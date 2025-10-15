REKLAMA

Walczcie z MOPS o świadczenia! Wygrałam. Z SKO i MOPSem nie było tak łatwo. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości

Walczcie z MOPS o świadczenia! Wygrałam. Z SKO i MOPSem nie było tak łatwo. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości

15 października 2025, 14:49
[Data aktualizacji 15 października 2025, 14:56]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Walczcie z MOPS o świadczenia. Wygrałam. Z SKO i MOPSem nie było tak łatwo. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości
ShutterStock

Tak zatytułowany list przysłała do redakcji Infor.pl czytelniczka. Pierwszy raz informowała nas o swojej prawnej batalii z MOPS i SKO prawie rok temu. Dziś jest "po" wyroku sądu i "na tarczy".

List czytelniczki:

Ważne

(...) odnośnie świadczenia pielęgnacyjnego na moją chora na alzheimera które mi zabrano bo za wcześnie zrobiłam o parę dni nowe orzeczenie o niepełnosprawności. Po roku walki w sądzie administracyjnym orzeczono na moją korzyść lecz z SKO i mopsem nie było tak łatwo. Dopiero po dwóch odwołaniach przyznano mi świadczenie. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości i walczyć o swoje.

Wygrała w sądzie. Z SKO i MOPSem nie było tak łatwo. Warto walczyć do samego końca i życzę innym osobom dużo cierpliwości. Walczcie [Świadczenie pielęgnacyjne]

Ważne

Dzień dobry. Piszę w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymywałam na mamę od 2023 roku od sierpnia. Moja mama choruje na Alzheimera - ma też niedosłuch. Orzeczenie o niepełnosprawności miała ważne do września 2024 r. Pani w mopsie powiedziała że są kolejki do powiatowego Zespołu orzekania o niepełnosprawności i żebym miała to świadczenie pielęgnacyjne przedłużone na starych zasadach, to powinnam wcześniej się postarać o nowe orzeczenie o niepełnosprawności. 24 czerwca złożyłam wniosek, a 19 lipca otrzymałam nowe orzeczenie o niepełnosprawności na stałe. SKO odmówiło mi świadczenia pielęgnacyjnego że względu na wcześniejsze złożenie wniosku o niepełnosprawności. Złożylam odwołanie do sądu administracyjnego i czekam za odpowiedzą.

I kolejny list:

Pobierałam świadczenie pielęgnacyjne na moją mamę od sierpnia 2023 r. Moja mama choruje na Alzheimera i niedosłuch stopień niepełnosprawności znaczny mama ma 87lat . Orzeczenia o niepełnosprawności było ważne do 30 września 2024 r. Pani w MGOPS powiedziała mi żebym sobie szybciej złożyła wniosek do powiatowego Zespołu orzekania o niepełnosprawności bo są duże kolejki, abym nowe orzeczenie mogła przedstawić po 1 października do nowego wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. Złozylam wniosek 19 czerwca, a nowe orzeczenie otrzymałam 27 lipca. SKO odmówiło mi świadczenia pielęgnacyjnego z art.63 ust. 3 u św. Zaskarżyłam tą decyzję do sądu administracyjnego. Mam pytanie jaka może być odpowiedź sądu - czy jest szansa na odzyskanie tego świadczenia. Mama może otrzymać świadczenia wspierające, ale nie wiem ile punktów może otrzymać przy chorobie alzheimera bo jest osobą chodząca. Ja zrezygnowałam z pracy na rzecz opieki nad mamą i pracy nie podejmę bo mama potrzebuje opieki na okrągło.

Ważne

Dla osoby, która ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, co najmniej do 31 grudnia 2023 r. zasady pobierania tego świadczenia nie zmieniają się. Świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że osoba, na którą pobierasz świadczenie, nie złoży wniosku o świadczenie wspierające w ZUS-ie.

Możesz ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na zasadach

obowiązujących do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności złożysz w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym minął termin ważności dotychczasowego orzeczenia. Musisz potem złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania nowego orzeczenia.

Możesz wystąpić o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli:

opiekujesz się osobą, która nie ukończyła 18 lat i ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

opiekujesz się osobą, która nie ukończyła 18 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne możemy przyznać do momentu, w którym osoba niepełnosprawna ukończy 18 lat. Po ukończeniu 18 roku życia osoba niepełnosprawna sama może ubiegać się o inne świadczenia, takie jak: renta socjalna, świadczenie uzupełniające oraz świadczenie wspierające.

[!] Nie możesz pracować, jeśli pobierasz świadczenie pielęgnacyjne na zasadach, które obowiązywały do 31 grudnia 2023 r. Jeśli pobierasz świadczenie na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r., to możesz pracować.

Jeśli jako opiekun pobierasz własne świadczenia emerytalno-rentowe, to nie mają one żadnego wpływu na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

