Alimenty natychmiastowe w 2019 r. – planowane zmiany

Natychmiastowe alimenty w 2019 r.?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w grudniu 2018 r. został skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Zmiany, dotyczące możliwości zasądzenia natychmiastowych alimentów mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowy typ alimentów przysługiwać dziecku, które przed dniem wejścia w życie przedmiotowych przepisów nie wytoczyło powództwa o świadczenie alimentacyjne.

Alimenty „tradycyjne” nadal możliwe

Istotne jest, iż tradycyjna droga dochodzenia alimentów będzie nadal możliwa. Rodzice powinni mieć zatem wybór: żądać świadczeń natychmiastowych bądź w tradycyjny sposób ubiegać się o alimenty, których wysokość zależy od potrzeb dziecka i możliwości rodzica.

Alimenty natychmiastowe będą zasądzane za okres od wniesienia pozwu, również na przyszłość. Jednak żądanie alimentów wstecz, spowoduje rozpoznanie pozwu na zasadach ogólnych.

Wysokość świadczeń zależna od liczby dzieci

Wysokość natychmiastowych świadczeń ma być sztywno określona, obliczana według specjalnego algorytmu, uwzględniającego ilość dzieci oraz kwotę przeliczeniową.

Kwota przeliczeniowa ma być uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz od współczynnika dzietności.

„Jest ona ilorazem podwójnego minimalnego wynagrodzenia na następny rok (dwoje rodziców) i sumy utworzonej z liczby 2 oraz współczynnika dzietności, który w roku 2017 wynosił 1,45. Kwota minimalnego wynagrodzenia na rok 2019 r. wynosi 2250 złotych. Pomnożone przez dwa wynosi 4500. Tę kwotę należy podzielić przez liczbę 3, 45 (liczba 2 plus aktualny współczynnik dzietności –1,45). Obecna kwota przeliczeniowa to zatem 1304,35 złotych. Od tak ustalonej kwoty na podstawie stawki procentowej w zależności od liczby uprawnionych dzieci, byłaby ustalana kwota alimentów natychmiastowych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Natychmiastowe alimenty mają wynosić: