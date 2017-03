Opłata za użytkowanie wieczyste w 2017 r.

Zgodnie z art. 232 § 1 kodeksu cywilnego, grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

Użytkowanie wieczyste jest ustanawiane na okres 99 lat i polega na korzystaniu z gruntu Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 235 k.c. budynki i inne urządzenia wzniesione na tym gruncie przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność.

reklama reklama

Zobacz: Dom

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z prawem użytkownik wieczysty jest zobowiązany uiszczać roczną opłatę za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa. Na podstawie art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy dokonać jej w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Zgodnie z art. 72 jej wysokość jest zależna od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana (np. za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe wynosi 1% ceny). Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Odmienną kwestią jest tzw. pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste i wynosi ona od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Polecamy: e-wydanie Dziennik Gazeta Prawna

Zmiany zasad użytkowania wieczystego w 2017 r.

W związku z projektem ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów z dnia 11 sierpnia 2016 r. przewidziane są zmiany zasad użytkowania wieczystego. Wnioskodawcą projektu jest Minister infrastruktury i budownictwa. Niniejszy akt prawny miał wejść w życie 1 stycznia 2017 r., aczkolwiek zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego z dnia 20 lutego 2017 r. projekt jest aktualnie opiniowany przez Stały Komitet Rady Ministrów i nie został jeszcze skierowany do Sejmu.

Po wejściu w życie omawianego projektu ustawy, każdy współużytkownik wieczysty gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe związane z prawem odrębnej własności lokalu albo z udziałem we własności budynku stanie się współwłaścicielem tych gruntów z mocy samego prawa. Organ właściwy (np. starosta w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa) z urzędu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy będzie zobowiązany wydać zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność - dokument ten będzie podstawą do wpisu współwłasności w księdze wieczystej.

Zobacz serwis: Sprawy urzędowe