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Czy dziś w piątek 05.06.2026 otwarte są sklepy Biedronka i Lidl

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05 czerwca 2026, 05:05
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Jakie sklepy otwarte w Boże Ciało i inne dni długiego weekendu czerwcowego
Szybkie czy duże zakupy w Boże Ciało i długi weekend czerwcowy
Shutterstock

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Boże Ciało już w pierwszy czwartek czerwca to dla wielu osób zaskoczenie. Miesiąc zaczyna się podobnie jak maj – długim weekendem, od jakiegoś czasu nazywanym czerwcówką. Zaczyna się w połowie tygodnia, już w środowe popołudnie i kto dał się tym zaskoczyć, może mieć kłopot z zakupami i zaopatrzeniem.

Jakie więc sklepy są czynne w kolejne dni tego długiego weekendu: czwartek, piątek, sobotę i niedzielę – warto to ustalić już teraz, by racjonalnie rozłożyć obowiązki i przyjemności w czasie tego czerwcowego weekendu.

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W Boże Ciało obowiązuje zakaz handlu, sklepy w czwartek były zamknięte

Boże Ciało to święto, które jest formalnie dniem ustawowo wolnym od pracy. Już tego tytułu sklepy zatrudniające pracowników muszą być zamknięte, bo pracownikom pracodawca musi dać wolne. Dodatkowo do takiego święta mają zastosowanie przepisy ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.
W konsekwencji w czwartek 06.06.2026 r. handel pracował jak w niedzielę objętą zakazem handlu. Wszystkie sklepy dyskontowe typu Biedronka czy Lidl były zamknięte.

Piątek dobry na zakupy: jak pracuje handel 05.06.2026 r.

Piątek 5 czerwca to z formalnego punktu widzenia dzień roboczy – niezależnie od tego, że w szkołach i wielu firmach nie ma pracy ani zajęć.
Nie dotyczy to jednak handlu. W piątek sklepy są czynne jak w każdy dzień powszedni – co oznacza, że zakupy zrobimy zarówno w Biedronce i Lidlu, jak i Żabce. Bez żadnych ograniczeń czynne są też wszystkie sklepy w galeriach i centrach handlowych.

Dla przykładu większość sklepów popularnej sieci Lidl otwiera się już o 6 rano, a zamyka o 23 wieczorem.
Podobnie pracują sklepy sieci Żabka, choć warto pamiętać, że wiele z nich działa nawet w systemie 24/7 czyli całodobowo i we wszystkie dni tygodnia.

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Sobota handlowa 06.06.2026: zakupy bez ograniczeń

Dla tych, którzy nie mają wolnego piątku ten weekend jest normalny a nie długi. W sobotę o niedzielę 6-7 czerwca mogą czuć się jak w każdy inny standardowy weekend, także pod względem rozkładu zajęć – w tym zakupów.
Dla handlu bowiem jest to typowa sobota. Czynne są więc wszystkie sklepy, zarówno z sieci Biedronka, Lidl, Stokrotka, Kaufland i innych, jak i wszystkie działające w galeriach i centrach handlowych.
Zakupy w sobotę można więc robić bez ograniczeń – zarówno te duże tygodniowe, jak i pilne związane np. z wizytą niespodziewanych gości czy organizowaną naprędce imprezą towarzyską, co w weekend zdarza się przecież często.

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Niedziela handlowa 07.06.2026 r. czy z zakazem handlu

Pozostaje ostatni dzień weekendu – długiego dla tych co mają wolne w piątek lub zwykłego, dla reszty. Podstawowe pytanie brzmi: czy ta niedziela jest niedzielą handlową czy z zakazem handlu.
W pierwszym przypadku można planować zakupy zarówno w sobotę jak i zostawić je na niedzielę. W drugim – zostaje tylko sobota 6 czerwca lub odłożenie kwestii dużych zakupów na przyszły tydzień.

Odpowiedź brzmi następująco: ta niedziela jest objęta zakazem handlu, nie ma więc szanas na zakupy w Biedronce, Lidlu czy Stokrotce, zamknięte też będą sklepy w galeriach handlowych.
Pozostają więc zakupy w sklepach sieci Żabka, które czynne są całą niedzielę choć otwierają się niekoniecznie o świcie. Reszta – dokładnie tak jak opisane wyżej na okoliczność zakupów w Boże Ciało.

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Źródło: INFOR
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