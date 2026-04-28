W piątek święto, a niedziela handlowa 03.05.2026 roku? Handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 3 maja czy tylko Żabka?

Pierwsza majówka, pierwszy długi weekend majowy - czas się odpowiednio przygotować, by nic nie zakłócało kilkudniowego wypoczynku. Logistyka rzecz jasna dotyczy też zakupów, bo to jednak nieprzerwane trzy dni, a w takim okresie niemal każda rodzina potrzebuje choć raz odwiedzić sklep. Jak więc będzie funkcjonował handel w tym czasie?

rozwiń >

Jak więc będzie funkcjonował handel, w świąteczny piątek, wolną sobotę oraz niedzielę, w którą jest też święto, ale czy jest ono równoznaczne z zakazem handlu w niedzielę?

Trzy dni wolnego pod rząd to zwykle wyzwanie logistyczne dla każdej rodziny, wymagające odpowiedniego planu. Do niego zaś potrzebna jest znajomość faktów, w tym na przykład wiedza jak będzie funkcjonował handel w te trzy dni.

Co istotne, na koniec długiego weekendu jest niedziela, wobec której zwykle stawiamy pytanie: czy jest to niedziela handlowa lub też niedziela kwalifikowana do tych stanowiących zdecydowaną większość w rocznym kalendarzu, a więc niedziela objęta zakazem handlu.

REKLAMA

REKLAMA

03.05.2026 r. - czy to niedziela handlowa, a może zakaz handlu w niedzielę, czy są otwarte sklepy i w jakich można zrobić zakupy

Czy zamykająca majówkę niedziela 3 maja 2026 roku to niedziela handlowa i zakaz handlu nie pokrzyżuje zakupowych planów?

Pokrzyżuje, o ile ktoś w 100 proc. liczył na zakupy w niedzielę. Otwarte bowiem będą tylko te najmniejsze - ze stosunkowo skromną ofertą handlową i odpowiednio wyższymi cenami niż w Biedronce czy Lidlu. Bo zakaz handlu w niedzielę obowiązuje i to z dwóch tytułów: jako święto państwowe, jako niedziela nie znajdująca się na liście niedziel, w które ustawa dopuszcza handel w sklepach zatrudniających pracowników.

Potrzebne duże zakupy, na przykład w niedzielę zamykającą trzydniowe świętowanie w długi majowy weekend? Jednak warunek jest jeden - musi to być niedziela handlowa. Czy ten warunek będzie spełniony w niedzielę 03.05.2026 r. Słowem czy niedziela 3 maja to jest niedziela handlowa, co oznacza otwarte wszystkie sklepy, bez konieczności dodatkowego sprawdzania, czy niedziela z zakazem handlu, w którą o dużych lub specjalistycznych zakupach trzeba zapomnieć. Do galerii lub centrum handlowego zaś można udać się wyłącznie w celach rozrywkowych, bo tylko zakłady służące rekreacji, rozrywce plus gastronomii są tam w niedzielę z zakazem handlu czynne?

Niedziela najbliższa, 3 maja to niedziela objęta zakazem handlu, zakupy w Lidlu, Biedronce, Stokrotce i innych sieciowych sklepach więc odpadają. Wyjątkiem są sklepy sieci Żabka, które w większości mogą być - i są - otwarte także w niedziele objęte zakazem handlu.

Zakaz handlu w niedzielę a sklepy otwarte 03.05.2026 r.

To oznacza, że większe zakupy – pomijając opcję internetową – trzeba planować w sam środek długiego weekendu - na sobotę 2 maja lub po niedzieli, najwcześniej na poniedziałek 4 maja br.

REKLAMA

Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero na koniec czerwca 2026 r. i poprzedzać będzie wakacje i sezon letnich urlopów. A to oznacza, powtórzmy - że 03.05.2026 r. roku trzeba zrezygnować z zakupów lub zastosować się do reguł panujących w handlu w niedziele z zakazem handlu, a więc zakupy nie w Lidlu lub innym dyskoncie albo galerii handlowej, ale w osiedlowym sklepiku lub w Żabce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niedziele handlowe 2026: kiedy i czy łatwiej robić w tym roku duże zakupy

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom polityków, do rewolucji w kalendarzu handlowym nie doszło, a niedziel z zakazem handlu znacząco nie ubyło. Praktycznie tylko o jedną – w grudniu, jako swoistą rekompensatę za uczynienie z Wigilii kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy. Poza tym zmian nie ma, choć niemal od początku kadencji tej koalicji rządowej leży w Sejmie projekt znacząco zwiększający liczbę niedziel handlowych.

Miałyby one występować w liczbie dwóch co miesiąc, nie licząc ekstra terminów przedświątecznych. Niestety od samego początku nie było zgody między samymi koalicjantami jak by ostatecznie ten nowy kalendarz handlowy miał wyglądać. A gdy jeszcze okazało się, że ustawa liberalizująca niedzielny handel nie może liczyć na przychylność prezydenta, sprawa chyba ostatecznie umarła śmiercią naturalną.

To oznacza, że ani w 2026, ani w każdym kolejnym roku z najbliższego czasu nie ma co liczyć na zmiany i znaczące zwiększeni liczby dni handlowych w roku o handlowe niedziele. Ostatecznie więc w kalendarzu jest wiele miesięcy, w czasie trwania których nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Jednym z takich miesięcy jest właśnie maj.

Zakaz handlu w niedzielę, który obejmuje niedzielę 3 maja 2026 roku sprawia, iż zakupy można zrobić w ograniczonym zakresie.

Co do zasady nie mogą prowadzić sprzedaży żadne sklepy zatrudniające pracowników – zakaz handlu wprowadzono bowiem także po to, by pracownicy handlu mieli wolne niedziele. Poza wyjątkami takimi jak sklepy znajdujące się na terenie stacji benzynowych, cukiernie czy kwiaciarnie sklepy zatrudniające pracowników dziś i w każdą niedzielę objętą zakazem handlu muszą pozostawać zamknięte.

Oznacza to, że nieczynne są sklepy wszystkich sieci handlowych, w tym najpopularniejszych jak Lidl czy Biedronka. Co do zasady zakupów nie zrobimy też na terenie galerii handlowych czy centrów handlowych. Wyjątkiem jest sprzedaż internetowa, której zakaz handlu nie obejmuje.

Te sieci jak np. Carrefour albo Auchan, które prowadzą poza sprzedażą stacjonarną sprzedaż przez Internet mogą dziś w niedzielę 1 marca nie tylko przyjmować zamówienia, ale i dostarczać zakupy do domu.

To samo dotyczy innych sklepów, które sprzedają przez Internet i korzystają z dostawców zewnętrznych działających na rynku. Otwarte też są sklepy autonomiczne sieci handlowych – czyli takie, w których zakupy robi się całkowicie w sposób zautomatyzowany bez udziału sprzedawcy czy kasjera.

Te dwa ostatnie rozwiązania to przyszłość handlu i rozwiązanie docelowe handlu w niedzielę – możliwość robienia zakupów w pełnym zakresie dla tych klientów, którzy ze względu na obowiązki w dni powszednie mają ograniczone możliwości zakupowe.

Niedziela z zakazem handlu 03.05.2026 r. : jakie sklepy są otwarte

Nie są objęte zakazem handlu, a więc otwarte w niedzielę 3 maja sklepy prowadzone przez właścicieli, ewentualnie ze wsparciem członków rodziny.

To oznacza, że zakupy zrobimy w małych sklepach osiedlowych czy wiejskich – o ile właściciel je w niedzielę otwiera, bo jest to wyłącznie jego autonomiczna decyzja, a nie skutek działania przepisów.

Ze sklepów sieciowych czynna jest zdecydowana większość sklepów Żabka – choć to sieć, to jednak formalnie sklepy są własnością konkretnych przedsiębiorców korzystających z profitów sieciowych Żabka na zasadzie franczyzy, prowadzą sprzedaż osobiście lub zatrudniając pracowników.

W tym drugim przypadku mogą prowadzić sprzedaż w niedzielę gdy obsługują klientów sami, a pracownicy mają wolne.

Zakaz handlu w niedzielę: 03.05.2026 r. czy czynne są sklepy internetowe

W najbliższą niedzielę można też zrobić zakupy, nawet duże, w sklepie internetowym. Zwykle w niedziele objęte zakazem handlu niektóre z nich dostarczają nawet zamówienia tego dnia poprzez kurierów. Ponieważ jednak niedziela 3 maja jest jednocześnie świętem - jednym z 11 określonych przez kodeks pracy jako ustawowo wolne od pracy, wyjątkowo w tę niedzielę nie możemy też liczyć na dostawę np. z frisco.

Niezawodne za to w każdą niedzielę, w tym świąteczną jak 3 maja są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej.

Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 03.05.2026 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Niedziela 03.05.2026 r. zakaz handlu obejmuje nadal większość niedziel w roku

Niedzielne dylematy: teraz będzie/jest niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy.

Prace wciąż trwają, ale nadzieje na jakiekolwiek zmiany w ustawie o zakazie handlu są coraz mniejsze.

Niedziela 03.05.2026 r.: czy otwarte będą wszystkie sklepy w galeriach i centrach handlowych

Niestety, mimo obietnic Sejm nie dokończył pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele w ubiegłym roku , nie zajął się nią także w roku bieżącym. Jedynie ustanawiając wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy w tej samej ustawie dopisał do niedziel handlowych trzecią niedzielę w grudniu.

Zmiany w ustawie nowelizującej bezpośrednio samą ustawę o zakazie handlu wciąż są w toku prac komisji. Oznacza to, że wciąż obowiązują przepisy o zakazie handlu w niedziele, ustanawiające tryb pełnej pracy sklepów tylko w osiem niedziel w roku.

Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2026 roku: osiem, w tym trzy w grudniu

Oto terminy ośmiu niedziel handlowych 2026:

25 stycznia

29 marca

26 kwietnia

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.