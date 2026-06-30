REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Podwyżki dla medyków 2026. Od 1 lipca podwyżki w służbie zdrowia dla pielęgniarek, lekarzy, opiekunów medycznych, salowych [TABELA]

Podwyżki dla medyków 2026. Od 1 lipca podwyżki w służbie zdrowia dla pielęgniarek, lekarzy, opiekunów medycznych, salowych [TABELA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 czerwca 2026, 16:52
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Podwyżki dla medyków od 1 lipca 2026
Podwyżki dla medyków od 1 lipca 2026
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lipca 2026 wzrosną minimalne wynagrodzenia zasadnicze w ochronie zdrowia. Podwyżka wyniesie 8,82 proc. i obejmie wszystkie 10 grup zaszeregowania wskazanych w ustawie. Nie chodzi więc o jedną jednakową kwotę dla wszystkich, ale o nowe minimalne pensje brutto, zależne od stanowiska, wykształcenia i kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

rozwiń >

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 8903,56 zł

Podstawą wyliczeń wynagrodzeń zasadniczych jest kwota 8903,56 zł, czyli przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za 2025 rok. Mnoży się ją przez współczynnik przypisany do konkretnej grupy zawodowej. Tak powstaje minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto od 1 lipca 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Trzeba podkreślić, że to są kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego brutto. Do nich mogą dochodzić dodatki, m.in. stażowy, nocny, świąteczny, za warunki szkodliwe, funkcyjny albo premie regulaminowe, dlatego faktyczna pensja w szpitalu może być wyższa.

Podwyżki dla medyków 2026 - ile zarobi lekarz od 1 lipca?

Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją będzie w najwyższej grupie. Od 1 lipca 2026 jego minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 12 910,16 zł brutto. To wzrost o 1046,67 zł względem 2025 roku. Przy standardowych założeniach daje to około 9130,76 zł netto.

Lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji, w tym rezydent na pierwszych dwóch latach specjalizacji niepriorytetowej, znajdzie się w grupie 3. Minimalna pensja zasadnicza wyniesie 10 595,24 zł brutto, czyli o 858,99 zł więcej niż wcześniej. Szacunkowo daje to około 7552,63 zł netto.

REKLAMA

Lekarz stażysta zostanie przypisany do grupy 4. Od lipca 2026 roku jego minimum wyniesie 8458,38 zł brutto. Podwyżka to 685,75 zł. Szacunkowa kwota netto to około 6095,97 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile zarobi pielęgniarka od 1 lipca 2026?

W przypadku pielęgniarek i położnych najważniejsze jest to, do której grupy zostanie przypisane stanowisko. Nie liczy się wyłącznie sam dyplom, ale kwalifikacje wymagane przez pracodawcę na konkretnym stanowisku.

Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra i specjalizacją znajdzie się w grupie 2. Od 1 lipca jej minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 11 485,59 zł brutto. To wzrost o 931,17 zł. Szacunkowo daje to około 8159,62 zł netto.

Pielęgniarka, położna, farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny lub psycholog z odpowiednimi kwalifikacjami, przypisani do grupy 5, otrzymają minimum 9081,63 zł brutto. To wzrost o 736,28 zł. Szacunkowo będzie to około 6520,81 zł netto.

Pielęgniarka lub położna bez specjalizacji, ze średnim wykształceniem albo licencjatem, trafi do grupy 6. Minimalna pensja zasadnicza wyniesie 8369,35 zł brutto, czyli o 678,53 zł więcej niż dotychczas. Szacunkowa kwota netto to około 6035,30 zł.

Ile zarobi opiekun medyczny?

Opiekun medyczny został przypisany do grupy 7. Od 1 lipca 2026 jego minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 7657,06 zł brutto. To podwyżka o 620,78 zł. Przy standardowych założeniach daje to około 5549,78 zł netto.

Ile zarobi ratownik medyczny?

Ratownik medyczny z licencjatem albo średnim wykształceniem ratowniczym znajduje się w grupie 6. Od lipca minimalna pensja zasadnicza wyniesie 8369,35 zł brutto. To wzrost o 678,53 zł. Szacunkowo będzie to około 6035,30 zł netto.

Ile zarobi sekretarka medyczna?

Sekretarka medyczna z wykształceniem średnim zostanie przypisana do grupy 9. Od 1 lipca jej minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 6944,78 zł brutto. To wzrost o 563,04 zł. Szacunkowo daje to około 5064,15 zł netto.

Jeśli jednak sekretarka medyczna ma wykształcenie wyższe, może zostać przypisana do grupy 8. Wtedy minimum wyniesie 8903,56 zł brutto, czyli około 6399,46 zł netto.

Ile zarobi salowa, sanitariusz i noszowy?

Najniższa grupa, czyli grupa 10, obejmuje pracowników działalności podstawowej niemedycznej z wykształceniem poniżej średniego. Chodzi m.in. o salowe, sanitariuszy i noszowych.

Od 1 lipca ich minimalne wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 5787,31 zł brutto. To wzrost o 469,19 zł. Szacunkowo daje to około 4275,14 zł netto.

Dlaczego kwota netto może się różnić?

Kwoty brutto wynikają z ustawy i są minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym. Kwoty netto są orientacyjne, bo pensja „na rękę” zależy m.in. od wieku pracownika, PPK, kosztów uzyskania przychodu, PIT-2, ulg podatkowych, dodatków i dyżurów.

Dlatego dwie osoby z tym samym wynagrodzeniem zasadniczym brutto mogą otrzymać inną kwotę netto. W praktyce pensja może być też wyższa niż ustawowe minimum, jeśli pracownik ma dodatki za staż, pracę nocną, święta, dyżury albo warunki szkodliwe.

Co oznaczają grupy zaszeregowania?

Grupy zaszeregowania określają, do jakiego minimalnego wynagrodzenia zasadniczego ma prawo pracownik ochrony zdrowia. Każda grupa ma przypisany współczynnik pracy. Im wyższy współczynnik, tym wyższe ustawowe minimum.

Najwyżej są lekarze specjaliści, a najniżej pracownicy pomocniczy z wykształceniem poniżej średniego. W przypadku pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, diagnostów czy psychologów klinicznych znaczenie ma nie tylko zawód, ale też poziom wykształcenia, specjalizacja i kwalifikacje wymagane na stanowisku.

To właśnie dlatego jedna pielęgniarka może być w grupie 2, inna w grupie 5, a jeszcze inna w grupie 6. Różnice między grupami są duże i przekładają się na kilka tysięcy złotych brutto miesięcznie.

W tabeli minimalne wynagrodzenie zasadnicze brutto w ochronie zdrowia od 1 lipca 2026, obliczone jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia 8903,56 x współczynnik przypisany do konkretnej grupy zawodowej.

Grupa

Stanowisko

Współczynnik

Minimum brutto od 1.07.2026

Wzrost

1

Lekarz/ lekarz dentysta ze specjalizacją

1,45

12 910,16 zł

+1046,67

2

Pielęgniarka/położna z magistrem i specjalizacją

1,29

11 485,59 zł

+931,17 zł

3

Lekarz/ lekarz dentysta bez specjalizacji

1,19

10 595,24 zł

+858,99 zł

4

Lekarz stażysta

0,95

8458,38 zł

+685,75 zł

5

Pielęgniarka z licencjatem i specjalizacją albo średnim wykształceniem i specjalizacją

1,02

9081,63 zł

+736,28 zł

6

Pielęgniarka bez specjalizacji/ ratownik medyczny

0,94

8369,35 zł

+678,53 zł

7

Opiekun medyczny (i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem)

0,86

7657,06 zł

+620,78 zł

8

Sekretarka medyczna z wykształceniem wyższym

1,00

8903,56 zł

+721,84

9

Sekretarka medyczna z wykształceniem średnim

0,78

6944,78 zł

+563,04 zł

10

Salowa, sanitariusz, noszowy (wykształcenie poniżej średniego)

0,65

5787,31 zł

+469,19 zł

Kiedy pracodawca musi wypłacić podwyżki?

Nowe minima mają obowiązywać od 1 lipca 2026. Jeżeli pracownik zarabia mniej niż wynika z jego grupy zaszeregowania, pracodawca powinien podnieść jego wynagrodzenie zasadnicze do ustawowego minimum.

Podwyżka nie oznacza jednak automatycznie, że każdy pracownik dostanie dokładnie wskazaną różnicę. Jeśli ktoś już wcześniej zarabiał powyżej nowego minimum, ustawowa waloryzacja nie musi oznaczać dla niego dodatkowego wzrostu pensji. Wszystko zależy od aktualnej pensji zasadniczej i zasad obowiązujących w danej placówce.

Co zrobić jeśli pracodawca nie wypłaca ustawowego minimum?

W pierwszej kolejności warto sprawdzić swoje zaszeregowanie i złożyć do pracodawcy pisemny wniosek o wyrównanie wynagrodzenia. Jeśli placówka nie odpowie lub odmówi wypłaty należnych środków, pracownik może zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Gdy to nie przyniesie efektu albo spór dotyczy niewłaściwego zaszeregowania do grupy zawodowej, pozostaje dochodzenie swoich praw przed sądem pracy. Roszczeń o wyrównanie wynagrodzenia można dochodzić za okres do 3 lat wstecz (art. 291 § 1 Kodeksu pracy), wraz z należnymi odsetkami.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1473).

Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kto złoży ten wniosek do ZUS, dostanie wyższą 14. emeryturę 2026. Czasu coraz mniej. Nie wszyscy seniorzy skorzystają
30 cze 2026

Już w wrześniu 2026 ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Okazuje się, że część seniorów może otrzymać wyższe świadczenie „na rękę”, jeśli wcześniej złoży specjalny wniosek o symbolu EPD-21. Nie oznacza to jednak podwyżki samej czternastki. Chodzi o możliwość uniknięcia potrącenia zaliczki na podatek dochodowy. W niektórych przypadkach na konto może wpłynąć nawet kilkaset złotych więcej. ZUS podkreśla jednak, że nie jest to rozwiązanie dla wszystkich.
Można sprawdzić ubezpieczenie OC dowolnego pojazdu online w minutę. Jak? Nowa usługa w mObywatel już działa
30 cze 2026

Zakup używanego samochodu, kolizja drogowa czy korzystanie z auta zastępczego – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że od 30 czerwca 2026 r. w takich sytuacjach można sięgnąć po aplikację mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło w niej usługę Sprawdź OC, dzięki której można szybko sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne ubezpieczenie OC. Usługa została przygotowana przez Centralny Ośrodek Informatyki oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Jak na SAFE może skorzystać polski biznes? Które branże mogą być częścią łańcuchów dostaw dla wojska
30 cze 2026

Dyskusja wokół programu SAFE koncentruje się przede wszystkim na bezpieczeństwie państwa i modernizacji sił zbrojnych. Trudno się temu dziwić, bo przecież mówimy o jednym z największych programów finansowania obronności w historii Unii Europejskiej, a Polska ma otrzymać w jego ramach nawet 43,7 mld euro. Warto jednak spojrzeć na ten instrument z szerszej perspektywy. SAFE może stać się nie tylko impulsem dla sektora obronnego, ale również ważnym czynnikiem wzrostu dla wielu przedsiębiorstw działających na rynku prywatnym.
UC100: Pięciokrotny wzrost kosztów i finalnie wyższe ceny produktów w sklepach. Raport IFP ostrzega przed reformą systemu opakowań - zapłacimy wszyscy za nietrafiony pomysł?
30 cze 2026

Nawet pięciokrotny wzrost kosztów dla przedsiębiorców, wyższe ceny żywności i kosmetyków oraz ryzyko pogorszenia wyników recyklingu – to skutki projektu UC100, który ma zreformować system gospodarki opakowaniami. Raport IFP: kraje stosujące rozwiązania zbliżone do polskiego projektu osiągają gorsze wyniki w recyklingu. Eksperci: reforma wymaga gruntownej przebudowy. Inaczej zapłacimy wszyscy.

REKLAMA

Pracownice obawiają się o wysokość emerytury. ZUS: kobiety mają mniej o średnio 1,5 tys. zł brutto od mężczyzn. Jak pracodawca może pomóc?
30 cze 2026

Pracownice obawiają się o wysokość emerytury. Z danych ZUS wynika, że kobiety mają mniej o średnio 1,5 tys. zł brutto od mężczyzn. Jak pracodawca może pomóc?
Dziecko jedzie na kolonie? Można sprawdzić, czy autokar jest bezpieczny
30 cze 2026

Autokar wiozący dzieci na kolonię albo miejski autobus, który codziennie wozi pasażerów do pracy można sprawdzić. Jak to zrobić? Co trzeba przygotować? Usługa działa łatwo i szybko.

Samorządy alarmują – z powodu upałów może zabraknąć wody w kranach
30 cze 2026

Od kilku dni mamy upalną pogodę. Mimo że w tym tygodniu temperatury powinny się obniżyć, to jednak niewykluczone, że upały powrócą. Samorządy alarmują, że ze względu na rekordowe zużycie wody związane z upalną pogodą, pogorszyła się sytuacja hydrologiczna. Sytuacja jest tak zła, że w niektórych gminach może zabraknąć wody w kranach.
Od 10 lipca 2027 r. będzie limit płatności gotówkowych w całej UE - także dla konsumentów. W Polsce będzie niższy? Polacy lubią gotówkę i jej wartość w obiegu rośnie
30 cze 2026

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że wartość pieniądza gotówkowego w obiegu w najbliższym czasie przekroczy w Polsce 500 mld zł. Mimo popularności kart, BLIK-a, bankowości mobilnej i portfeli cyfrowych Polacy nadal chętnie korzystają z gotówki. Ale trwają prace nad przepisami, które częściowo ograniczą możliwość płacenia gotówką przy większych transakcjach. Z badania Rankomat.pl wynika jednak, że 55% Polaków jest przeciw limitom płatności gotówką. Wśród przeciwników limitów 57% nie chce, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki.

REKLAMA

INFORLEX uruchamia Asystenta AI „z ludzką twarzą”. Dostępne nowe możliwości wyszukiwania informacji
30 cze 2026

INFORLEX rozszerza swoją ofertę o INFORLEX Asystenta AI. Nowe narzędzie, które pozwala w kilka sekund uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące prawa pracy, podatków czy finansów publicznych.

Pakiet dla skarbników: minimalne wynagrodzenie, dodatek specjalny i ochrona przedemerytalna
30 cze 2026

Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zwróciła się do korporacji samorządowych o poparcie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących warunków pracy i wynagradzania skarbników. Obecnie płace nie są bowiem adekwatne do zakresu kompetencji i odpowiedzialności skarbnika, co powoduje odpływ wykwalifikowanych kadr z samorządu do sektora prywatnego. 
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA