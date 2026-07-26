W 2026 roku zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 215,84 zł miesięcznie nadal uzależnione są od stopnia niepełnosprawności i wieku, a nie od samej diagnozy medycznej. Zmiany w egzekwowaniu przepisów i weryfikacji wniosków dotyczą wszystkich osób cierpiących na przewlekłe schorzenia układu krążenia, w tym nadciśnienie tętnicze, które doprowadziło do utraty samodzielności.

Nadciśnienie tętnicze a wsparcie z MOPS. Na czym polega pułapka interpretacyjna?

Nadciśnienie tętnicze określane jest mianem „cichego zabójcy”. Przez całe lata rozwija się utajone, nie dając choremu wyraźnych objawów, żeby ostatecznie wywołać w organizmie spustoszenie. W takich sytuacjach chorzy poszukują pomocy finansowej, która przynajmniej częściowo pokryłaby rosnące koszty opieki i leczenia.

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Jednym ze świadczeń, o które mogą się ubiegać osoby z nadciśnieniem jest zasiłek pielęgnacyjny, wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej w Polsce (MOPS/GOPS). Nie każdy chory otrzyma jednak pomoc finansową. Świadczenie zostanie wypłacone jedynie tym, którzy spełniają przesłanki wskazane w ustawie o świadczeniach rodzinnych.Kluczowym kryterium jest skutek, jaki dana choroba wywołała w życiu społecznym, zawodowym i osobistym wnioskodawcy.Podstawą ubiegania się o pieniądze jest posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez PZON.

Przypadek A: Mężczyzna w wieku 59 lat od 8 lat leczy się na nadciśnienie. Regularnie przyjmuje przepisane preparaty, dba o dietę, wykonuje pomiary w domu i pozostaje pod stałą opieką lekarza POZ. Jego ciśnienie jest ustabilizowane. Nadal pracuje zawodowo, samodzielnie robi zakupy, prowadzi samochód i wykonuje wszystkie prace domowe.Mężczyzna nie spełnia przesłanek do uznania go za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym. Nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego, ponieważ choroba nie ogranicza jego samodzielności.

Przypadek B: Mężczyzna również chorował na nadciśnienie tętnicze, jednak w jego przypadku doszło do nagłego skoku ciśnienia i przełomu nadciśnieniowego, który doprowadził do udaru niedokrwiennego mózgu. W następstwie wystąpił u niego utrwalony niedowład połowiczy prawostronny oraz afazja (zaburzenia mowy). Mężczyzna potrzebuje codziennej pomocy przy ubieraniu się, kąpieli, przygotowywaniu posiłków oraz przyjmowaniu leków.Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie dokumentacji medycznej i badania, wydał mu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że otrzyma zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

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Jakie orzeczenie jest konieczne do uzyskania zasiłku na nadciśnienie w 2026 roku?

Ubiegając się o wypłatę 215,84 zł miesięcznie, należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przepisy wskazują zamknięty krąg osób uprawnionych do świadczenia.Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje:

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Niepełnosprawnemu dziecku – do ukończenia 16. roku życia (bez względu na stopień, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności ),

– do ukończenia (bez względu na stopień, na podstawie ), Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat – jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

– jeżeli posiada , Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat – posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , pod warunkiem że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia ,

– posiadającej , pod warunkiem że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem , Osobie, która ukończyła 75 lat – w tym przypadku prawo do zasiłku wynika z samego wieku, bez konieczności przechodzenia przez komisje lekarskie (z zastrzeżeniem braku prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS).

W przypadku dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których choroba ujawnia się zazwyczaj w wieku dojrzałym lub podeszłym, warunek powstania umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przed 21. rokiem życia jest spełniany niezwykle rzadko. Dlatego dla większości chorych jedyną przepustką do świadczenia pozostaje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie powikłania nadciśnienia podlegają ocenie zespołu orzekającego?

Lekarze orzecznicy zasiadający w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON)zwracają uwagę na trwałe ubytki na zdrowiu oraz ich bezpośredni wpływ na samoobsługę i wpływ na codzienne funkcjonowanie. W przypadku nadciśnienia, do najczęstszych powikłań uzasadniających wydanie orzeczenia należą:

Następstwa neurologiczne – po przebytych udarach mózgu (niedokrwiennych lub krwotocznych), manifestujące się niedowładami , porażeniami, zaburzeniami równowagi, chodu czy utratą zdolności komunikacji,

– po przebytych udarach mózgu (niedokrwiennych lub krwotocznych), manifestujące się , porażeniami, zaburzeniami równowagi, chodu czy utratą zdolności komunikacji, Uszkodzenie mięśnia sercowego ( kardiomiopatia nadciśnieniowa ): powodująca duszność przy minimalnym wysiłku fizycznym lub w spoczynku, uniemożliwiającą poruszanie się po domu,

( ): powodująca duszność przy minimalnym wysiłku fizycznym lub w spoczynku, uniemożliwiającą poruszanie się po domu, Przewlekła choroba nerek – stanowiąca konsekwencję nephrosclerosis (stwardnienia nerek na tle nadciśnienia), wymagająca stałego leczenia nerkozastępczego (dializoterapii) ,

– stanowiąca konsekwencję (stwardnienia nerek na tle nadciśnienia), wymagająca stałego , Uszkodzenia narządu wzroku – zaawansowana retinopatia nadciśnieniowa doprowadzająca do znacznego ograniczenia ostrości wzroku lub praktycznej ślepoty,

– zaawansowana doprowadzająca do znacznego ograniczenia ostrości wzroku lub praktycznej ślepoty, Wielochorobowość– współwystępowanie nadciśnienia z innymi schorzeniami (np. cukrzycą, zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów, otępieniem), co w ujęciu łącznym wyklucza zdolność pacjenta do samodzielnego funkcjonowania.

Ważne dla wnioskodawcy! Dokumentacja medyczna musi zawierać wypisy ze szpitali (karty informacyjne leczenia szpitalnego), opinie kardiologów, neurologów, nefrologów oraz szczegółowy opis ograniczeń funkcjonalnych.

Procedura krok po kroku: Jak przejść drogę od diagnozy do wypłaty zasiłku z MOPS?

Proces ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny wymaga zachowania ściśle określonej kolejności. Jakwygląda procedura w 2026 roku

Krok 1: Skompletowanie dokumentacji medycznej ( zaświadczenie OL-9 + karty informacyjne)

( + karty informacyjne) Krok 2: Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia w Powiatowym Zespole (PZON)

Krok 3: Udział w komisji lekarskiej / ocena stanu funkcjonalnego

Krok 4: Odbiór prawomocnego orzeczenia (wymagany stopień znaczny lub umiarkowany ze wskazaniem)

(wymagany stopień znaczny lub umiarkowany ze wskazaniem) Krok 5: Złożenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny w MOPS / GOPS lub przez Emp@tia

Krok 1: Zebranie dokumentacji medycznej

Należy zgłosić się do lekarza prowadzącego (kardiologa lub lekarza POZ) z prośbą o wypełnienie zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz OL-9). Należy pamiętać, że zaświadczenie to jest ważne dokładnie 30 dni od daty wystawienia. Do druku należy dołączyć kserokopie (oryginały do wglądu) dokumentacji medycznej, przykładowo kart informacyjnych z hospitalizacji, wyników badań diagnostycznych (echo serca, EKG, Holter ciśnieniowy, badania krwi oceniające pracę nerek), opisów konsultacji specjalistycznych.

Krok 2: Złożenie wniosku o orzeczenie niepełnosprawności

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.Składa się go w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania.

Krok 3: Badanie przez lekarza orzecznika

Po zarejestrowaniu wniosku pacjent otrzymuje zawiadomienie o terminie komisji lekarskiej. W wyznaczonym dniu odbywa się badanie. Jeżeli stan zdrowia chorego uniemożliwia osobiście przybycie na komisję (np. pacjent leżący po ciężkim udarze), lekarz orzecznik może dokonać oceny na podstawie zgromadzonej dokumentacji lub przeprowadzić badanie w miejscu zamieszkania pacjenta, o ile do wniosku dołączono stosowne zaświadczenie lekarskie.

Krok 4: Odbiór orzeczenia

Po wydaniu decyzji przez PZON należy odebrać orzeczenie i zaczekać na jego uprawomocnienie. Jak długo? 14 dni od momentu doręczenia, jeśli strona nie wnosi odwołania.

Krok 5: Złożenie wniosku o zasiłek pielęgnacyjny

Mając w ręku prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, składa się właściwy wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego. Dokumenty przyjmuje ośrodek pomocy społecznej (MOPS/GOPS), urząd gminy lub wydział świadczeń rodzinnych. Wniosek można również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP.

Brak kryterium dochodowego w 2026 roku

Jedną z najważniejszych cech zasiłku pielęgnacyjnego jest jego powszechność. W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. W praktyce oznacza to, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ma zarówno osoba nieposiadająca żadnych dochodów, jak i osoba pobierająca wysoką emeryturę, posiadająca znaczne oszczędności czy wykonująca pracę zarobkową (o ile stan zdrowia na to pozwala).

Kto mimo nadciśnienia nie otrzyma zasiłku pielęgnacyjnego?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych zawiera precyzyjne wyłączenia, które uniemożliwiają przyznanie lub wypłatę 215,84 zł miesięcznie, nawet w przypadku posiadania odpowiedniego rozpoznania medycznego. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie: