Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 2018

Amatorzy picia napojów alkoholowych w plenerze muszą pamiętać o tym, iż taka degustacja nie w każdym miejscu jest zgodna z prawem.

Szczegółowe zasady w tym zakresie określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obowiązująca od 9 marca 2018 r. nowelizacja przedmiotowej ustawy wprowadziła kilka istotnych zmian, mających na celu ograniczenie coraz wyższego spożycia alkoholu w naszym kraju.

Miejsca publiczne bez alkoholu

Co do zasady spożywanie napojów alkoholowych jest zabronione w miejscu publicznym.

Można to jednak robić w miejscach przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Ponadto, rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić odstępstwo od zakazu w określonym miejscu publicznym na terenie gminy, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czym jest miejsce publiczne?

Ustawa nie objaśnia czym jest miejsce publiczne. Warto tutaj przytoczyć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2015 r. (sygn. K 28/13).

"Działanie „w miejscu publicznym” musi być podjęte w przestrzeni dostępnej dla ogółu, do której nieograniczony dostęp ma bliżej nieokreślona liczba ludzi. Przykładowo, miejscem publicznym są: ulica, plac, park, sklep czy obiekt użyteczności publicznej (dworzec, urząd). Wskazuje się ponadto w literaturze, że miejscem publicznym jest również takie, do którego można wejść za okazaniem biletu czy karty wstępu − np. teatr, kino, stadion sportowy. Trybunał Konstytucyjny wskazał też, w przywołanym już wyroku o sygn. SK 70/13, że miejsce publiczne to „miejsce dostępne dla nieograniczonego kręgu podmiotów, chociażby w chwili zachowania sprawcy nikt poza nim samym tam się nie znajdował”.

Co grozi za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym?

Za picie alkoholu w miejscu publicznym grozi kara grzywny. Karalne jest również usiłowanie tego wykroczenia. W razie popełnienia takiego czynu możliwy jest przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.