REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » W tych przypadkach przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF. Bank raportuje więcej niż myślisz

W tych przypadkach przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF. Bank raportuje więcej niż myślisz

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 czerwca 2026, 13:16
Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF? Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz
Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF? Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W debacie publicznej wciąż funkcjonuje przekonanie, że kontrola przepływów finansowych dotyczy przede wszystkim dużych firm, spektakularnych transakcji albo przypadków rażących nadużyć. Tymczasem system nadzoru nad finansami działa znacznie szerzej i w dużej mierze automatycznie. Obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne, a jego podstawą nie jest wyłącznie wysokość kwoty, ale przede wszystkim logika i schemat przepływu pieniędzy.

rozwiń >

Automatyczny nadzór banku zamiast ręcznej kontroli

Podobnie jak w całej Unii Europejskiej, banki w Polsce mają obowiązek stosowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML - anti-money laundering). W praktyce oznacza to, że każda transakcja jest analizowana przez systemy informatyczne, które oceniają jej ryzyko.

Nie chodzi wyłącznie o pojedyncze, wysokie przelewy. Algorytmy analizują m.in.:
- częstotliwość i powtarzalność transakcji,
- relacje między nadawcą a odbiorcą,
- nietypowe tytuły przelewów,
- niespójność z profilem klienta (np. nagłe zmiany zachowań finansowych),
- przepływy „okrężne” lub pozornie bez ekonomicznego uzasadnienia.

W efekcie nawet relatywnie niewielkie kwoty mogą zostać oznaczone jako potencjalnie nietypowe, jeśli odbiegają od dotychczasowego wzorca.

Dla właściciela firmy najważniejsza lekcja jest prosta: przepływy pieniężne muszą mieć sens nie tylko w Excelu, ale też z perspektywy osoby, która patrzy na firmę z zewnątrz. Bank, urząd czy inwestor nie znają intencji zarządu. Widzą dane, schematy i dokumenty. Bank nie musi znać strategii firmy, żeby wychwycić nietypowy wzorzec. Dlatego rolą finansów w rosnącej organizacji jest zadbać o to, żeby transakcje były logiczne, udokumentowane i zgodne z tym, jak firma faktycznie działa - mówi Adam Zagała, współzałożyciel Value Finance.

Coraz częściej również w firmach widać zmianę podejścia do zarządzania finansami - od czysto księgowego i reaktywnego do bardziej strategicznego. Podejście to promuje Value Finance, kładąc nacisk nie tylko na zgodność podatkową i formalną, ale także na bieżące zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz ich wpływ na kondycję i wartość przedsiębiorstwa. W tym ujęciu przejrzystość finansowa nie jest jedynie obowiązkiem, ale narzędziem wspierającym decyzje biznesowe.

W praktyce przejrzystość finansowa nie kończy się na poprawnym zaksięgowaniu dokumentów. Coraz większe znaczenie ma to, czy firma ma spójny obieg informacji między księgowością, zarządem, controllingiem i podatkami. To szczególnie ważne w rosnących organizacjach, gdzie liczba transakcji, rachunków, kontrahentów i decyzji finansowych szybko się zwiększa.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy bank raportuje transakcję?

System nadzoru opiera się na kilku poziomach raportowania. Banki są zobowiązane m.in. do:
- zgłaszania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- raportowania określonych operacji finansowych w ramach obowiązków ustawowych,
- monitorowania transakcji gotówkowych i przelewów o podwyższonym ryzyku.

Co istotne, zgłoszenie do GIIF nie oznacza automatycznie naruszenia prawa. Jest to sygnał ostrzegawczy, który może, ale nie musi prowadzić do dalszych czynności analitycznych lub kontrolnych.

Darowizny i przepływy wewnątrz firm pod szczególną obserwacją

Szczególne zainteresowanie budzą dziś darowizny, zarówno w relacjach prywatnych, jak i biznesowych. W przypadku firm temat jest szczególnie wrażliwy, ponieważ darowizna:
- nie zawsze ma bezpośrednie uzasadnienie gospodarcze,
- może być postrzegana jako transfer środków poza standardowym obiegiem operacyjnym,
- wymaga spójności z dokumentacją księgową i podatkową.

W praktyce oznacza to, że darowizna nieujęta w budżecie firmy lub niepoparta odpowiednią dokumentacją może wzbudzić pytania podczas kontroli, nie tylko bankowej, ale również podatkowej.

- W rzeczywistości wiele problemów nie zaczyna się od samego przelewu, tylko od braku dokumentu, uchwały, umowy albo jasnego opisu transakcji. Księgowość powinna być w stanie odtworzyć historię operacji, a nie zgadywać ją po fakcie. Tytuł przelewu naprawdę ma znaczenie. Jeżeli w firmie regularnie pojawiają się płatności bez jasnego opisu albo bez powiązania z dokumentacją, to później trudno się dziwić, że bank lub urząd zadaje dodatkowe pytania. Darowizny, przesunięcia środków między rachunkami czy nietypowe przelewy nie są z definicji problemem. Problemem stają się wtedy, gdy nie da się ich prosto wyjaśnić dokumentami i logicznym kontekstem biznesowym – uzupełnia Małgorzata Mazur, współzałożycielka Value Finance.

Gotówka, przelewy i „nietypowe wzorce”

Szczególną uwagę systemów monitorujących zwracają również:
- wpłaty gotówkowe i ich szybkie transfery na inne rachunki,
- rozbijanie większych kwot na mniejsze transakcje,
- regularne przelewy bez jasnego tytułu lub podstawy umownej,
- przepływy między wieloma rachunkami powiązanymi z jedną osobą lub podmiotem.

Z perspektywy systemów AML kluczowe nie jest czy ktoś coś ukrywa, ale czy jego aktywność finansowa mieści się w logicznym i przewidywalnym modelu.

REKLAMA

Kontrola nie oznacza automatycznie problemów

Warto podkreślić, że zwiększony monitoring nie jest równoznaczny z podejrzeniem o nieprawidłowości. System został zaprojektowany tak, aby:
- wychwytywać anomalie,
- minimalizować ryzyko nadużyć,
- wspierać instytucje państwowe w analizie przepływów finansowych.

Dla większości przedsiębiorców i osób fizycznych oznacza to jedynie konieczność większej świadomości, a nie realne ryzyko kontroli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak się przygotować i ograniczyć ryzyko nieporozumień

Z perspektywy praktycznej kluczowe są trzy elementy:

1) Spójność transakcji z działalnością lub sytuacją finansową. Przepływy powinny mieć uzasadnienie ekonomiczne i być zgodne z profilem klienta.

2) Dokumentacja. Umowy, uchwały, decyzje biznesowe - im bardziej przejrzyste źródło i cel środków, tym mniejsze ryzyko dodatkowych pytań.

3) Transparentne opisy przelewów. Tytuły transakcji mają znaczenie - mogą być pierwszym kontekstem interpretacyjnym dla analityków bankowych.

Dlatego w Value Finance duży nacisk kładzie się na połączenie księgowości z perspektywą zarządczą. Sama dokumentacja to jedno, ale równie ważne jest to, czy dane finansowe są dostępne na czas, czy przepływy pieniężne są regularnie analizowane i czy zarząd rozumie, co dzieje się z pieniędzmi w firmie.

Nowa rzeczywistość finansowa: większa przejrzystość, nie inwigilacja

System kontroli przepływów finansowych nie jest narzędziem do „masowego nadzoru”, ale do wychwytywania nietypowych schematów, które mogą wskazywać na ryzyko nadużyć. W praktyce oznacza to, że coraz większe znaczenie ma nie tylko to, ile i komu przelewamy, ale również jak i dlaczego to robimy.

W takich realiach przewagę mają firmy, które nie działają reaktywnie, dopiero gdy bank lub urząd zada pytanie, ale wcześniej budują uporządkowany system finansowy. Obejmuje on księgowość, controlling, raportowanie, analizę cash flow, podatki oraz automatyzację danych, np. w narzędziach takich jak Power BI.

W świecie rosnącej cyfryzacji finansów przejrzystość staje się nie tylko obowiązkiem, ale standardem działania zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

***

Value Finance to zewnętrzny dział finansów dla firm, który łączy kompetencje CFO, kontrolingu, księgowości, podatków i automatyzacji danych.

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zwrot butelek bez podatku, ale zarobek na systemie kaucyjnym już tak. MF wyjaśnia zasady!
02 cze 2026

Zwrot własnych butelek i puszek pozostaje dla konsumenta neutralny podatkowo – odzyskuje on jedynie wcześniej wpłaconą kaucję. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zarobku na cudzych opakowaniach. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi dla mediów z 1 czerwca 2026 r. potwierdziło, że MF nie wyklucza opodatkowania zwrotu puszek i butelek, jeśli świadczenie nie ma charakteru zwrotnego. Resort podkreśla, że w takich przypadkach może powstać obowiązek w podatku dochodowym.
Obowiązki przygniatają księgowych: nowe JPK gorsze niż KSeF. Zamrożone etaty i pensje w biurach rachunkowych
02 cze 2026

Branża księgowa mierzy się z wyraźnym spadkiem optymizmu – aż 65,9% badanych zgłasza drastyczny wzrost pracochłonności codziennych zadań. Co zaskakujące, największym wyzwaniem dla biur rachunkowych nie jest już Krajowy System e-Faktur, ale nowe, ustrukturyzowane pliki JPK_CIT i JPK_KR_PD. Dokładny obraz sytuacji w branży oraz bilans nowych obowiązków przedstawia najnowszy raport fillup k24 „Barometr nastrojów polskich księgowych 2026”, przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Grant Thornton oraz Uniwersytetami WSB Merito.
Ceny paliwa w środę. Podajemy ceny benzyny i oleju napędowego ustalone na 3 czerwca
02 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w środę. Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 3 czerwca. Czy paliwa nadal będą tanieć? Sprawdzamy!
VW T-Roc czyli jeden z najbezpieczniejszych kompaktowych SUV-ów na rynku
02 cze 2026

Nowy Volkswagen T-Roc to jeden z najbezpieczniejszych kompaktowych SUV-ów na rynku. Uzyskał pięć gwiazdek Euro NCAP. To jeden z bestsellerów wśród SUW-ów VW.

REKLAMA

10000 zł dla rodziców w razie urodzin dziecka. Wyższe świadczenie dla rodzin wielodzietnych
02 cze 2026

Sosnowiec planuje podwyższenie jednorazowego świadczenia dla rodzin. Tzw. „Maluszkowe” w wysokości 10 tysięcy złotych mają otrzymać rodzice, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko. Świadczenie ma być dostępne niezależnie od dochodu.
Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Rusza nowy program, wnioski od 1 lipca
02 cze 2026

Polskie rodziny mogą liczyć na wysokie wsparcie finansowe przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Rząd uruchamia nowy program pomocowy, w ramach którego gospodarstwa domowe otrzymają nawet 3500 zł na pokrycie kosztów energii i opału. Nabór wniosków rusza już na początku wakacji, a urzędnicy będą rygorystycznie pilnować terminów i kompletności dokumentów.
Uwaga na limity dorabiania – ZUS może zażądać zwrotu trzynastej emerytury
02 cze 2026

ZUS zakończył wypłatę świadczeniobiorcom trzynastej emerytury. Świadczenie to jest najpierw wypłacane, a dopiero potem sprawdzane. Z tego powodu niektórzy seniorzy mogą spodziewać się wezwania do zwrotu wypłaconych pieniędzy. Kto jest w grupie ryzyka? Co należy zrobić w razie wezwania przez ZUS do zwrotu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego?
Czy trzeba złożyć wniosek, żeby dostać pieniądze z wczasów pod gruszą? Nie każdy musi robić. Dlaczego?
02 cze 2026

Czy pracownik, który nie złożył wniosku o wczasy pod gruszą i ich nie otrzymał, został przez pracodawcę oszukany? Czy świadczenie należy wypłacić każdemu? Obowiązujące w tym zakresie przepisy są bardzo lakoniczne, co nie oznacza, że możliwa jest dowolność.

REKLAMA

Taksówkarz i kurier - bezpieczny zawód w dobie sztucznej inteligencji. To najliczniejsza grupa niezależnych pracowników
02 cze 2026

Taksówkarza i kuriera sztuczna inteligencja nie zastąpi. Pod tym kątem to bezpieczniejszy zawód niż praca w biurze. Rynek usług kurierskich wciąż rośnie. Jaka jest najbliższa przyszłość tych zawodów?
Testamenty notarialne: coraz więcej osób zabezpiecza rodzinę przed konfliktem spadkowym
02 cze 2026

Coraz więcej Polaków decyduje się uporządkować sprawy spadkowe jeszcze za życia. Powód? Chęć uniknięcia rodzinnych sporów, nieporozumień i wieloletnich konfliktów o majątek. Dane pokazują wyraźny trend – liczba testamentów notarialnych rośnie z roku na rok.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA