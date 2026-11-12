Pogryzienie człowieka czy zniszczenie cudzej własności przez psa może oznaczać spore wydatki dla jego opiekuna. Polskie prawo przewiduje obowiązek naprawienia szkód spowodowanych przez zwierzę. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach można żądać odszkodowania.

Pies spowodował szkodę. Kto ponosi odpowiedzialność cywilną?

Opieka nad czworonogiem oznacza nie tylko troskę o jego zdrowie i potrzeby, ale także konieczność dbania o bezpieczeństwo otoczenia. Jeśli zwierzę zaatakuje przechodnia albo uszkodzi należące do kogoś przedmioty, osoba sprawująca nad nim pieczę może zostać zobowiązana do pokrycia strat. Zasady odpowiedzialności określa art. 431 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada osoba, która je chowa lub się nim posługuje. Obowiązek ten może powstać również wtedy, gdy pies samowolnie opuści posesję, zerwie się ze smyczy lub znajdzie się poza kontrolą opiekuna. Nie w każdej sytuacji odpowiedzialność jest jednak przesądzona. Można się od niej uwolnić, udowadniając brak winy własnej oraz osób, za których działania ponosi się odpowiedzialność. Każdy przypadek wymaga zatem oceny konkretnych okoliczności.

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Pogryzienie przez psa. Jakich pieniędzy może domagać się poszkodowany?

Atak czworonoga może skutkować nie tylko obrażeniami, lecz także koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków. Osoba pogryziona ma prawo ubiegać się o zwrot uzasadnionych kosztów leczenia, zakupu lekarstw, rehabilitacji czy dojazdów do lekarza. Jeśli doznane urazy uniemożliwiły wykonywanie pracy, roszczenie może obejmować również utracone zarobki. W określonych przypadkach poszkodowany może ponadto wystąpić o zadośćuczynienie za cierpienie fizyczne i psychiczne związane ze zdarzeniem. Wysokość należnej rekompensaty ustalana jest indywidualnie. Pod uwagę bierze się między innymi charakter obrażeń, przebieg leczenia oraz długotrwałe konsekwencje zdrowotne. Prawo nie przewiduje jednej, z góry określonej stawki za pogryzienie.

Pies uszkodził samochód lub ogrodzenie. Czy właściciel zapłaci za naprawę?

Odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia może obejmować także straty materialne. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy pies zniszczy elementy ogrodzenia, uszkodzi pojazd albo przedmioty stanowiące własność innej osoby. Poszkodowany może wówczas wystąpić o pokrycie uzasadnionych kosztów naprawy lub wypłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. Istotne jest jednak udokumentowanie poniesionych strat. Osoba dochodząca roszczenia powinna wykazać, że szkoda rzeczywiście powstała, określić jej wartość i udowodnić związek między zdarzeniem a zachowaniem psa.

Pies uciekł z posesji i wyrządził szkodę. Czy opiekun nadal odpowiada?

Fakt, że czworonóg wydostał się spod nadzoru właściciela, nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności. Jeśli zwierzę ucieknie przez otwartą bramę i doprowadzi do niebezpiecznego zdarzenia, jego opiekun może ponieść finansowe konsekwencje. Przy ustalaniu odpowiedzialności znaczenie ma również postępowanie osoby poszkodowanej. Gdy swoim zachowaniem przyczyniła się ona do powstania lub zwiększenia szkody, wysokość należnego świadczenia może zostać odpowiednio obniżona. Co więcej, art. 431 § 2 Kodeksu cywilnego dopuszcza możliwość zobowiązania do całkowitego lub częściowego naprawienia szkody nawet mimo braku winy. Dotyczy to szczególnych przypadków, gdy przemawiają za tym zasady współżycia społecznego.

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Ubezpieczenie OC właściciela psa. Jak uniknąć wysokich kosztów?

Jednym z rozwiązań pozwalających zabezpieczyć się przed finansowymi następstwami szkód wyrządzonych przez zwierzę jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Odpowiednio dobrana polisa może obejmować między innymi pogryzienie człowieka lub uszkodzenie cudzego mienia. Zakres ochrony zależy jednak od zapisów umowy i warunków ustalonych przez ubezpieczyciela. Przed zakupem ubezpieczenia należy więc zapoznać się z limitami świadczeń, wyłączeniami odpowiedzialności oraz zasadami zgłaszania szkód. Warto pamiętać, że nawet najlepiej dobrana polisa nie zastąpi odpowiedzialnego sprawowania opieki nad zwierzęciem. Zabezpieczona posesja, właściwa kontrola psa podczas spacerów i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pomagają ograniczyć ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

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Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności art. 361, 362, 363, 431, 444 i 445.