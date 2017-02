Kto powinien dokonywać napraw w wynajmowanym mieszaniu?

Częstym przedmiotem sporów pomiędzy najemcą a wynajmującym jest kwestia tego, kto powinien pokryć koszty napraw uszkodzonych sprzętów czy też instalacji w mieszkaniu.

Kwestie te reguluje Kodeks cywilny oraz – bardziej szczegółowo - ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Należy też pamiętać, że strony mogą inaczej uregulować tę sprawę w zawartej przez siebie umowie najmu.

Obowiązki wynajmującego

Wynikające z Kodeksu cywilnego

Zgodnie z Kodeksem cywilnym wynajmujący (właściciel mieszkania) powinien udostępnić najemcy lokal w stanie, który umożliwia korzystanie z niego w umówionym zakresie i utrzymywać go w takim stanie przez cały okres trwania najmu. W większości przypadków chodzi o to, aby nadawał się do mieszkania – miał dostęp do bieżącej wody, prądu, gazu, łazienkę oraz kuchnię, która nadaje się do korzystania oraz niezbędne sprzęty AGD i RTV (tu już przeważnie w zależności od umowy między stronami). Podobnie sprawa ma się z meblami – mogą należeć do wynajmującego albo najemca może przynieść część lub wszystkie własne. Jeśli w czasie trwania najmu nastąpiła usterka, czy też awaria, która obciąża wynajmującego i sprawiła, że rzecz najęta nie jest już przydatna do umówionego użytku napraw powinien dokonać wynajmujący. Najemca może wyznaczyć mu na to odpowiedni termin, po upływie którego sam dokona koniecznych napraw na koszt wynajmującego (art. 663 Kodeksu cywilnego). Jeżeli jednak rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów

Obowiązki wynajmującego precyzuje ustawa o ochronie lokatorów. Artykuł 6a stanowi, że wynajmujący ma obowiązek zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku. Ponadto, do wynajmującego należy:

1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;

2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;