pakiet będzie obowiązywał tak długo, jak będzie utrzymywać się trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie” – powiedział, wyrażając jednocześnie nadzieję na jej rychłą stabilizację. Dodał również, że obecnie nie ma nacisków w rządzie, aby wycofywać się z przyjętych rozwiązań, mimo ich kosztów dla budżetu. „Nie ma takiej presji. Sam minister Domański powiedział, że pakiet będzie utrzymywany tak długo, jak będzie potrzeba” – podkreślił w rozmowie kuluarowej.

Zobacz również:

Większość Polaków za cenami maksymalnymi paliw do końca 2026 roku

Aż 80 proc. Polaków uważa, że państwo powinno wprowadzić urzędowe ceny maksymalne na paliwa do końca 2026 roku – wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”. Respondentom zadano pytanie, czy ich zdaniem takie rozwiązanie powinno obowiązywać do końca bieżącego roku. Wyniki pokazują wyraźne poparcie dla interwencji państwa w tym obszarze.

Spośród badanych 40 proc. odpowiedziało „raczej tak”, a kolejne 40 proc. „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 20 proc. respondentów, w tym 13 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”, a 7 proc. „zdecydowanie nie”. W analizie pominięto osoby niezdecydowane. Badanie zostało zrealizowane w dniach 2–3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych osób.

Powiązane
Skarbówka wydała ważną interpretację. Tak można uniknąć podatku od darowizny po sprzedaży mieszkania
Skarbówka wydała ważną interpretację. Tak można uniknąć podatku od darowizny po sprzedaży mieszkania
Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował
Rolnicy mogą spóźnić się z wnioskiem o dopłaty. Każdy dzień będzie jednak kosztował
Wesele pod lupą skarbówki: Koperty z gotówką mogą skończyć się podatkiem – nowożeńcy, uważajcie!
Wesele pod lupą skarbówki: Koperty z gotówką mogą skończyć się podatkiem – nowożeńcy, uważajcie!
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Pracodawca zwolni pracownika, który często choruje. Sądy są zgodne – celem stosunku pracy nie jest utrzymywanie pracownika
28 maja 2026

Częste nieobecności pracownika dezorganizują pracę. Ale czy mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy? Sądy nie mają wątpliwości co do tego, co jest celem stosunku pracy. W wydawanych wyrokach zauważają też trudności, z którymi mierzą się pracodawcy.
Szykuje się prawdziwe trzęsienie ziemi w wypłatach emerytur. Ministerstwo już zdecydowało
28 maja 2026

Od dłuższego czasu Zakład Ubezpieczeń Społecznych próbuje zmienić przyzwyczajenia emerytów i usiłuje ich „ubankowić”. Bo niektórzy seniorzy zamiast konta wciąż wolą listonosza, który emerycką pensję przyniesie im do domu. Czy teraz ten opór zostanie przełamany arbitralną decyzją? ZUS zaproponował, aby emerytury i renty były wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Stanowisko w tej sprawie zajął resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
Dodatkowe 60 dni zasiłku opiekuńczego na chore dziecko. Razem to nawet 120 dni rocznie
27 maja 2026

Rodzice dzieci chorych onkologicznie i przewlekle otrzymają nawet 120 dni zasiłku opiekuńczego rocznie – dwukrotnie więcej niż obecnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłosiło projekt ustawy wydłużający o 60 dni okres zwolnienia. Bez dodatkowych wniosków, bez listy chorób – wystarczy zaświadczenie lekarskie.
Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?

REKLAMA

Traktat między Polską a Wielką Brytanią dot. bezpieczeństwa i obronności z 27 maja 2026 r. [treść]. Jakie postanowienia zawiera?
27 maja 2026

W dniu 27 maja 2026 r. prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz premier brytyjskiego rządu Keir Starmer podpisali Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności w wojskowej bazie lotniczej Northolt. „Chcemy bronić bezpiecznej Polski i Wielkiej Brytanii oraz chronić nasze wartości” - zaznaczył Prezes Rady Ministrów. Warszawa i Londyn wyniosły relacje dwustronne na najwyższy poziom. Traktat z Northolt przewiduje współdziałanie w obszarze wojskowości, przemysłu zbrojeniowego oraz cyberbezpieczeństwa. Celem obu państw jest skuteczne odstraszanie potencjalnego agresora - Rosji. To kolejne strategiczne porozumienie zawarte przez nasz kraj, po podpisaniu w 2025 roku podobnego traktatu z Francją. Traktat ten wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania późniejszej z notyfikacji, w których Strony poinformują się wzajemnie o wypełnieniu odpowiednich wewnętrznych procedur (ratyfikacyjnych) wymaganych do wejścia w życie tego Traktatu.
Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF? Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz
27 maja 2026

W debacie publicznej wciąż funkcjonuje przekonanie, że kontrola przepływów finansowych dotyczy przede wszystkim dużych firm, spektakularnych transakcji albo przypadków rażących nadużyć. Tymczasem system nadzoru nad finansami działa znacznie szerzej i w dużej mierze automatycznie. Obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne, a jego podstawą nie jest wyłącznie wysokość kwoty, ale przede wszystkim logika i schemat przepływu pieniędzy.
Transport na życzenie w Zgierzu. Nowa usługa uzupełni komunikację miejską
27 maja 2026

Z początkiem czerwca w Zgierzu rusza pilotażowy program „Tup Tup & Go”. To nowa usługa transportu na żądanie, która ma uzupełnić lokalną komunikację miejską. Pilotaż ma na celu zbadanie potrzeb pasażerów i kierunków przemieszczania się na terenie miasta Zgierza.
Czy każdą ocenę można poprawić? Wątpliwości mają nie tylko uczniowie i rodzice, ale i nauczyciele. Co na to przepisy?
27 maja 2026

Choć w przestrzeni internetowej rodzice grzmią o tym, że oceny dziecka nie mają dla nich znaczenia, to jednocześnie większość z nich domu przelicza średnią ocen swoich dzieci i zachęca do poprawiania ocen. Trudno się temu dziwić, skoro w polskim systemie edukacji od ocen nadal wiele zależy.

REKLAMA

Obowiązek alimentacyjny w Polsce
27 maja 2026

Obowiązek alimentacyjny w Polsce polega na zapewnieniu środków utrzymania osobom, które nie mogą zapewnić ich sobie samodzielnie. Obowiązek ten w prawie regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dotyczy on głównie rodziców, dzieci i dziadków, a w niektórych przypadkach także małżonków oraz rodzeństwa.
Ile wynosi przeciętna emerytura po waloryzacji? ZUS odkrył karty. Sprawdź, czy dostajesz więcej niż średnia
27 maja 2026

Najnowszy raport ZUS przynosi konkretne odpowiedzi na pytania o finanse polskich seniorów. Publikacja biuletynu "Miesięczna informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych" ujawniła realne skutki niedawnej waloryzacji. Liczby nie kłamią - na konta emerytów trafiają wyższe kwoty, ale ceną za to jest rekordowe obciążenie państwowej kasy. Czy Twoje świadczenie nadąża za krajową średnią?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA