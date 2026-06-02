300 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór do 30 lipca 2026. Kto dostanie wsparcie i na co przeznaczyć pieniądze?

300 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór do 30 lipca 2026. Kto dostanie wsparcie i na co przeznaczyć pieniądze?

02 czerwca 2026, 09:39
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Szczęśliwy rolnik - hodowca kur na zielonej trawie, w tle tunele szklarniowe
300 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór do 30 lipca 2026. Kto dostanie wsparcie i na co przeznaczyć pieniądze?
ShutterStock

Od 1 czerwca do 30 lipca 2026 roku trwa nabór wniosków o premie dla młodych rolników. Wsparcie wynosi 200 tys. zł, a w przypadku produkcji zwierzęcej – aż 300 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć na zakup ziemi, maszyn, zwierząt hodowlanych lub inwestycje budowlane. Wnioski składa się tylko elektronicznie przez platformę ARiMR. Sprawdź, kto może dostać dofinansowanie i jak złożyć wniosek.

Dla kogo premie dla młodych rolników w 2026 roku? Kto może dostać 300 tys. zł?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • Nie ukończyły 41 lat w dniu złożenia wniosku;
  • Prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 24 miesiące albo dopiero ją rozpoczynają;
  • Mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów;
  • Posiadają kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej albo zobowiążą się do ich uzupełnienia;
  • Złożą biznesplan rozwoju gospodarstwa
Ważne

Co oznacza "działalność nie dłużej niż 24 miesiące"? W dniu składania wniosku możesz prowadzić własne gospodarstwo rolne maksymalnie przez 2 lata. Jeśli dopiero planujesz rozpocząć działalność – też możesz aplikować.

Czy muszę mieć wykształcenie rolnicze? Nie. Możesz zobowiązać się do uzupełnienia kwalifikacji (np. ukończenia kursu) po otrzymaniu wsparcia.

Ile wynosi premia dla młodego rolnika? Kwoty dofinansowania w 2026 roku

Wsparcie dla młodego rolnika wynosi tyle:

  • 200 tys. zł – kwota standardowa,
  • 300 tys. zł – zwiększona premia dla produkcji zwierzęcej.

Jak podkreślił minister rolnictwa Stefan Krajewski: „W tym naborze zwiększyliśmy premie dla osób rozpoczynających działalność w sektorze produkcji zwierzęcej – z 200 tys. zł do 300 tys. zł". Premie wypłacane są w dwóch ratach – pierwsza po zawarciu umowy, druga po realizacji części biznesplanu.

Tabela: Wysokość premii dla młodych rolników 2026

rodzaj działalności

kwota premii

liczba rat

działalność rolnicza bez produkcji zwierzęcej (np. uprawa zboża)

200 000 zł

2 raty

produkcja zwierzęca (np. ferma drobiu)

300 000 zł

2 raty

Na co można przeznaczyć pieniądze z premii dla młodego rolnika?

Pieniądze z premii dla młodego rolnika możesz wydać na:

  • Inwestycje budowlane: budowa lub modernizacja budynków do wytwarzania produktów rolnych (obory, chlewnie, przechowalnie);
  • Nasadzenia trwałe: zakładanie sadów owocowych, plantacje krzewów;
  • Zakup nieruchomości rolnych: kupno ziemi rolnej (grunty orne, łąki, pastwiska);
  • Rozwój stada: zakup zwierząt hodowlanych (krowy, świnie, owce, drób);
  • Maszyny, pojazdy i sprzęt: maszyny rolnicze, ciągniki, systemy udojowe, instalacje.
Ważne

Uwaga: Zakupy maszyn i pojazdów muszą być nowe – nie można kupować sprzętu używanego.

Jak złożyć wniosek o premię dla młodego rolnika? Instrukcja krok po kroku

Termin naboru to: 1 czerwca – 30 lipca 2026 (2 miesiące). Wnioski tylko elektronicznie przez platformę ARiMR.

Krok 1:

Załóż konto na https://epue.arimr.gov.pl (potrzebujesz Profilu Zaufanego).

Krok 2:

Przygotuj dokumenty:

  • Biznesplan rozwoju gospodarstwa (wzór na stronie ARiMR);
  • Potwierdzenie kwalifikacji lub oświadczenie o zobowiązaniu do ich uzupełnienia;
  • Zaświadczenie o numerze w ewidencji producentów.

Krok 3:

Wypełnij i wyślij wniosek online przez platformę.

Krok 4:

Poczekaj na decyzję ARiMR i podpisz umowę.

Ważne

Biznesplan – co musi zawierać?

  • Opis gospodarstwa (obecny stan, powierzchnia);
  • Planowane inwestycje (co, za ile, kiedy);
  • Źródła finansowania (premia + wkład własny);
  • Harmonogram realizacji;
  • Prognoza ekonomiczna.

Wzór i instrukcja wypełniania wniosku jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--nabor-od-1-czerwca-do-30-lipca-2026-r .

Masz czas do 30 lipca – nie zwlekaj

Nabór potrwa tylko 2 miesiące. To szansa na:

  • Kupno ziemi i powiększenie gospodarstwa;
  • Inwestycję w nowoczesne maszyny;
  • Rozpoczęcie produkcji zwierzęcej z premią 300 tys. zł;
  • Założenie sadu lub plantacji

Link do platformy ARiMR: https://epue.arimr.gov.pl

Szczegóły naboru: https://www.gov.pl/web/arimr/premie-dla-mlodych-rolnikow--nabor-od-1-czerwca-do-30-lipca-2026-r

Premia dla młodego rolnika - częste pytania (FAQ)

Mam 40 lat – czy mogę złożyć wniosek?

Tak, jeśli w dniu składania wniosku (do 30.07.2026) nie ukończyłeś 41 lat.

Prowadzę gospodarstwo 3 lata – czy dostanę premię?

Nie. Maksymalny okres to 24 miesiące (2 lata).

Czy mogę kupić używany ciągnik?

Nie. Ze środków premii kupujesz tylko nowe maszyny i pojazdy.

Kiedy dostanę pieniądze?

Pierwsza rata po podpisaniu umowy, druga po realizacji części inwestycji.

Czy premia jest opodatkowana?

Nie. Premie są zwolnione z podatku dochodowego.

Gdzie szukać pomocy?

Biura powiatowe ARiMR – doradcy pomogą wypełnić wniosek. Lista biur dostępna na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: INFOR
