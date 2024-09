Urlopy i zasiłki dla rodziców. Jakie urlopy przysługują rodzicom? Na jakie zasiłki mogą liczyć? Ile dni przysługuje rodzicom na opiekę nad dzieckiem? Czy zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem przechodzi na kolejny rok?

Urlopy i zasiłki dla rodziców: zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem

Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę i wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 mają prawo skorzystać ze zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. Zwolnienie to przysługuje w wymiarze 16 godzin albo dwóch dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w ciągu roku kalendarzowego. Nie przechodzi na kolejny rok. O sposobie wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym złożonym wniosku o jego udzielenie. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem wygasa w dniu, w którym dziecko ukończy 14 lat.

Urlopy i zasiłki dla rodziców: zasiłek rodzinny

Rodzice, w przypadku, gdy rodzina nie ma wystarczających dochodów, by pokryć wydatki związane z utrzymaniem dziecka, mogą wystąpić z wnioskiem o zasiłek rodzinny. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2024 r. Zasiłek rodzinny zależny jest od kryterium dochodowego. Przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, lub w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, nie przekracza kwoty 764 zł. Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, lub 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Do zasiłku rodzinnego przysługuje także szereg dodatków.

Urlopy i zasiłki dla rodziców: zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny. Można z niego skorzystać zarówno, gdy dziecko zachoruje, jak i wtedy, gdy z nieprzewidzianych powodów żłobek, przedszkole, szkoła lub inna placówka edukacyjna dziecka zostanie zamknięta. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje opiekunom i rodzicom, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym w ZUS.

Urlopy i zasiłki dla rodziców: zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom, które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Przysługuje za okresy, które odpowiadają okresom urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, jak długo posiada się ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, przysługuje w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 70 proc. Za okresy urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.