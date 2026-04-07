Lawina wniosków zalała ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Wielkie znaczenie mają terminy

Lawina wniosków zalała ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Wielkie znaczenie mają terminy

07 kwietnia 2026, 10:21
Maja Retman
Na tę przełomową zmianę przepisów czekały miliony pracowników. Z nastaniem nowego roku staż pracy liczony jest zupełnie inaczej niż dotąd. Uwzględnia nie tylko etat, ale też lata przepracowane na zleceniu, w ramach własnej działalności gospodarczej czy poza granicami kraju. Nowe zasady mogą oznaczać więcej urlopu, wyższe dodatki stażowe i szybsze nagrody jubileuszowe. Warunkiem jest jednak uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazanie go pracodawcy. Skala zainteresowania jest ogromna. Do ZUS trafiły już setki tysięcy wniosków.

Nowe zasady ustalania stażu pracy już obowiązują

To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w prawie pracy od lat. Od początku nowego roku do stażu pracy wliczane są nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale także okresy zatrudnienia na umowach zlecenia, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy wykonywanej za granicą. Do tej pory te formy aktywności zawodowej w wielu przypadkach nie miały znaczenia przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Ci, którzy mogli wykazać się wieloletnim doświadczeniem zawodowym formalnie mieli znacznie krótszy staż pracy niż wynikało to z rzeczywistego przebiegu ich kariery.

Nowe regulacje są już stosowane w instytucjach publicznych. W sektorze prywatnym zaczną obowiązywać od maja. Otwiera to drogę do uzyskania dodatkowych uprawnień przez tysiące pracowników, którzy dotąd nie mogli w pełni korzystać z przysługujących im świadczeń.

Więcej urlopu i realny wzrost wynagrodzenia

Nowe przepisy przekładają się na konkretne korzyści finansowe i socjalne. Najbardziej odczuwalną zmianą jest możliwość uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Po przekroczeniu odpowiedniego stażu pracy pracownik zyskuje prawo do dwudziestu sześciu dni urlopu rocznie zamiast dwudziestu. Oznacza to nawet sześć dodatkowych dni wolnych w ciągu roku.

Znaczenie mają także dodatki stażowe, które funkcjonują w wielu instytucjach publicznych oraz części firm prywatnych. Po osiągnięciu określonego stażu wynagrodzenie zasadnicze wzrasta, niekiedy o kilkaset złotych miesięcznie. Z kolei w miejscach pracy, gdzie obowiązują nagrody jubileuszowe, doliczenie nowych okresów może przyspieszyć moment wypłaty kolejnego świadczenia nawet o kilka lat.

Dla wielu osób oznacza to nie tylko większą liczbę dni wolnych, ale również wyraźną poprawę sytuacji finansowej.

Zaświadczenie z ZUS to warunek uzyskania nowych uprawnień

Nowe zasady nie działają automatycznie. Aby dodatkowe okresy aktywności zawodowej zostały doliczone do stażu pracy, konieczne jest ich formalne potwierdzenie. Kluczowym dokumentem jest zaświadczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero po jego przedstawieniu pracodawca może uwzględnić nowe okresy przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.

Resort rodziny wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie jednego zbiorczego zaświadczenia obejmującego wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument ułatwia pracę działom kadr i zmniejsza ryzyko błędów.

Jeżeli jednak ZUS nie ma pełnych danych, pracownik może przedstawić dodatkowe dokumenty, takie jak umowy, decyzje administracyjne lub inne zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia lub prowadzenia działalności.

Jak wygląda procedura uzyskania zaświadczenia

Procedura opiera się na danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowani muszą złożyć odpowiedni wniosek, który pozwala instytucji zweryfikować okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Po analizie danych ZUS wydaje zaświadczenie zawierające potwierdzone okresy aktywności zawodowej. Dokument ten stanowi podstawę do ponownego przeliczenia stażu pracy przez pracodawcę i przyznania nowych uprawnień.

Eksperci podkreślają, że dokładne wypełnienie wniosku ma duże znaczenie dla sprawnego przebiegu całej procedury. Im bardziej kompletne dane, tym szybciej można uzyskać dokument i uniknąć konieczności dodatkowych wyjaśnień.

Setki tysięcy wniosków trafiły już do ZUS

Zainteresowanie nowymi przepisami okazało się ogromne. Do ZUS wpłynęło już ponad 400 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczeń potwierdzających okresy pracy i ubezpieczenia. To pokazuje, jak wiele osób przez lata pracowało w formach, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu stażu pracy.

Tak duża liczba wniosków potwierdza, że zmiana przepisów ma realne znaczenie dla rynku pracy. Dla wielu pracowników oznacza to możliwość formalnego potwierdzenia doświadczenia zawodowego, które dotąd nie przekładało się na ich uprawnienia.

W przypadku braków w dokumentacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi postępowanie wyjaśniające. W takiej sytuacji konieczne może być uzupełnienie wniosku i dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie krok po kroku

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie za pośrednictwem konta w ZUS. Aby to zrobić, należy zalogować się na swoje konto, następnie w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Usługi” i odszukać pozycję „Złożenie wniosku USP. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczania okresów do stażu pracy”. Formularz jest częściowo uzupełniony o dane użytkownika, dlatego wystarczy sprawdzić poprawność informacji, uzupełnić brakujące pola i wysłać wniosek elektronicznie. Po jego złożeniu ZUS rozpoczyna proces weryfikacji danych oraz przygotowania dokumentu.

Terminy są kluczowe dla uzyskania świadczeń

Pracownicy powinni pamiętać, że terminy mają istotne znaczenie. W instytucjach publicznych nowe przepisy obowiązują od stycznia 2026 roku, natomiast w sektorze prywatnym zaczną obowiązywać od maja tego roku.

Jeżeli pracownik nie dostarczy odpowiedniego zaświadczenia, pracodawca nie będzie mógł uwzględnić dodatkowych okresów przy ustalaniu stażu pracy. W konsekwencji może to oznaczać brak prawa do wyższego dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej lub dłuższego urlopu.

W praktyce im szybciej zostaną złożone dokumenty i uzyskane zaświadczenie, tym szybciej pracownik będzie mógł skorzystać z nowych uprawnień wynikających z jednej z najważniejszych zmian w prawie pracy ostatnich lat.

Źródło: INFOR
Nie musisz (ale możesz) wystawiać i odbierać faktury w KSeF jeżeli jesteś w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT ale nie masz tu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
07 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy VAT, który nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Jeżeli taki podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, to ma prawo wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. W przypadku wystawienia faktury w KSeF dla takiego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana takiemu nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Nie musi on odbierać faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
Rozliczenie dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty podatkowe, ale też kary
07 kwi 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że dochody z zagranicy mogą oznaczać spory zwrot podatku. Jednocześnie fiskus nie wybacza błędów – brak rozliczenia może skończyć się dotkliwą karą. Sprawdź, co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy i uniknąć problemów.
Rusza zadymianie kanalizacji. Gminy szukają nielegalnych podłączeń. Kara to nawet 10 tys. złotych
07 kwi 2026

W gminach ruszają wiosenne kontrole. Chodzi o nielegalne podłączenia do sieci, za które grozi nawet 10 tys. zł kary. Kto powinien mieć się na baczności, a najlepiej jak najszybciej usunąć niezgodne z obowiązującymi przepisami instalacje?
Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?

REKLAMA

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w Polsce. 2333 zł dla każdego? Sprawdzamy, czy to realny plan
07 kwi 2026

Czy nadchodzi koniec ery 800 plus i skomplikowanych zasiłków? Temat Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP) rozgrzewa polską opinię publiczną. Coraz głośniej mówi się o kwocie 2333 zł miesięcznie, która miałaby trafiać na konto każdego obywatela - bez żadnych warunków. Na czym polega ten pomysł i ile może wynieść świadczenie?
W 2050 r. Polaków w wieku 65+ będzie aż 30% społeczeństwa. Luka opiekuńcza w Polsce sprawi, że system nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych
07 kwi 2026

W Polsce mamy szybko starzejące się społeczeństwo. W 2050 r. osób w wieku 65+ będzie aż 30%. Ze względu na lukę opiekuńczą państwo nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych. Co zrobić, aby ograniczyć problem opieki długoterminowej?
Ceny paliw 7 kwietnia. Kierowcy zapłacą więcej – znamy konkretne stawki
07 kwi 2026

Nie ma dobrych wiadomości dla kierowców. Najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii przynosi podwyżki maksymalnych cen paliw, które obowiązują także dzisiaj. Sprawdzamy, ile dokładnie zapłacisz 7 kwietnia za benzynę i olej napędowy – i dlaczego różnice, choć niewielkie, mogą mieć znaczenie.
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
07 kwi 2026

Wraz z wejściem powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pojawiają się pierwsze realne wątpliwości przedsiębiorców, które nie wynikają z teorii, ale z codzienności. Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, w której nabywca otrzymuje fakturę poza KSeF, a dokument dopiero po czasie trafia do systemu. Kiedy wówczas przysługuje odliczenie VAT?

REKLAMA

Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].
Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
07 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
