300 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór do 30 lipca 2026. Kto dostanie wsparcie i na co przeznaczyć pieniądze?
Od 1 czerwca do 30 lipca 2026 roku trwa nabór wniosków o premie dla młodych rolników. Wsparcie wynosi 200 tys. zł, a w przypadku produkcji zwierzęcej – aż 300 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć na zakup ziemi, maszyn, zwierząt hodowlanych lub inwestycje budowlane. Wnioski składa się tylko elektronicznie przez platformę ARiMR. Sprawdź, kto może dostać dofinansowanie i jak złożyć wniosek.
Dla kogo premie dla młodych rolników w 2026 roku? Kto może dostać 300 tys. zł?
Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
- Nie ukończyły 41 lat w dniu złożenia wniosku;
- Prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 24 miesiące albo dopiero ją rozpoczynają;
- Mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów;
- Posiadają kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
- Złożą biznesplan rozwoju gospodarstwa
Co oznacza "działalność nie dłużej niż 24 miesiące"? W dniu składania wniosku możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne maksymalnie przez 2 lata. Jeśli dopiero planujesz rozpocząć działalność – też możesz aplikować.
Czy muszę mieć wykształcenie rolnicze? Nie. Możesz zobowiązać się do uzupełnienia kwalifikacji (np. ukończenia kursu) po otrzymaniu wsparcia.
Ile wynosi premia dla młodego rolnika? Kwoty dofinansowania w 2026 roku
Wsparcie dla młodego rolnika wynosi tyle:
- 200 tys. zł – kwota standardowa,
- 300 tys. zł – zwiększona premia dla produkcji zwierzęcej.
Jak podkreślił minister rolnictwa Stefan Krajewski: „W tym naborze zwiększyliśmy premie dla osób rozpoczynających działalność w sektorze produkcji zwierzęcej – z 200 tys. zł do 300 tys. zł". Premie wypłacane są w dwóch ratach – pierwsza po zawarciu umowy, druga po realizacji części biznesplanu.
Tabela: Wysokość premii dla młodych rolników 2026
rodzaj działalności
kwota premii
liczba rat
działalność rolnicza bez produkcji zwierzęcej (np. uprawa zboża)
200 000 zł
2 raty
produkcja zwierzęca (np. ferma drobiu)
300 000 zł
2 raty
Na co można przeznaczyć pieniądze z premii dla młodego rolnika?
Pieniądze z premii dla młodego rolnika możesz wydać na:
- Inwestycje budowlane: budowa lub modernizacja budynków do wytwarzania produktów rolnych (obory, chlewnie, przechowalnie);
- Nasadzenia trwałe: zakładanie sadów owocowych, plantacje krzewów;
- Zakup nieruchomości rolnych: kupno ziemi rolnej (grunty orne, łąki, pastwiska);
- Rozwój stada: zakup zwierząt hodowlanych (krowy, świnie, owce, drób);
- Maszyny, pojazdy i sprzęt: maszyny rolnicze, ciągniki, systemy udojowe, instalacje.
Uwaga: Zakupy maszyn i pojazdów muszą być nowe – nie można kupować sprzętu używanego.
Jak złożyć wniosek o premię dla młodego rolnika? Instrukcja krok po kroku
Termin naboru to: 1 czerwca – 30 lipca 2026 (2 miesiące). Wnioski tylko elektronicznie przez platformę ARiMR.
Krok 1:
Załóż konto na https://epue.arimr.gov.pl (potrzebujesz Profilu Zaufanego).
Krok 2:
Przygotuj dokumenty:
- Biznesplan rozwoju gospodarstwa (wzór na stronie ARiMR);
- Potwierdzenie kwalifikacji lub oświadczenie o zobowiązaniu do ich uzupełnienia;
- Zaświadczenie o numerze w ewidencji producentów.
Krok 3:
Wypełnij i wyślij wniosek online przez platformę.
Krok 4:
Poczekaj na decyzję ARiMR i podpisz umowę.
Biznesplan – co musi zawierać?
- Opis gospodarstwa (obecny stan, powierzchnia);
- Planowane inwestycje (co, za ile, kiedy);
- Źródła finansowania (premia + wkład własny);
- Harmonogram realizacji;
- Prognoza ekonomiczna.
Wzór i instrukcja wypełniania wniosku jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--nabor-od-1-czerwca-do-30-lipca-2026-r .
Masz czas do 30 lipca – nie zwlekaj
Nabór potrwa tylko 2 miesiące. To szansa na:
- Kupno ziemi i powiększenie gospodarstwa;
- Inwestycję w nowoczesne maszyny;
- Rozpoczęcie produkcji zwierzęcej z premią 300 tys. zł;
- Założenie sadu lub plantacji
Link do platformy ARiMR: https://epue.arimr.gov.pl
Szczegóły naboru: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--nabor-od-1-czerwca-do-30-lipca-2026-r
Premia dla młodego rolnika - częste pytania (FAQ)
Mam 40 lat – czy mogę złożyć wniosek?
Tak, jeśli w dniu składania wniosku (do 30.07.2026) nie ukończyłeś 41 lat.
Prowadzę gospodarstwo 3 lata – czy dostanę premię?
Nie. Maksymalny okres to 24 miesiące (2 lata).
Czy mogę kupić używany ciągnik?
Nie. Ze środków premii kupujesz tylko nowe maszyny i pojazdy.
Kiedy dostanę pieniądze?
Pierwsza rata po podpisaniu umowy, druga po realizacji części inwestycji.
Czy premia jest opodatkowana?
Nie. Premie są zwolnione z podatku dochodowego.
Gdzie szukać pomocy?
Biura powiatowe ARiMR – doradcy pomogą wypełnić wniosek. Lista biur dostępna na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
