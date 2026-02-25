REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Dodatkowe 2 tysiące złotych do pensji co miesiąc. Państwo dopłaci, ale trzeba spełnić ten warunek

Dodatkowe 2 tysiące złotych do pensji co miesiąc. Państwo dopłaci, ale trzeba spełnić ten warunek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 lutego 2026, 08:11
Maja Retman
Maja Retman
Dodatkowe 2 tysiące złotych do wypłaty. Państwo dopłaci, ale trzeba spełnić ten warunek
Dodatkowe 2 tysiące złotych do wypłaty. Państwo dopłaci, ale trzeba spełnić ten warunek
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Biegli cyfrowo, doświadczeni i lojalni. Tacy są współcześni 60-latkowie, którzy stanowią przeciwwagę dla tych, pracowników, którzy średnio co dwa, trzy lata zmieniają miejsce zatrudnienia. Brzmi dobrze, ale nie wytrzymuje zderzenia z mentalną barierą rekruterów. Po wysłaniu dziesiątek CV bez odpowiedzi, chętni do zawodowej aktywności siversi składają broń. Dla gospodarki to strata nie do odrobienia, szczególnie w sytuacji, kiedy trzeba się mierzyć z wyzwaniami demograficznymi i niedoborem fachowców. Pozostawaniu specjalistów po sześćdziesiątce poza rynkiem pracy chce przeciwdziałać rząd. Jaki ma na to pomysł? Zamierza wprowadzić finansowe atrakcyjne zachęty dla pracodawców

Nastawienie na mobilność i kult młodości. Taki trend przez ostatnie lata panował na rynku pracy. Teraz firmy coraz częściej skarżą się na problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Specjaliści od zatrudnienia mówią o niewykorzystanym potencjale ludzi po sześćdziesiątce, którzy zyskali miano Silver Tsunami. Współcześni 60-latkowie są biegli cyfrowo, doświadczeni i lojalni. Ta ostatnia cecha sprawia, że stanowią przeciwwagę dla tych, pracowników, którzy średnio co dwa, trzy lata zmieniają miejsce zatrudnienia.

REKLAMA

REKLAMA

Chcą pracować, ale nie zawsze mogą

Jak to wygląda w statystykach? Wedle doniesień „Głosu Seniora” w 2025 roku pracowało już ponad 1,38 mln osób w wieku 60 plus. To oznacza, że znaczna część Polaków pozostaje aktywna mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Co ciekawe, potencjał jest jeszcze większy niż pokazują statystyki. Jak wynika z badań cytowanych przez „Rzeczpospolitą”, aż 71 proc. osób 60 plus deklaruje chęć dłuższej aktywności zawodowej. Faktycznie pracuje jednak około jedna trzecia z nich. Powody? Stereotypy. Chęć do pracy często nie wytrzymuje zderzenia z mentalną barierą rekruterów. Po wysłaniu dziesiątek CV bez odpowiedzi, chętni do zawodowej aktywności siversi składają broń.

Zobacz również:

Stereotypy, które w praktyce przybierają formę ageizmu

Mimo rosnących braków kadrowych wielu pracodawców nadal z dystansem patrzy na kandydatów po sześćdziesiątce. Wokół tej grupy narosły trwałe stereotypy, które w praktyce przybierają formę ageizmu. W części firm wciąż funkcjonuje przekonanie, że starszy pracownik jest mniej efektywny, częściej choruje i nie radzi sobie z nowymi technologiami.

REKLAMA

Pojawiają się obawy, że niechętnie uczy się kolejnych systemów cyfrowych albo trudniej dostosowuje się do zmian organizacyjnych. Do tego dochodzi argument finansowy. Seniorzy bywają postrzegani jako drożsi od młodszych pracowników, co w czasie presji na ograniczanie kosztów często przesądza o rezygnacji z ich zatrudnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rząd zamierza z tym walczyć i szykuje finansowe zachęty dla pracodawców

Dla gospodarki to strata nie do odrobienia w sytuacji, kiedy trzeba się mierzyć z wyzwaniami demograficznymi i niedoborem fachowców. Pozostawaniu specjalistów po sześćdziesiątce poza rynkiem pracy chce przeciwdziałać rząd. Jaki ma na to pomysł? Zamierza wprowadzić finansowe atrakcyjne zachęty dla pracodawców.

Państwo chce przekonać firmy, że doświadczenie ma swoją cenę – i warto ją współfinansować. Jak informuje „Rzeczpospolita”, w przygotowywanej ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia znalazły się przepisy, które mają ułatwić zatrudnianie osób w wieku emerytalnym. Chodzi o realną zachętę finansową dla pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć do pracy kandydata z grupy 60 plus.

Zobacz również:

Nawet 2 tys. zł do pensji. Jest tylko jeden haczyk

Projekt zakłada możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia seniora z powiatowego urzędu pracy. Maksymalna wysokość wsparcia to połowa minimalnego wynagrodzenia – obecnie 2403 zł miesięcznie. Warunek jest jasny: chodzi o osobę zarejestrowaną wcześniej w urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca zatrudnienia. O przyznaniu środków decyduje starosta, a szczegóły – w tym konkretna kwota i okres wsparcia – mają być ustalane w umowie zawieranej z pracodawcą na maksymalnie 12 miesięcy.

Jak wyjaśnia „Rzeczpospolita”, mechanizm finansowania ma działać naprzemiennie. W jednym miesiącu firma otrzymuje refundację części wynagrodzenia, w kolejnym pokrywa koszty zatrudnienia samodzielnie. Potem dofinansowanie może zostać przyznane ponownie. Dodatkowym wymogiem jest to, by senior nie był zatrudniony ani nie wykonywał innej pracy zarobkowej u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.

Ekonomicznie opłacalny wybór

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśla, że celem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych, wykorzystanie ich doświadczenia oraz ograniczenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy. W praktyce ma to być sygnał dla pracodawców, że zatrudnianie seniorów może być nie tylko decyzją kadrową, lecz także ekonomicznie opłacalnym wyborem.

Powiązane
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Zapłacicie rekordowo wyższe rachunki za prąd, jeśli nie złożycie tego dokumentu. Już niedługo mija ważny termin
Zapłacicie rekordowo wyższe rachunki za prąd, jeśli nie złożycie tego dokumentu. Już niedługo mija ważny termin
Można odliczyć nawet 4560 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze
Można odliczyć nawet 4560 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
"Cudowne ozdrowienie pacjenta." Tak ZUS rozpatruje wnioski o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy
25 lut 2026

Wyjątkowej determinacji wymaga uzyskanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawo do renty chorobowej? Blisko co trzeci wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy kończy się odmową. Eksperci mówią o restrykcyjnych kryteriach, długich procedurach i „cudownym ozdrowieniu pacjenta”. Dane pokazują stabilną liczbę wniosków, ale emocji wokół orzecznictwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie brakuje.
Podatek od pożyczki od osoby niespokrewnionej: konkretny termin, konkretna stawka i groźna sankcja
25 lut 2026

Nieoprocentowana pożyczka od osoby niespokrewnionej jest dla celów PIT zdarzeniem neutralnym podatkowo. Pożyczkobiorca nie wykazuje żadnego dochodu i nie składa żadnego zeznania z tego tytułu. Jednak ta sama transakcja oznacza bezwzględny obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w ciągu zaledwie 14 dni od podpisania umowy. Niedotrzymanie tego terminu może skończyć się stawką sankcyjną czterdziestokrotnie wyższą od standardowej.
Zwolnienie podatkowe dla pierwszego nabywcy, a dom z licytacji komorniczej
25 lut 2026

Nabycie pierwszego domu jednorodzinnego w drodze licytacji komorniczej może korzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2026 r. Dobra wiadomość dla nabywców: zwolnienie z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC stosuje się do licytacji tak samo jak do klasycznej umowy sprzedaży, a przy jego zastosowaniu nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3.
Pracę dają od ręki. Płacą 19 tysięcy miesięcznie! Nie są potrzebne ani matura, ani studia
25 lut 2026

Zamiast kariery naukowej, własna firma i kalendarz wypełniony po brzegi. Fach w ręku dziś często znaczy więcej niż tytuł przed nazwiskiem, a rzemieślnicy z doświadczeniem nie narzekają ani na brak zleceń, ani na niskie stawki. Rynek pracy wyraźnie pokazuje, kto jest naprawdę „na wagę złota”.

REKLAMA

Dadzą dofinansowanie do eco-rowerów i to nie z programu NFOŚiGW. Warunki 2026 r. w tej gminie zaskoczyły pozytywnie
25 lut 2026

Chcesz zakupić rower elektryczny z dofinansowaniem? To będzie możliwe! Sprawdź gdzie i na jakich proponowanych warunkach przyjęto projekt uchwały w tej sprawie - bo nie dotyczy to całego kraju. Na szczęście poszczególne gminy chcą wspierać swoich mieszkańców i według własnych zasadach chcą uruchomić formę finansowego wsparcia. Program będzie obowiązywał lokalnie, a nie centralnie, wbrew szumnie zapowiadanego programu dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który we wrześniu 2025 r. oświadczył, że zakończył prace nad projektem programu Mój Rower Elektryczny. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz szczegółowej analizie zdecydowano, że nabór wniosków nie zostanie uruchomiony.
Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. Trzeba mieć dziecko do 6. roku życia, a pracodawca nie może odmówić
24 lut 2026

Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. To uprawnienie rodzicielskie z Kodeksu pracy, które przysługuje rodzicom dzieci do 6. roku życia. Trzeba być uprawnionym do urlopu wychowawczego. Przy małych dzieciach można dodać przerwy na karmienie. Pracodawca nie może odmówić obniżenia wymiaru czasu pracy.
Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów
24 lut 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującą unijną dyrektywę NIS2. Nowe przepisy znacząco rozszerzają zakres podmiotów objętych obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa i nakładają realną odpowiedzialność członków zarządów przedsiębiorstw. Jednocześnie skierowano wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli przepisów dotyczących dostawców wysokiego ryzyka.
Gmina Sońsk oferuje 1 500 zł za adopcję psa – nowy program ma pomóc bezdomnym czworonogom
24 lut 2026

1,5 tys. zł za przygarnięcie psa ze schroniska – taki program chce uruchomić Gmina Sońsk w woj. mazowieckim. Projekt „Becikowe na 4 łapy” ma zachęcić do adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych na jej terenie. Decyzja zapadnie już wkrótce.

REKLAMA

Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły prosto do urzędu, a skarbówka uznała, że zwolnienia nie ma
24 lut 2026

Darowizna pieniężna od najbliższego członka rodziny co do zasady korzysta ze zwolnienia z podatku, jednak tylko pod warunkiem ścisłego spełnienia wymogów ustawowych. W najnowszej interpretacji indywidualnej skarbówka przyjęła jednoznaczne stanowisko w sprawie, w której brat podatniczki uregulował jej zaległości podatkowe, dokonując przelewów bezpośrednio na rachunek urzędu skarbowego.
Wybór przeznaczenia certyfikatu w KSeF (uwierzytelniającego i do trybu offline) – jak to zrobić. Techniczny detal czy klucz do bezpieczeństwa fakturowania?
24 lut 2026

Dlaczego wybór przeznaczenia certyfikatu ma znaczenie dla właściwego działania firmy? Jak uzyskać certyfikat uwierzytelniający i certyfikat do trybu offline? Wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka ds. księgowo-podatkowych fillup k24.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA