Darmowe badania bez skierowania już 1 września. Rodzice muszą sprawdzić jeden dokument i wysłać maila

Już we wtorek, 1 września 2026 roku, rusza wyjątkowa akcja bezpłatnych badań przesiewowych dla dzieci w wieku szkolnym. Rodzice mogą sprawdzić stan zdrowia swoich pociech całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza rodzinnego. Placówka medyczna medycyny dziecięcej wprowadziła jednak sztywne ograniczenia - decyduje kolejność zgłoszeń, a rezerwacja miejsc wymaga wysłania wiadomości e-mail.

Początek roku szkolnego to dla rodziców idealny moment na skontrolowanie zdrowia swoich dzieci przed intensywnym okresem nauki. Wiele wad rozwojowych i problemów zdrowotnych u najmłodszych rozwija się w sposób utajony, nie dając początkowo jasnych objawów. Naprzeciw potrzebom opiekunów wychodzi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach, które organizuje specjalistyczną akcję profilaktyczną zlokalizowaną w Poradni Okulistyki przy ulicy Ceglanej 35. Wydarzenie odbędzie się 1 września w godzinach od 14:00 do 18:00.

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Pełna diagnostyka bez kolejek. Co obejmuje pakiet badań?

Podczas zaplanowanej akcji mali pacjenci zostaną objęci kompleksową diagnostyką, która standardowo wymaga wielomiesięcznego oczekiwania w kolejkach do specjalistów na NFZ. Personel medyczny przeprowadzi pełne przesiewowe badanie wzroku, w ramach którego dzieci przejdą testy ostrości widzenia oraz profesjonalną autorefraktometrię, czyli komputerowy pomiar wady wzroku. Lekarze i ortoptyści ocenią także prawidłowe ustawienie oczu, zmierzą kąty zeza oraz zbadają poziom widzenia przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie przy codziennym czytaniu i pisaniu w szkolnej ławce.

Ukryte objawy u dzieci. Na co rodzic musi zwrócić uwagę?

Organizatorzy akcji medycznej alarmują, że dzieci bardzo rzadko same zgłaszają problemy z pogorszeniem jakości widzenia, ponieważ często nie mają świadomości, jak powinien wyglądać prawidłowy obraz. Rolą rodzica jest czujna obserwacja codziennych zachowań malucha. Sygnałami alarmowymi, które bezwzględnie kwalifikują dziecko do szybkiej kontroli okulistycznej, są przede wszystkim: trudności z odczytywaniem liter i cyfr zapisanych na szkolnej tablicy, nawykowe mrużenie i przecieranie oczu, szybkie przemęczanie się podczas odrabiania lekcji, nienaturalne przybliżanie książek lub ekranu telefonu do twarzy oraz powracające bóle głowy.

Edukacja przez zabawę i specjalne gogle dla rodziców

Wydarzenie ma nie tylko charakter czysto medyczny, ale również edukacyjny. Dla najmłodszych przygotowano specjalne stanowiska z zadaniami oraz "Paszport Młodego Odkrywcy Wzroku", w którym dzieci będą zbierać pieczątki za zaliczenie kolejnych kroków diagnostycznych. Z kolei dla rodziców przygotowano unikalne okulary symulujące najczęstsze wady wzroku. Dzięki temu opiekunowie będą mogli na własne oczy zobaczyć, jak świat i tekst pisany postrzega osoba zmagająca się z krótkowzrocznością, nadwzrocznością lub astygmatyzmem. Specjaliści będą także udzielać porad, jak dbać o wzrok dzieci w dobie powszechnego korzystania ze smartfonów i komputerów.

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Liczba miejsc ograniczona. Jak dokonać zapisu?

Z uwagi na ogromne zainteresowanie tego typu bezpłatnymi akcjami profilaktycznymi oraz ograniczone możliwości czasowe personelu medycznego, na badania obowiązują wcześniejsze zapisy. Rodzice zainteresowani bezpłatną diagnostyką nie muszą zgłaszać się do przychodni rejonowych po skierowania, jednak muszą dokonać formalnej rejestracji drogą elektroniczną. Zgłoszenia zawierające dane dziecka należy wysłać bezpośrednio na adres mailowy placówki: kontakt@uck.katowice.pl. O przyjęciu na listę pacjentów decyduje wyłącznie kolejność nadesłanych wiadomości.

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Bezpłatne badania wzroku 1 września: Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy badanie wzroku u dziecka jest bolesne?

Nie. Wszystkie badania zaplanowane w ramach akcji przesiewowej są całkowicie bezbolesne, bezinwazyjne i bezpieczne dla dzieci w każdym wieku szkolnym. Komputerowy pomiar wady wzroku (autorefraktometria) trwa zaledwie kilka sekund i polega wyłącznie na patrzeniu przez pacjenta na oddalony obrazek wewnątrz aparatu.

Jak długo potrwa cała wizyta w poradni?

Samo przejście przez podstawowe stanowiska diagnostyczne i wykonanie testów ostrości oraz ustawienia oczu zajmuje zazwyczaj od 15 do 30 minut. Czas ten może się wydłużyć, jeśli dziecko będzie chciało wziąć udział w dodatkowych zadaniach edukacyjnych i zbierać pieczątki do swojego „Paszportu Młodego Odkrywcy Wzroku”.

Czy na badania trzeba przynieść dotychczasową dokumentację medyczną?

Jeśli dziecko nosi już okulary lub było wcześniej diagnozowane pod kątem wad wzroku, warto zabrać ze sobą poprzednie wyniki badań oraz aktualnie używane okulary lub recepty. Pomoże to personelowi medycznemu ocenić, czy wada uległa zmianie i czy obecna korekcja jest wciąż odpowiednia.

Co zrobić, jeśli podczas badania przesiewowego wykryta zostanie wada?

Badania przesiewowe mają na celu szybkie wyselekcjonowanie dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli personel medyczny wykryje nieprawidłowości, rodzice otrzymają dokładną informację o skali problemu oraz zalecenie dalszego postępowania. Na tej podstawie będzie można zapisać dziecko na pełną, pogłębioną wizytę okulistyczną w celu dobrania odpowiednich szkieł korekcyjnych.

Czy można przyjść na badania bez wcześniejszego zapisu e-mail?

Organizatorzy wyraźnie podkreślają, że liczba miejsc jest ściśle ograniczona możliwościami czasowymi lekarzy i personelu. Przyjmowane będą wyłącznie dzieci, których rodzice przesłali zgłoszenie na adres kontakt@uck.katowice.pl i otrzymali potwierdzenie zapisu. Przyjście bez rejestracji wiąże się z ryzykiem, że dziecko nie zostanie zbadane.