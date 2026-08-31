REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zdrowie » Darmowe badania bez skierowania już 1 września. Rodzice muszą sprawdzić jeden dokument i wysłać maila

Darmowe badania bez skierowania już 1 września. Rodzice muszą sprawdzić jeden dokument i wysłać maila

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 sierpnia 2026, 11:30
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Badanie usg, lekarz
Darmowe badania bez skierowania już 1 września. Rodzice muszą sprawdzić jeden dokument i wysłać maila
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już we wtorek, 1 września 2026 roku, rusza wyjątkowa akcja bezpłatnych badań przesiewowych dla dzieci w wieku szkolnym. Rodzice mogą sprawdzić stan zdrowia swoich pociech całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza rodzinnego. Placówka medyczna medycyny dziecięcej wprowadziła jednak sztywne ograniczenia - decyduje kolejność zgłoszeń, a rezerwacja miejsc wymaga wysłania wiadomości e-mail.

Początek roku szkolnego to dla rodziców idealny moment na skontrolowanie zdrowia swoich dzieci przed intensywnym okresem nauki. Wiele wad rozwojowych i problemów zdrowotnych u najmłodszych rozwija się w sposób utajony, nie dając początkowo jasnych objawów. Naprzeciw potrzebom opiekunów wychodzi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach, które organizuje specjalistyczną akcję profilaktyczną zlokalizowaną w Poradni Okulistyki przy ulicy Ceglanej 35. Wydarzenie odbędzie się 1 września w godzinach od 14:00 do 18:00.

REKLAMA

REKLAMA

Pełna diagnostyka bez kolejek. Co obejmuje pakiet badań?

Podczas zaplanowanej akcji mali pacjenci zostaną objęci kompleksową diagnostyką, która standardowo wymaga wielomiesięcznego oczekiwania w kolejkach do specjalistów na NFZ. Personel medyczny przeprowadzi pełne przesiewowe badanie wzroku, w ramach którego dzieci przejdą testy ostrości widzenia oraz profesjonalną autorefraktometrię, czyli komputerowy pomiar wady wzroku. Lekarze i ortoptyści ocenią także prawidłowe ustawienie oczu, zmierzą kąty zeza oraz zbadają poziom widzenia przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie przy codziennym czytaniu i pisaniu w szkolnej ławce.

Ukryte objawy u dzieci. Na co rodzic musi zwrócić uwagę?

Organizatorzy akcji medycznej alarmują, że dzieci bardzo rzadko same zgłaszają problemy z pogorszeniem jakości widzenia, ponieważ często nie mają świadomości, jak powinien wyglądać prawidłowy obraz. Rolą rodzica jest czujna obserwacja codziennych zachowań malucha. Sygnałami alarmowymi, które bezwzględnie kwalifikują dziecko do szybkiej kontroli okulistycznej, są przede wszystkim: trudności z odczytywaniem liter i cyfr zapisanych na szkolnej tablicy, nawykowe mrużenie i przecieranie oczu, szybkie przemęczanie się podczas odrabiania lekcji, nienaturalne przybliżanie książek lub ekranu telefonu do twarzy oraz powracające bóle głowy.

Edukacja przez zabawę i specjalne gogle dla rodziców

Wydarzenie ma nie tylko charakter czysto medyczny, ale również edukacyjny. Dla najmłodszych przygotowano specjalne stanowiska z zadaniami oraz "Paszport Młodego Odkrywcy Wzroku", w którym dzieci będą zbierać pieczątki za zaliczenie kolejnych kroków diagnostycznych. Z kolei dla rodziców przygotowano unikalne okulary symulujące najczęstsze wady wzroku. Dzięki temu opiekunowie będą mogli na własne oczy zobaczyć, jak świat i tekst pisany postrzega osoba zmagająca się z krótkowzrocznością, nadwzrocznością lub astygmatyzmem. Specjaliści będą także udzielać porad, jak dbać o wzrok dzieci w dobie powszechnego korzystania ze smartfonów i komputerów.

REKLAMA

Liczba miejsc ograniczona. Jak dokonać zapisu?

Z uwagi na ogromne zainteresowanie tego typu bezpłatnymi akcjami profilaktycznymi oraz ograniczone możliwości czasowe personelu medycznego, na badania obowiązują wcześniejsze zapisy. Rodzice zainteresowani bezpłatną diagnostyką nie muszą zgłaszać się do przychodni rejonowych po skierowania, jednak muszą dokonać formalnej rejestracji drogą elektroniczną. Zgłoszenia zawierające dane dziecka należy wysłać bezpośrednio na adres mailowy placówki: kontakt@uck.katowice.pl. O przyjęciu na listę pacjentów decyduje wyłącznie kolejność nadesłanych wiadomości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Bezpłatne badania wzroku 1 września: Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy badanie wzroku u dziecka jest bolesne?

Nie. Wszystkie badania zaplanowane w ramach akcji przesiewowej są całkowicie bezbolesne, bezinwazyjne i bezpieczne dla dzieci w każdym wieku szkolnym. Komputerowy pomiar wady wzroku (autorefraktometria) trwa zaledwie kilka sekund i polega wyłącznie na patrzeniu przez pacjenta na oddalony obrazek wewnątrz aparatu.

Jak długo potrwa cała wizyta w poradni?

Samo przejście przez podstawowe stanowiska diagnostyczne i wykonanie testów ostrości oraz ustawienia oczu zajmuje zazwyczaj od 15 do 30 minut. Czas ten może się wydłużyć, jeśli dziecko będzie chciało wziąć udział w dodatkowych zadaniach edukacyjnych i zbierać pieczątki do swojego „Paszportu Młodego Odkrywcy Wzroku”.

Czy na badania trzeba przynieść dotychczasową dokumentację medyczną?

Jeśli dziecko nosi już okulary lub było wcześniej diagnozowane pod kątem wad wzroku, warto zabrać ze sobą poprzednie wyniki badań oraz aktualnie używane okulary lub recepty. Pomoże to personelowi medycznemu ocenić, czy wada uległa zmianie i czy obecna korekcja jest wciąż odpowiednia.

Co zrobić, jeśli podczas badania przesiewowego wykryta zostanie wada?

Badania przesiewowe mają na celu szybkie wyselekcjonowanie dzieci, które potrzebują pomocy. Jeśli personel medyczny wykryje nieprawidłowości, rodzice otrzymają dokładną informację o skali problemu oraz zalecenie dalszego postępowania. Na tej podstawie będzie można zapisać dziecko na pełną, pogłębioną wizytę okulistyczną w celu dobrania odpowiednich szkieł korekcyjnych.

Czy można przyjść na badania bez wcześniejszego zapisu e-mail?

Organizatorzy wyraźnie podkreślają, że liczba miejsc jest ściśle ograniczona możliwościami czasowymi lekarzy i personelu. Przyjmowane będą wyłącznie dzieci, których rodzice przesłali zgłoszenie na adres kontakt@uck.katowice.pl i otrzymali potwierdzenie zapisu. Przyjście bez rejestracji wiąże się z ryzykiem, że dziecko nie zostanie zbadane.

Powiązane
ZUS podsumował program dla rodziców. Tyle pieniędzy trafiło już do rodzin
ZUS podsumował program dla rodziców. Tyle pieniędzy trafiło już do rodzin
Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę w 2026 roku. Można dostać 215,84 zł
Zasiłek pielęgnacyjny dla chorych na cukrzycę w 2026 roku. Można dostać 215,84 zł
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Te świadczenia, ulgi i uprawnienia mogą przysługiwać
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Te świadczenia, ulgi i uprawnienia mogą przysługiwać
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Szybciej będzie można się zapisać do specjalistów przez IKP [LISTA]
31 sie 2026

Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji. Do końca 2027 roku przez Internetowe Konto Pacjenta będzie można umawiać wizyty u kilkudziesięciu specjalistów. To część zapowiadanych przez szefową resortu zmian w ochronie zdrowia.
AI potrzebuje dużo prądu. Czy polska energetyka będzie gotowa na gwałtowny rozwój centrów danych?
31 sie 2026

Dynamiczny rozwój środowisk sztucznej inteligencji napędza inwestycje w centra danych, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na nieprzerwane dostarczanie wysokiej jakości energii elektrycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jej globalne zużycie przez centra danych ma wzrosnąć ponad dwukrotnie – z około 415 TWh w 2024 r. do około 945 TWh w 2030 r., przy czym sztuczna inteligencja będzie najważniejszym czynnikiem napędzającym ten wzrost. Dla operatorów sieci oznacza to przyłączanie kolejnych energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej konieczności utrzymania bezpieczeństwa pracy całego systemu. Polska infrastruktura elektroenergetyczna już teraz przechodzi znaczącą rozbudowę i modernizację, aby dostosować się do tych zmian.
Chcesz dostać warunki zabudowy? Zostało niewiele czasu. Ważna zmiana od 1 września
31 sie 2026

Od 1 września wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Gminy, które nie mają obowiązującego planu ogólnego, nie będą mogły wydawać nowych decyzji na podstawie wniosków złożonych od tego dnia. Jak wskazuje RynekPierwotny.pl, osoby, które złożyły wniosek wcześniej, nie muszą jednak obawiać się utraty możliwości uzyskania WZ – takie sprawy będą mogły być nadal rozpatrywane.
300 plus na wyprawkę szkolną. Koniec sierpnia to kluczowy termin. Jeśli się spóźnisz, ZUS zamrozi pieniądze
31 sie 2026

Wielu rodziców żyje w przekonaniu, że 31 sierpnia 2026 roku mija ostateczny termin na złożenie wniosku o 300 zł z programu "Dobry Start". Z punktu widzenia przepisów to połowa prawdy. ZUS będzie przyjmował dokumenty znacznie dłużej, jednak to właśnie najbliższy poniedziałek decyduje o tym, czy pieniądze trafią na konto na czas, czyli jeszcze we wrześniu. Kto musi się spieszyć, a kto może stracić prawo do wyprawki?

REKLAMA

Krótsze zwolnienia lekarskie ustępują miejsca coraz dłuższym. Pracodawcy muszą planować coraz więcej zastępstw
31 sie 2026

Dokładnie 147,7 mln dni absencji chorobowej odnotowano w pierwszym półroczu 2026 r. - niemal tyle samo co rok wcześniej, mimo że liczba zwolnień lekarskich spadła o 2,7%. Rośnie za to udział dłuższych nieobecności, trwających od 11 do 30 dni. Zwłaszcza dla produkcji i logistyki oznacza to realne ryzyko: firma może mieć pełną załogę na papierze, a mimo to będzie brakować rąk do pracy na zmianie.
Dzieci nie napiją się już mleka krowiego w szkołach i przedszkolach od 1 września 2026 r. – zastąpią je napoje roślinne? Weszły w życie nowe zasady żywienia w jednostkach systemu oświaty
31 sie 2026

Od 1 września 2026 r. obowiązują nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Przepisy te wprowadzają możliwość całkowitego zastąpienia przez placówkę dotychczasowych dwóch porcji mleka (lub produktów mlecznych), które obligatoryjnie musiały zostać codziennie podane dziecku – napojami roślinnymi (czyli tzw. mlekiem roślinnym) lub roślinnymi alternatywami produktów mlecznych.
Nie każdy opiekun musi być pracownikiem OPS. Jak gmina może organizować usługi opiekuńcze po zmianach
31 sie 2026

Nie ma obowiązku tworzenia etatu w OPS dla każdej osoby świadczącej usługi opiekuńcze. Czy to oznacza, że gmina może oddać organizację opieki całkowicie w ręce zewnętrznej firmy? Co na to nowe przepisy? Rozwiewamy wątpliwości.
Koperta zamiast prezentu. Polacy zdradzają, co dają na wesele i od czego to zależy
31 sie 2026

Zastanawiasz się, czy na wesele lepiej wręczyć gotówkę, czy tradycyjny prezent? Najnowsze badanie UCE Research i Briju rozwiewa wątpliwości - ponad 70 procent Polaków wybiera dziś pieniądze lub pieniądze i tylko drobny upominek. Świadkowie i rodzina częściej wręczają kopertę z drobnym upominkiem, znajomi - już samą gotówkę. Biżuteria, elektronika, vouchery to już margines.

REKLAMA

Darmowe badania bez skierowania już 1 września. Rodzice muszą sprawdzić jeden dokument i wysłać maila
31 sie 2026

Już we wtorek, 1 września 2026 roku, rusza wyjątkowa akcja bezpłatnych badań przesiewowych dla dzieci w wieku szkolnym. Rodzice mogą sprawdzić stan zdrowia swoich pociech całkowicie za darmo i bez konieczności posiadania skierowania od lekarza rodzinnego. Placówka medyczna medycyny dziecięcej wprowadziła jednak sztywne ograniczenia - decyduje kolejność zgłoszeń, a rezerwacja miejsc wymaga wysłania wiadomości e-mail.
Aktywny Rodzic: ZUS wypłacił już 10,8 mld zł. Sprawdź, jak zmienić formę świadczenia tuż przed wrześniem
31 sie 2026

ZUS wypłacił już ponad 10,8 mld zł w ramach programu Aktywny Rodzic - do końca lipca 2026 r. wpłynęło 1,20 mln wniosków na 1,22 mln dzieci. Koniec wakacji to moment, w którym wielu rodziców wraca do pracy i zapisuje dzieci do żłobków - a to dobry czas, by sprawdzić, czy nie warto zmienić formy pobieranego wsparcia. Jak to zrobić? Wyjaśnia to ZUS w komunikacie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA