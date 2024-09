Pomoc rządu dla powodzian 2024: zasiłki, pieniądze na remont i odbudowę domów i budynków gospodarczych, pomoc rzeczowa i psychologiczna

Do 10 tys. zł pomocy doraźnej może otrzymać rodzina, która została dotknięta powodzią. Na tą kwotę składa się:

do 8 tys. zł z pomocy społecznej oraz

2 tys. zł zasiłku powodziowego.



Wniosek o taką pomoc można składać we właściwym miejscowo ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy/miasta. Lista Ośrodków Pomocy Społecznej z obszarów objętych powodzią:

Województwo opolskie

Województwo śląskie

Województwo dolnośląskie

Ważne Wniosek o pomoc doraźną można złożyć nie później niż 30 dni od powodzi.