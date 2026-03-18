Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2026. 17 nowych terapii i tańsze leki na choroby cywilizacyjne. Sprawdź, co jeszcze się zmieni dla pacjentów

Jest już obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia z nową listą leków refundowanych. Opublikowano nową listę, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2026 roku. Dla tysięcy pacjentów to kluczowa wiadomość - aktualizacja otwiera drogę do nowoczesnych terapii onkologicznych i znacząco obniża koszty leczenia chorób przewlekłych. Co dokładnie się zmieni i jakie leki będą tańsze w Twojej aptece?

Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2026 roku

Wprowadzane zmiany to część szerszej strategii poprawy dostępności leczenia w Polsce. Najnowsza lista obejmuje nie tylko nowe technologie medyczne, ale również istotne korekty cen dla leków, które już od dawna wspomagają walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

17 nowych terapii. Przełom w onkologii i chorobach rzadkich

Najważniejszym punktem kwietniowej aktualizacji jest wprowadzenie 17 nowych opcji terapeutycznych - w tym: 14 onkologicznych, 3 nieonkologiczne, 6 dla pacjentów z chorobami rzadkimi,15 leków w programach lekowych, 1 terapii dostępnej w aptece. Ministerstwo Zdrowia stawia w tym roku przede wszystkim na walkę z nowotworami oraz wsparcie osób zmagających się z rzadkimi jednostkami chorobowymi. Oto zestawienie najważniejszych zmian w porównaniu do listy obowiązującej do końca marca:

Nowości: Do wykazu dojdą 123 produkty lub nowe wskazania terapeutyczne.

Ceny zbytu: Producent obniżył ceny dla 109 leków (nawet o ponad 152 tys. zł), natomiast dla 16 pozycji ceny wzrosną.

Portfel pacjenta: Dopłaty spadną w przypadku 368 leków, ale wzrosną dla 380 innych pozycji.

Ceny w aptekach: Kwoty na paragonach spadną dla 437 produktów, a podwyżki dotkną 175 leków.

Wykluczenia: Z zestawienia zniknie 48 produktów (m.in. przez wygaśnięcie decyzji lub wnioski o zakończenie refundacji).

Tańsze leki w aptekach. Co będzie tańsze od kwietnia?

Oprócz wysokospecjalistycznych programów lekowych, nowa lista przynosi ulgę dla pacjentów przyjmujących leki przewlekle. Dzięki wprowadzeniu tańszych zamienników (leków generycznych) dla produktów, których ochrona patentowa wygasła, ceny wielu preparatów znacząco spadną. Lista obejmuje m.in. leki stosowane w:

Cukrzycy typu 2 i niewydolności serca: (np. dapagliflozyna),

Profilaktyce zakrzepicy i zatorowości: (np. apiksaban),

Profilaktyce sercowo-naczyniowej: (np. tikagrelor),

Leczeniu nowotworów nerki: (np. pazopanib),

Chorobach układu oddechowego (astma, POChP): (np. leki wziewne z fenoterolem i bromkiem ipratropiowym).

Nowoczesne terapie przeciwnowotworowe (Onkologia)

W obszarze guzów litych znacząco rozszerzono dostęp do immunoterapii i leczenia celowanego:

Rak płuca: Wprowadzono szeroki wachlarz opcji dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), w tym terapię atezolizumabem, amiwantamabem (również w połączeniu z lazertynibem) oraz skojarzenie enkorafenibu z binimetynibem (dla osób z mutacją BRAF V600E). Dodatkowo w leczeniu postaci drobnokomórkowej pojawił się serplulimab.

Układ pokarmowy: Refundacją objęto pemigatinib stosowany w raku dróg żółciowych oraz podwójną immunoterapię (niwolumab i ipilimumab) w przypadku raka wątrobowokomórkowego.

Rak piersi: Potwierdzono finansowanie palbocyklibu.

Refundacja pozacharakterystyka (off-label): Od kwietnia finansowane są terapie wspomagające leczenie zaawansowanego raka żołądka oraz przełyku już od pierwszej linii leczenia.

Przełom w Hematoonkologii

Wzmocniono arsenał leków przeciwko nowotworom krwi:

Chłoniaki: Pojawiły się nowoczesne opcje dla pacjentów z DLBCL (chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B), w tym innowacyjna technologia komórkowa CAR-T (Breyanzi) oraz glofitamab. Breyanzi znajduje zastosowanie również w chłoniaku grudkowym.

Białaczki: Umożliwiono leczenie blinatumomabem pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną.

Choroby przewlekłe i refundacja apteczna

Choroby nerek i układu krążenia: Nowością jest lumasiran stosowany w przewlekłych schorzeniach nerek. W aptekach pacjenci z wysokim cholesterolem mogą skorzystać z refundowanego połączenia ezetymibu i atorwastatyny.

Pierwsze tańsze odpowiedniki (Generyki): Do wykazu dopisano pierwsze zamienniki leków oryginalnych, co zwiększa dostępność leczenia w: Kardiologii: apiksaban (przeciwzakrzepowy), tikagrelor (nasercowy). Diabetologii: dapaglifozyna (cukrzyca typu 2, niewydolność serca). Pulmonologii: preparaty złożone (formoterol + bromek ipratropiowy) na astmę i POChP. Onkologii: pazopanib (rak nerki).

Koniec refundacji leku Signifor i zamknięcie programu B.118.

Od 1 kwietnia 2026 roku pacjenci z chorobą Cushinga nie będą już leczeni w ramach dotychczasowego programu lekowego, ponieważ producent leku Signifor zrezygnował z przedłużenia jego refundacji. Mimo likwidacji programu, chorzy mają zachować ciągłość terapii – firma farmaceutyczna zapowiedziała ubieganie się o finansowanie leczenia dla obecnych pacjentów w trybie indywidualnym (zgodnie z art. 37b ustawy o refundacji).

Jak sprawdzić, czy Twój lek jest na nowej liście?

Dla pacjenta najszybszym sposobem weryfikacji zmian jest:

Konsultacja z lekarzem prowadzącym: To on najlepiej oceni, czy nowa lista otwiera możliwość przejścia na nowocześniejszą, skuteczniejszą lub tańszą terapię. Sprawdzenie obwieszczenia MZ: Pełna lista leków refundowanych jest publikowana na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia. Aplikacje mobilne: Warto korzystać z dostępnych w sieci wyszukiwarek leków refundowanych, które po wpisaniu nazwy preparatu pokazują jego aktualną cenę po refundacji.

Wskazówka: Jeśli stosujesz leki na choroby przewlekłe, zapytaj w aptece przy najbliższej wizycie, czy dla Twojego preparatu pojawił się tańszy zamiennik. Często w ramach tej samej substancji czynnej możesz zaoszczędzić znaczną kwotę w skali miesiąca.

Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2026 - podsumowanie

Najnowsze zmiany w refundacji leków to element strategii poprawy dostępności leczenia w Polsce, skupiający się głównie na onkologii i chorobach rzadkich. Od kwietnia do wykazu dojdzie 17 nowych terapii (w tym 14 onkologicznych) oraz 123 nowe produkty lub wskazania. Najważniejsze aktualizacje obejmują przełomowe leczenie raka płuca, dróg żółciowych i wątroby, a także wprowadzenie innowacyjnej technologii komórkowej CAR-T w leczeniu chłoniaków. Dla pacjentów leczących się przewlekle kluczową informacją jest pojawienie się tańszych zamienników (leków generycznych) dla popularnych substancji stosowanych w cukrzycy typu 2, niewydolności serca, zakrzepicy oraz astmie. Choć dopłaty spadną w przypadku 368 leków, to wzrosną dla 380 innych pozycji, a z listy zniknie 48 produktów, w tym lek Signifor stosowany w chorobie Cushinga (pacjenci mają jednak zachować ciągłość terapii w trybie indywidualnym). Ministerstwo Zdrowia zachęca do weryfikacji cen w aptekach oraz konsultacji z lekarzami, gdyż wprowadzone zmiany mogą pozwolić na przejście na nowocześniejsze lub tańsze metody leczenia. Co jeszcze warto wiedzieć?