Pozew o alimenty – jak napisać uzasadnienie (przykładowy wzór)

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o alimenty?

Na początku warto przedstawić sytuację rodzinną stron: kiedy urodziło się dziecko, od kiedy pozwany nie płaci na utrzymanie małoletniego. Jako dowód dołączmy odpis aktu urodzenia dziecka. Odpis zupełny składamy, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, skrócony – w przypadku dziecka ze związku małżeńskiego.

Uzasadnienie potrzeb dziecka i możliwości rodzica

Pamiętajmy o tym, iż wysokość alimentów zależy od możliwości zobowiązanego (rodzica) oraz od potrzeb osoby uprawnionej (dziecka).

W wyroku z dnia 25 marca 1985 r. (sygn. akt III CRN 341/84 Sąd Najwyższy stwierdził, iż „pojęcie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz pojęcie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, pozostają we wzajemnej zależności i obie te przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, w szczególności przy ustalaniu wysokości alimentów przez sąd. Odmienny pogląd pozostawałby w sprzeczności z zasadą równej stopy życiowej dzieci i rodziców, obowiązującej także w sprawach alimentacyjnych”.

Dlatego w piśmie należy przedstawić sytuację materialną niepłacącego rodzica, jego możliwości finansowe, źródła dochodów. Pamiętajmy o tym, iż określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” to nie tyko rzeczywiście uzyskiwane dochody, ale także zarobki i dochody, które pozwany powinien i może powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Zasada ta może okazać się szczególnie pomocna, gdy nie znamy aktualnych zarobków rodzica bądź ukrywa on część swoich dochodów.

Z drugiej zaś strony w uzasadnieniu pozwu o alimenty należy udowodnić potrzeby dziecka. Jeżeli uczęszcza ono na zajęcia z języka angielskiego, przedstawmy dowody na wysokość uiszczanych z tego tytułu opłat. Opiszmy ponoszone na dziecko wydatki i poprzyjmy je odpowiednimi dochodami.

Nie bez znaczenia jest tu również sytuacja majątkowa rodzica, który wychowuje i utrzymuje dziecko. Tu również należy podać wysokość dochodów i poprzeć ją odpowiednimi zaświadczeniami.

Jeśli rodzic płaci dobrowolnie, nie ma przeszkód, aby dochodzić alimentów w sądzie, jeżeli wysokość czy częstotliwość tych kwot nie odpowiada rzeczywistym potrzebom dziecka. W takiej sytuacji należy udokumentować dokonywane przez pozwanego wpłaty i porównać je z comiesięcznymi wydatkami ponoszonymi przez drugiego rodzica.

Nie tylko dokument może być dowodem

Poza dowodami z dokumentów możemy oprzeć się również na dowodach ze świadków czy przesłuchania stron.

Poniżej przykładowy wzór uzasadnienia pozwu o alimenty.

Uzasadnienie pozwu o alimenty przykładowy wzór

