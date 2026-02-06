REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Prawa zwierząt » Czy UE zakaże hodowli zwierząt na futro? Odpowiedź już za kilka tygodni

Czy UE zakaże hodowli zwierząt na futro? Odpowiedź już za kilka tygodni

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 09:20
Norka, norki w klatce, hodowla, zwierzęta futerkowe
Norka, norki w klatce, hodowla, zwierzęta futerkowe
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Komisja Europejska ma czas do końca marca, aby udzielić oficjalnej odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską Fur Free Europe, którą podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE. Celem inicjatywy jest całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz importu futer do krajów Unii. Obywatele wzywają komisarzy do działania w międzynarodowej akcji mailingowej, w Polsce prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.

Pod koniec 2025 roku Polska – największy producent futer w Europie i drugi co do wielkości na świecie – wprowadziła zakaz hodowli zwierząt na futro. Łącznie już w 18 państwach członkowskich UE obowiązują takie przepisy (np. Holandii, Litwie, Słowacji), inne wprowadziły surowe ograniczenia, które skutkowały wygaszeniem hodowli (Niemcy, Szwajcaria) lub są w trakcie prac nad legislacją (np. Szwecja, w której ostatnie fermy norek zamknęły się w zeszłym roku). Przemysł futrzarski funkcjonuje bez ograniczeń w zaledwie kilku krajach – Finlandii, Grecji czy Hiszpanii (w której jednak obowiązuje zakaz powstawania nowych ferm norek).

REKLAMA

REKLAMA

1,5 miliona podpisów pod inicjatywą Europa Wolna od Futer

Teraz ważą się losy zakazu hodowli zwierząt na futro na poziomie całej Unii Europejskiej. To bezpośredni skutek sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Fur Free Europe, pod którą podpisy zbierane były w latach 2022–2023. Inicjatywę podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE, w tym ponad 90 tys. osób z Polski.

Opinie ekspertów nie pozostawiają wątpliwości

W grudniu 2023 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zanim podejmie decyzję, co dalej w sprawie zwierząt futerkowych, musi poznać opinię ekspercką Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W lipcu 2025 r. EFSA opublikowała swój raport, w którym pod lupę wzięła dobrostan pięciu gatunków zwierząt najliczniej hodowanych na futra w UE: norki amerykańskiej, lisa pospolitego, lisa polarnego, jenota i szynszyli. Wśród głównych problemów EFSA wymieniła m.in. znaczne ograniczenie ruchu, brak możliwości eksplorowania otoczenia i poszukiwania pożywienia, stres związany z obecnością człowieka oraz urazy tkanek miękkich. Wniosek naukowców był jednoznaczny: nie da się znacząco poprawić warunków bytowych zwierząt na fermach futrzarskich.

Opinię tę podziela Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii, która w swoim oświadczeniu z listopada wspiera całkowite wygaszenie hodowli zwierząt na futra w Unii Europejskiej w ciągu dekady z uwagi na dobrostan zwierząt, ale też negatywne konsekwencje dla bioróżnorodności i zagrożenie dla zdrowia publicznego.

REKLAMA

Apel organizacji społecznych o wprowadzenie zakazu na poziomie unijnym

Organizacje z całej Europy wzywają więc Komisję Europejską do podjęcia stanowczych kroków w kierunku całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra w UE – i zachęcają obywateli do tego samego. Aby to ułatwić, Stowarzyszenie Otwarte Klatki stworzyło stronę internetową, za pomocą której można wysłać maila do komisarzy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Gdy walczyliśmy o zakaz hodowli zwierząt na futro w Polsce, tysiące osób zaangażowały się w kampanię i wysyłały maile do polityków oraz listy do prezydenta. Ten nacisk był intensywny i bardzo odczuwalny – komentuje Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. – Społeczne zaangażowanie przyniosło efekt i w grudniu zeszłego roku prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę. Teraz chcemy dać obywatelom podobne narzędzie, dzięki któremu swoje poparcie dla całkowitego odejścia od hodowli zwierząt na futro w UE mogą okazać Komisji Europejskiej – dodaje Korzeniak.

Maile można wysyłać przez stronę: https://act.animainternational.org/pl.html.

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Jakich zwierząt nie wolno hodować?
Jakich zwierząt nie wolno hodować?
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
Sejm przegłosował zakaz hodowli na futro. Polacy czekali co najmniej 10 lat
Trwa burza wokół działalności schronisk dla zwierząt. Zbiegło się to z terminem opiniowania samorządowych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Trwa burza wokół działalności schronisk dla zwierząt. Zbiegło się to z terminem opiniowania samorządowych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Reklama

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Czy UE zakaże hodowli zwierząt na futro? Odpowiedź już za kilka tygodni
06 lut 2026

Komisja Europejska ma czas do końca marca, aby udzielić oficjalnej odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską Fur Free Europe, którą podpisało ponad 1,5 mln obywateli UE. Celem inicjatywy jest całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz importu futer do krajów Unii. Obywatele wzywają komisarzy do działania w międzynarodowej akcji mailingowej, w Polsce prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki.
Reforma PIP: Niedopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Projekt ustawy daje inspektorom pracy potężne uprawnienia
06 lut 2026

W wyniku reformy Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy PIP otrzymają uprawnienia do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Przyjęcie ustawy jest pilną sprawą ze względu na konieczność wdrożenia tzw. kamieni milowych, od realizacji których zależy wypłata pieniędzy z KPO. Co zmieni nowelizacja ustawy o PIP?
Rekrutacje w IT na fali. Doświadczeni specjaliści i jawne wynagrodzenia to teraz priorytet
05 lut 2026

Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosła o 18% r/r w 2025 r. do 762,8 tys.; 32% ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10%, wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77% r/r.
Nowość w mObywatelu. Poradnik Bezpieczeństwa już w wersji interaktywnej
05 lut 2026

Poradnik Bezpieczeństwa jest już dostępny w wersji interaktywnej w aplikacji mObywatel - poinformowali w czwartek na wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Można usłyszeć tam m.in. jak brzmią sygnały alarmowe.

REKLAMA

Czy radny może pełnić służbę wojskową i z tego tytułu otrzymać stopień oficerski
05 lut 2026

Zarówno żołnierz zawodowy, jak i niezawodowy, mogą sprawować funkcję radnego samorządu terytorialnego. Czy to jest przesłanka do nadania mu stopnia oficerskiego?
Świadczenie wspierające 2026. Niższy próg od stycznia i wyższe kwoty od marca. Sprawdź, ile punktów potrzebujesz
05 lut 2026

Rok 2026 przynosi przełom dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem, od 1 stycznia próg uprawniający do pobierania świadczenia wspierającego spadł do 70 punktów. To szansa na dodatkowe pieniądze dla ogromnej grupy osób, które do tej pory pozostawały bez wsparcia. Sprawdź nowe stawki, które wzrosną już 1 marca wraz z waloryzacją renty socjalnej.
KRUS wysyła deklaracje podatkowe. W jakim terminie świadczeniobiorcy otrzymają PIT-y?
05 lut 2026

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu. KRUS już wysyła PIT-y do świadczeniobiorców.
Przełom czy cios dla frankowiczów? Ministerstwo interpretuje wyrok TSUE – czy staje po stronie banków w tej jednej kwestii?
05 lut 2026

Potrącenie legalne. Odsetki do przeliczenia. Koszty procesu - niewiadoma. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zostawia wątpliwości: wyrok TSUE z 22 stycznia 2026 r. (sprawa Herchoski) zmienia układ sił w sporach frankowych. Resort traktuje orzeczenie jako potwierdzenie założeń nowej ustawy przyspieszającej te postępowania. Dla frankowiczów i ich prawników to sygnał do rewizji strategii, a sądy właśnie dostały nowe wytyczne z Brukseli.

REKLAMA

Cudzoziemcy zalewają polski rynek pracy. Kto, oprócz Ukraińców, szuka pracy w Polsce?
05 lut 2026

W bazach ZUS zapisano już 1,29 mln cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. To 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Przybyło Ukraińców, ale i pracowników z dalszych części świata – czytamy w wydaniu „Rz”.
203-204 zł – tyle średnio wzrasta emerytura po przeliczeniu przez ZUS tzw. emerytur czerwcowych
05 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje ustawę o tzw. emeryturach czerwcowych i przelicza emerytury przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach, których dotyczyły te zasady. Emeryci i renciści nie musieli składać żadnych wniosków.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA