Zdjęcie do dowodu osobistego – wymogi na 2018 r.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi program cyfryzacji administracji publicznej. Zanim będzie nam dane skorzystać z mDowodu Osobistego, konieczne będzie posiadanie plastikowej jego wersji. Od września br. zmieniły się wymogi co do fotografii do dowodu osobistego.