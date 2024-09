Seniorzy mają prawo czuć się oszukani. Brak drugiej waloryzacji i obcięta 14. emerytura

Seniorzy czekali na na podwójną waloryzację emerytur i rent, ale się nie doczekali. Liczyli też na wyższe 14. emerytury, ale się zawiedli. Mogą więc czuć się oszukani, ponieważ wcześniejsze zapowiedzi wskazywały na to, że będzie inaczej.

Komisja Polityki Senioralnej wnioskowała, aby przywrócić wysokość 14. emerytury do tej z 2023 roku

Zdaniem przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej Joanny Borowiak, "seniorzy mają prawo czuć się dzisiaj oszukani i to podwójnie". "Drożeją leki, żywność, woda, prąd i gaz, a koalicja zabiera blisko 900 zł z 14. emerytury seniorom" - powiedziała posłanka. Jak poinformowała, komisja otrzymała odpowiedź na swój wniosek skierowany do Rady Ministrów w czerwcu tego roku. Komisja wnioskowała w nim, aby przywrócić wysokość 14. emerytury do tej z 2023 r. Według Borowiak, odpowiedź od minister ds. polityki senioralnej "jest nie na temat i kompletnie nie zadowalająca". "Pani minister wskazuje na to, że odbieramy seniorom 900 zł, ponieważ rośnie inflacja" - zauważyła.

Brak dodatkowej waloryzacji emerytur i rent, mimo wcześniejszych zapowiedzi

W ocenie posła Stanisława Szweda, miliony polskich emerytów i rencistów czuje się oszukanych również decyzją o nie przyjęciu projektu nowelizacji ustawy dotyczącej dodatkowej waloryzacji emerytur i rent. Poseł przypomniał, że według zapowiedzi premiera Donalda Tuska, podwójna waloryzacja miała zostać wprowadzona, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 5 proc. "Wiemy, że w tym roku taka sytuacja będzie" - zauważył Szwed.

"W przyszłym roku również nie będzie podwójnej waloryzacji, bo minister finansów (Andrzej Domański) zapowiedział, że inflacja nie przekroczy 5 proc., mimo że w ustawie budżetowej na 2025 r. zapisano 5-procentowy poziom inflacji" - mówił polityk.

Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej dodatkowej waloryzacji emerytur i rent nie został przyjęty przez rząd

Przypomnijmy, że Rada Ministrów omówiła na ostatnim posiedzeniu projekt nowelizacji ustawy dotyczącej dodatkowej waloryzacji emerytur i rent. Spełnia on oczekiwania członków rządu, ale - jak wynika z komunikatu po posiedzeniu rządu - Rada Ministrów powróci do jego procedowania, jeżeli pojawi się ryzyko przekroczenia 5 proc. inflacji.

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to realizacja zapowiedzi premiera z exposé z 12 grudnia 2023 r. Zakłada wprowadzenie dodatkowej waloryzacji emerytur i rent, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc. Na razie Ministerstwo Finansów nie przewiduje jednak takiego wzrostu – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów po wtorkowym posiedzeniu. Oznacza to, że waloryzacja emerytur i rent pozostaje bez zmian. Emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia w marcu przyszłego roku – zaznaczyła KPRM.

