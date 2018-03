Widzenia w zakładzie karnym – jakie zasady obowiązują?

Jednym z najbardziej podstawowych praw skazanego jest prawo do utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi – mówi o tym chociażby art. 102 pkt. 2, a także art. 105 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego. Więźniowie mogą realizować swoje prawo m.in. poprzez możliwość korzystania z przepustek oraz widzeń.

Kto może odwiedzić więźnia?

Prawo do widzeń ze skazanym ma przede wszystkim jego rodzina oraz inne osoby mu bliskie. W przypadku widzeń z tymi osobami nie jest konieczne uzyskanie zgody dyrektora zakładu karnego.

reklama reklama

Więzień ma prawo do porozumiewania się ze swoim obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym – takie widzenie również nie wymaga zgody dyrektora zakładu.

Skazany może zostać również odwiedzony przez osoby inne niż osoby bliskie lub osoby z rodziny. Jednakże w takim wypadku na widzenie zgodę musi wyrazić dyrektor zakładu. Odmowa wyrażenia zgody może zostać zaskarżona przez więźnia do sądu penitencjarnego.

Liczba przysługujących widzeń

Liczba przysługujących skazanemu widzeń w miesiącu jest uzależniona od rodzaju zakładu karnego w jakim on przebywa. W Polsce możemy wyróżnić 3 rodzaje zakładów karnych:

zakład karny typu otwartego; zakład karny typu półotwartego; zakład karny typu zamkniętego.

W zakładach karnych otwartych skazani nie mają ograniczeń co do liczby widzeń przysługującej im w danym miesiącu.

W zakładach typu półotwartego skazani mogą korzystać z widzeń w wymiarze 3 widzeń w miesiącu, natomiast w zakładach typu zamkniętego – z 2 widzeń w miesiącu. W oby tych zakładach więźniowie mogą wykorzystywać jednorazowo przysługujące im widzenia.

Młodociany skazani odbywający w karę w zakładach typu półotwartego lub zamkniętego mają prawo do 1 dodatkowego widzenia. Oznacza to, że w zakładzie zamkniętym mogą skorzystać z 3 widzeń w miesiącu, a w zakładzie półotwartym z 4.Prawo do dodatkowego widzenia ma także skazany który sprawuje stałą pieczę nad dzieckiem do 15 roku życia.

Jak przebiega widzenie?

Widzenie trwa zazwyczaj 60 minut. Skazanemu udziela się tylko 1 widzenia w ciągu dnia chyba, że skazany korzysta z możliwości jednorazowego wykorzystania przysługujących mu widzeń. Szczegółowe informacje dotyczące dni, godzin, miejsca i porządku przeprowadzania widzeń określa w regulaminie dyrektor danego zakładu karnego.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu pozwoli na większa liczbę osób pełnoletnich – może to mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach (np. przyjazd rodziny z daleka, konieczność ,,obgadania’’ ważnych spraw majątkowych.