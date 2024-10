Infor.pl Finance Talks - Zarządzanie stresem w pracy

Choć wśród nowych samochodów od lat niezmiennie liderują takie marki jak Toyota i Skoda, to wśród aut jeżdżących po polskich drogach hierarchia jest zgoła odmienna. To głównie dlatego, że Polacy wciąż kupują przede wszystkim tanie auta, Opel Astra z 2005 r. lub Volkswagen Passat z 2006 r. to pojazdy jakich w ruchu najwięcej.