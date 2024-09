Aktywni rodzice w pracy. Na czym polega warunek łącznej aktywności zawodowej rodziców?

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje w przypadku gdy oboje rodzice osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to tzw. warunek łączonego poziomu aktywności zawodowej.

Pytanie: Ojciec dziecka chce złożyć wniosek o świadczenie „aktywni rodzice w pracy”. Ojciec wychowuje dziecko wspólnie z jego matką. Oboje pracują na umowę o pracę. Ojciec otrzymuje 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast matka pracuje na 1/3 etatu i zarabia 40% minimalnego wynagrodzenia. Czy spełniają warunek wymaganego poziomu aktywności zawodowej?

Odpowiedź: Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje, jeśli oboje rodzice osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. warunek łączonego poziomu aktywności zawodowej).

Dodatkowo podstawa, od której opłacane są składki każdego z rodziców, nie może być niższa od 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie , na który jest ustalane prawo do świadczenia albo – w przypadku osób, które prowadzą pozarolniczą działalność na preferencyjnych zasadach (korzystają z ulg: preferencyjne składki, ulga na start, mały ZUS plus) - 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym okresie, na który jest ustalane prawo do świadczenia. W podanym przykładzie rodzice spełniają warunek łącznej aktywności zawodowej – ich łączna podstawa wymiaru składek jest większa niż 100% minimalnego wynagrodzenia.

Matka nie spełnia jednak warunku minimalnej aktywności zawodowej jednego z rodziców (tzw. warunek indywidualnej aktywności zawodowej), gdyż jej wynagrodzenie jest niższe od kwoty stanowiącej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że prawo do świadczenia nie przysługuje.

Źródło: Na podstawie wyjaśnień przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

