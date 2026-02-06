Czy UE zakaże hodowli zwierząt na futro? Odpowiedź już za kilka tygodni

Komisja Europejska ma czas do końca marca, aby udzielić oficjalnej odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską Fur Free Europe, którą podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE. Celem inicjatywy jest całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz importu futer do krajów Unii. Obywatele wzywają komisarzy do działania w międzynarodowej akcji mailingowej, w Polsce prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Pod koniec 2025 roku Polska – największy producent futer w Europie i drugi co do wielkości na świecie – wprowadziła zakaz hodowli zwierząt na futro. Łącznie już w 18 państwach członkowskich UE obowiązują takie przepisy (np. Holandii, Litwie, Słowacji), inne wprowadziły surowe ograniczenia, które skutkowały wygaszeniem hodowli (Niemcy, Szwajcaria) lub są w trakcie prac nad legislacją (np. Szwecja, w której ostatnie fermy norek zamknęły się w zeszłym roku). Przemysł futrzarski funkcjonuje bez ograniczeń w zaledwie kilku krajach – Finlandii, Grecji czy Hiszpanii (w której jednak obowiązuje zakaz powstawania nowych ferm norek).

1,5 miliona podpisów pod inicjatywą Europa Wolna od Futer

Teraz ważą się losy zakazu hodowli zwierząt na futro na poziomie całej Unii Europejskiej. To bezpośredni skutek sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Fur Free Europe, pod którą podpisy zbierane były w latach 2022–2023. Inicjatywę podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE, w tym ponad 90 tys. osób z Polski.

Opinie ekspertów nie pozostawiają wątpliwości

W grudniu 2023 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zanim podejmie decyzję, co dalej w sprawie zwierząt futerkowych, musi poznać opinię ekspercką Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W lipcu 2025 r. EFSA opublikowała swój raport, w którym pod lupę wzięła dobrostan pięciu gatunków zwierząt najliczniej hodowanych na futra w UE: norki amerykańskiej, lisa pospolitego, lisa polarnego, jenota i szynszyli. Wśród głównych problemów EFSA wymieniła m.in. znaczne ograniczenie ruchu, brak możliwości eksplorowania otoczenia i poszukiwania pożywienia, stres związany z obecnością człowieka oraz urazy tkanek miękkich. Wniosek naukowców był jednoznaczny: nie da się znacząco poprawić warunków bytowych zwierząt na fermach futrzarskich.

Opinię tę podziela Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii, która w swoim oświadczeniu z listopada wspiera całkowite wygaszenie hodowli zwierząt na futra w Unii Europejskiej w ciągu dekady z uwagi na dobrostan zwierząt, ale też negatywne konsekwencje dla bioróżnorodności i zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Apel organizacji społecznych o wprowadzenie zakazu na poziomie unijnym

Organizacje z całej Europy wzywają więc Komisję Europejską do podjęcia stanowczych kroków w kierunku całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra w UE – i zachęcają obywateli do tego samego. Aby to ułatwić, Stowarzyszenie Otwarte Klatki stworzyło stronę internetową, za pomocą której można wysłać maila do komisarzy.

– Gdy walczyliśmy o zakaz hodowli zwierząt na futro w Polsce, tysiące osób zaangażowały się w kampanię i wysyłały maile do polityków oraz listy do prezydenta. Ten nacisk był intensywny i bardzo odczuwalny – komentuje Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. – Społeczne zaangażowanie przyniosło efekt i w grudniu zeszłego roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę. Teraz chcemy dać obywatelom podobne narzędzie, dzięki któremu swoje poparcie dla całkowitego odejścia od hodowli zwierząt na futro w UE mogą okazać Komisji Europejskiej – dodaje Korzeniak.

Maile można wysyłać przez stronę: https://act.animainternational.org/pl.html.