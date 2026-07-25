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Wdowy i wdowcy masowo składają ten wniosek. ZUS już wypłaca pieniądze. Sprawdź, ile dostaniesz w lipcu 2026 roku

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25 lipca 2026, 18:45
Anna Kot
Anna Kot
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Wdowy i wdowcy masowo składają ten wniosek. ZUS już wypłaca pieniądze. Sprawdź, ile dostaniesz w lipcu 2026 roku
Wdowy i wdowcy masowo składają ten wniosek. ZUS już wypłaca pieniądze. Sprawdź, ile dostaniesz w lipcu 2026 roku
Shutterstock

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To bez wątpienia jedna z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych reform socjalnych ostatnich dekad w Polsce. W lipcu 2026 roku temat renty wdowiej bije rekordy popularności w wyszukiwarkach internetowych, ponieważ przepisy oficjalnie weszły w życie, a ZUS przyjmuje i przetwarza lawinę wniosków. Nowe prawo na zawsze likwiduje dotychczasowy, krzywdzący dla wielu osób mechanizm, który zmuszał seniorów do wyboru tylko jednego świadczenia po stracie współmałżonka.

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Jak dokładnie działa mechanizm zbiegu świadczeń w 2026 roku?

Do tej pory zasady były bezwzględne: po śmierci męża lub żony wdowa bądź wdowiec musieli zdecydować, czy zostają przy swojej emeryturze, czy rezygnują z niej na rzecz 85% emerytury zmarłego partnera (czyli tzw. renty rodzinnej). W lipcu 2026 roku ten system to już przeszłość. Nowy model wprowadza tak zwany zbieg świadczeń. Oznacza to, że senior ma prawo zachować oba źródła finansowania, z tym że jedno z nich wypłacane jest w pełnej wysokości, a drugie w określonym procencie. Beneficjent ma pełną swobodę wyboru korzystniejszego wariantu. Może pobierać 100% swojej własnej emerytury plus wyznaczony procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo odwrotnie - 100% renty rodzinnej oraz wyznaczony procent własnego, wypracowanego świadczenia.

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Progi procentowe. Ile realnie wynosi dodatek w pierwszym etapie reformy?

Wokół wysokości wypłat narosło wiele mitów, dlatego warto opierać się na twardych zapisach ustawy. Wdrażanie renty wdowiej zostało podzielone na etapy, aby zbytnio nie obciążyć budżetu państwa w jednym roku. W lipcu 2026 roku obowiązuje pierwszy, startowy próg procentowy. W ramach obecnego etapu drugie świadczenie jest wypłacane w wysokości 15 procent. Dopiero w kolejnych latach wskaźnik ten wzrośnie do docelowych 25 procent. Oznacza to, że jeśli wdowa zdecyduje się na pobieranie 100% swojej emerytury (np. 3000 zł) oraz renty rodzinnej po mężu (która wynosiłaby np. 2500 zł), to z ZUS otrzyma swoje 3000 zł powiększone o 15% z kwoty 2500 zł (czyli dodatkowe 375 zł). Łączny przelew wyniesie w tym przypadku 3375 zł brutto.

Jaki jest maksymalny limit renty wdowiej? Ile wynosi potrójna emerytura minimalna?

Ustawodawca wprowadził sztywny sufit finansowy, aby z programu nie korzystali najbogatsi seniorzy. Łączna kwota zbiegu świadczeń (czyli suma 100% jednego i 15% drugiego świadczenia) nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury w Polsce. Biorąc pod uwagę, że od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wynosi 1 978,49 zł brutto, limit renty wdowiej wynosi obecnie dokładnie 5 935,47 zł brutto. Jeśli suma przekroczy ten próg, ZUS odpowiednio pomniejszy wypłatę zbiegową.

Czy pobierając rentę wdowią można dorabiać? Jakie są limity?

Osoby, które osiągnęły już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać do renty wdowiej bez żadnych limitów i ograniczeń. ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi im świadczenia, niezależnie od wysokości dodatkowych zarobków z umowy o pracę czy zlecenia. Limity przychodu dotyczą wyłącznie tych osób, które przeszły na rentę rodzinną przedwcześnie (np. z tytułu niezdolności do pracy) i nie osiągnęły jeszcze wspomnianego wieku emerytalnego.

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Kto nie dostanie renty wdowiej? Jakie warunki trzeba spełnić?

Samo bycie wdową lub wdowcem nie wystarczy. Aby ZUS wydał decyzję pozytywną, należy spełnić łącznie kilka kryteriów:

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  • Trzeba osiągnąć powszechny wiek emerytalny (60/65 lat).
  • Do śmierci współmałżonka musiało dojść w trakcie trwania wspólnoty małżeńskiej (osoby rozwiedzione są wykluczone).
  • Należy posiadać nabyte prawo do własnej emerytury lub renty oraz prawo do renty rodzinnej po zmarłym.
  • Nie można wstąpić w nowy związek małżeński - zawarcie nowego ślubu automatycznie odbiera prawo do renty wdowiej.

Czy nowe przepisy działają wstecz? Co z osobami, które owdowiały lata temu?

Tak, prawo obejmuje również tak zwanych "dawnych wdowców". Przepisy nie ograniczają się tylko do osób, których partnerzy umrą po wejściu ustawy w życie. Jeśli spełniasz warunki wiekowe i formalne, a Twój współmałżonek zmarł na przykład 5, 10 czy 15 lat temu, masz pełne prawo złożyć wniosek do ZUS w 2026 roku i zacząć pobierać dodatkowe 15% świadczenia.

Od kiedy ZUS wypłaca pieniądze i jak złożyć wniosek?

Wypłaty ruszyły zgodnie z harmonogramem zapisanym w ustawie. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest złożenie oficjalnego wniosku do ZUS. Można to zrobić tradycyjnie w placówce urzędu, wysłać dokumenty pocztą lub skorzystać z wygodnej drogi elektronicznej przez system PUE ZUS. Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu – brak wniosku oznacza brak dodatkowych pieniędzy na koncie.

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Źródło: INFOR
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