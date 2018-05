Pasażer opóźnionego lub odwołanego lotu ma prawo do odszkodowania

Wioleta Matela-Marszałek, Infor.pl: Co kryje się pod pojęciem „odszkodowania za opóźniony/odwołany lot”?

Joanna Sołtan, ekspert Europejskiego Centrum Konsumenckiego: Odszkodowanie jest zryczałtowaną formą rekompensaty, jaka przysługuje pasażerom opóźnionych i odwołanych lotów, którzy dowiedzieli się o zmianie na mniej niż 14 dni przed zaplanowaną podróżą.

W jakich sytuacjach można ubiegać się o pieniądze?

Pasażerowie uprawnieni są do odszkodowania, jeżeli ich lot opóźnił się w miejscu lądowania o więcej niż 3 godziny lub został odwołany. Ważna jest również przyczyna zmiany planu podróży, jeżeli lot został opóźniony/odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności takich jak np. złe warunki pogodowe czy destabilizacja polityczna, linia lotnicza może być zwolniona z wypłaty odszkodowania. Do tej pory do nadzwyczajnych okoliczności należały również strajki, ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości zmienił jednak dotychczasową praktykę. Wynika z niego, że nie każdy strajk automatycznie i koniecznie zostanie uznany za nadzwyczajną okoliczność, w szczególności ten, który dotyczy protestu załogi, a tym samym wpisuje się w ryzyko prowadzenia działalności przez linię lotniczą. Przyczyn opóźnienia lub odwołania może być kilka, dlatego każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny.

Czy warto starać się o rekompensatę? Na jakie kwoty możemy liczyć?

Pasażer może liczyć na odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro. Kwota uzależniona jest od długości lotu. Jeżeli szkoda, jaką poniósł konsument jest wyższa niż wysokość odszkodowania, może on domagać się wyrównania strat na podstawie Konwencji Montrealskiej, wówczas musi jednak udowodnić poniesione straty (np. koszt zarezerwowanego noclegu).

Wiele firm oferuje swoją pomoc przy uzyskaniu odszkodowania. Wiąże się to jednak z odpłatnością. Można to zrobić bezpłatnie?

Pasażer ubiegając się o odszkodowanie może liczyć na bezpłatną pomoc i poradę. Jeżeli stara się o odszkodowanie od zagranicznego przewoźnika może się zwrócić do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce należącego do ECC-Net. Pomocy w tym zakresie udziela również Komisji Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Czy konsumenci są świadomi swoich pasażerskich praw? Jak wielu z nich korzysta ze swoich uprawnień?

Jednym z głównych celów ECK jest m.in. promocja i edukacja konsumentów w zakresie ochrony praw pasażerów. Dzięki corocznym akcjom tj. Wakacyjne latanie, wykładom/webinarom organizowanym dla konsumentów, a także promocji praw pasażerów w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych konsumenci stają się bardziej świadomi przysługujących im praw. Potwierdzają to również dane statystyczne, bowiem problemy z lotem stanowią główną część skarg zgłaszanych do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. W 2017 r. było ich około 200 więcej niż w roku 2016.

Dziękuję za rozmowę

