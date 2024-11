Infor.pl Finance Talks - Rozwijanie umiejętności przywódczych

Zmienią się zasady nakładania opłat drogowych: opłata infrastrukturalna, opłata nakładana ze względu na emisję CO2, opłata nakładana ze względu na zanieczyszczenie powietrza. Projekt ustawy trafił do uzgodnień i konsultacji.

Czy 1 grudnia to niedziela handlowa? Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy?

Krwiodawcom przysługuje posiłek regeneracyjny. Przelicznik jest taki: za 1 jednostkę krwi pełnej przysługuje 4500 kcal (18 840 kJ). Tradycyjnie przyjmuje się, że jest to 9 tablice czekolady. Krwiodawcy są niezadowoleni z jej jakości. I otrzymują zestawy. A w nich orzechy, masło orzechowe, batony, mieszanka studencka, granula.

Od 2025 roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników. Jednak dla pracowników handlu trzy niedziele poprzedzające Boże Narodzenie mają być dniami roboczymi. Czy będzie poprawka do nowelizacji wprowadzającej dzień wolny w Wigilię?

Badania rynkowe pokazują, że główne obawy, potrzeby i oczekiwania użytkowników elektromobilności, zarówno w firmach, jak i wśród indywidualnych konsumentów, dotyczą infrastruktury ładowania, zasięgu pojazdów elektrycznych oraz kosztów ich eksploatacji. To właśnie te kwestie stanowią obecnie największe wyzwania techniczne w procesie elektryfikacji flot. Dodatkowym wyzwaniem jest przekonanie pracowników do adaptacji nowych technologii.

Ceną za wolną Wigilię miała być rezygnacja z innego dnia wolnego. Ostatecznie – choć doszło do przetargu w Sejmie – zapłata jest z zupełnie innej kategorii: trzy niedziele poprzedzające Boże Narodzenie mają być handlowe.

"Bogumił, Bogumił..." QUIZ o filmie "Noce i dnie"? Co wiesz o tej kultowej produkcji PRL?

To do dziś jeden z bardziej uwielbianych filmów przez Polaków. Wyreżyserowana przez Jerzego Antczaka kultowa produkcja czasów PRL wzrusza, ale też bawi. Co pamiętasz i wiesz o filmie "Noce i dnie"? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Obiecujemy, że będzie nieco podchwytliwie.