300 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór do 30 lipca 2026. Kto dostanie wsparcie i na co przeznaczyć pieniądze?

Od 1 czerwca do 30 lipca 2026 roku trwa nabór wniosków o premie dla młodych rolników. Wsparcie wynosi 200 tys. zł, a w przypadku produkcji zwierzęcej – aż 300 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć na zakup ziemi, maszyn, zwierząt hodowlanych lub inwestycje budowlane. Wnioski składa się tylko elektronicznie przez platformę ARiMR. Sprawdź, kto może dostać dofinansowanie i jak złożyć wniosek.

Dla kogo premie dla młodych rolników w 2026 roku? Kto może dostać 300 tys. zł?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

Nie ukończyły 41 lat w dniu złożenia wniosku;

Prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 24 miesiące albo dopiero ją rozpoczynają;

Mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów;

Posiadają kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;

Złożą biznesplan rozwoju gospodarstwa

Ważne Co oznacza "działalność nie dłużej niż 24 miesiące"? W dniu składania wniosku możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne maksymalnie przez 2 lata. Jeśli dopiero planujesz rozpocząć działalność – też możesz aplikować. Czy muszę mieć wykształcenie rolnicze? Nie. Możesz zobowiązać się do uzupełnienia kwalifikacji (np. ukończenia kursu) po otrzymaniu wsparcia.

Ile wynosi premia dla młodego rolnika? Kwoty dofinansowania w 2026 roku

Wsparcie dla młodego rolnika wynosi tyle:

200 tys. zł – kwota standardowa,

– kwota standardowa, 300 tys. zł – zwiększona premia dla produkcji zwierzęcej.

Jak podkreślił minister rolnictwa Stefan Krajewski: „W tym naborze zwiększyliśmy premie dla osób rozpoczynających działalność w sektorze produkcji zwierzęcej – z 200 tys. zł do 300 tys. zł". Premie wypłacane są w dwóch ratach – pierwsza po zawarciu umowy, druga po realizacji części biznesplanu.

Tabela: Wysokość premii dla młodych rolników 2026

rodzaj działalności kwota premii liczba rat działalność rolnicza bez produkcji zwierzęcej (np. uprawa zboża) 200 000 zł 2 raty produkcja zwierzęca (np. ferma drobiu) 300 000 zł 2 raty

Na co można przeznaczyć pieniądze z premii dla młodego rolnika?

Pieniądze z premii dla młodego rolnika możesz wydać na:

Inwestycje budowlane : budowa lub modernizacja budynków do wytwarzania produktów rolnych (obory, chlewnie, przechowalnie);

: budowa lub modernizacja budynków do wytwarzania produktów rolnych (obory, chlewnie, przechowalnie); Nasadzenia trwałe : zakładanie sadów owocowych, plantacje krzewów;

: zakładanie sadów owocowych, plantacje krzewów; Zakup nieruchomości rolnych : kupno ziemi rolnej (grunty orne, łąki, pastwiska);

: kupno ziemi rolnej (grunty orne, łąki, pastwiska); Rozwój stada : zakup zwierząt hodowlanych (krowy, świnie, owce, drób);

: zakup zwierząt hodowlanych (krowy, świnie, owce, drób); Maszyny, pojazdy i sprzęt: maszyny rolnicze, ciągniki, systemy udojowe, instalacje.

Ważne Uwaga: Zakupy maszyn i pojazdów muszą być nowe – nie można kupować sprzętu używanego.

Jak złożyć wniosek o premię dla młodego rolnika? Instrukcja krok po kroku

Termin naboru to: 1 czerwca – 30 lipca 2026 (2 miesiące). Wnioski tylko elektronicznie przez platformę ARiMR.

Krok 1:

Załóż konto na https://epue.arimr.gov.pl (potrzebujesz Profilu Zaufanego).

Krok 2:

Przygotuj dokumenty:

Biznesplan rozwoju gospodarstwa (wzór na stronie ARiMR);

Potwierdzenie kwalifikacji lub oświadczenie o zobowiązaniu do ich uzupełnienia;

Zaświadczenie o numerze w ewidencji producentów.

Krok 3:

Wypełnij i wyślij wniosek online przez platformę.

Krok 4:

Poczekaj na decyzję ARiMR i podpisz umowę.

Ważne Biznesplan – co musi zawierać? Opis gospodarstwa (obecny stan, powierzchnia);

Planowane inwestycje (co, za ile, kiedy);

Źródła finansowania (premia + wkład własny);

Harmonogram realizacji;

Prognoza ekonomiczna.

Wzór i instrukcja wypełniania wniosku jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--nabor-od-1-czerwca-do-30-lipca-2026-r .

Masz czas do 30 lipca – nie zwlekaj

Nabór potrwa tylko 2 miesiące. To szansa na:

Kupno ziemi i powiększenie gospodarstwa;

Inwestycję w nowoczesne maszyny;

Rozpoczęcie produkcji zwierzęcej z premią 300 tys. zł;

Założenie sadu lub plantacji

Link do platformy ARiMR: https://epue.arimr.gov.pl

Szczegóły naboru: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--nabor-od-1-czerwca-do-30-lipca-2026-r

Premia dla młodego rolnika - częste pytania (FAQ)

Mam 40 lat – czy mogę złożyć wniosek?

Tak, jeśli w dniu składania wniosku (do 30.07.2026) nie ukończyłeś 41 lat.

Prowadzę gospodarstwo 3 lata – czy dostanę premię?

Nie. Maksymalny okres to 24 miesiące (2 lata).

Czy mogę kupić używany ciągnik?

Nie. Ze środków premii kupujesz tylko nowe maszyny i pojazdy.

Kiedy dostanę pieniądze?

Pierwsza rata po podpisaniu umowy, druga po realizacji części inwestycji.

Czy premia jest opodatkowana?

Nie. Premie są zwolnione z podatku dochodowego.

Gdzie szukać pomocy?

Biura powiatowe ARiMR – doradcy pomogą wypełnić wniosek. Lista biur dostępna na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi