Alimenty natychmiastowe – dla kogo?

Alimenty natychmiastowe to rozwiązanie skierowane do osób, którym zależy na szybkim zasądzeniu świadczeń. Na jakich zasadach będą przyznawane?

Alimenty natychmiastowe – projekt ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw został skierowany do konsultacji publicznych. Zakłada on m.in. zmiany w zakresie kontaktów z dzieckiem i wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego i przepisów regulujących postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, nowe regulacje dotyczące kontaktów z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie.

Jedną z ważnych zmian jest również wprowadzenie natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych.

Alimenty natychmiastowe – co to jest?

Alimenty natychmiastowe to świadczenie alimentacyjnego dochodzone w odrębnym trybie.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, iż zaletą nowej instytucji jest prostota i przewidywalność co do czasu uzyskania orzeczenia w przedmiocie alimentów oraz jego wysokości.

Alimenty natychmiastowe – kwota

Wysokość alimentów natychmiastowych ma być uzależniona od:

minimalnego wynagrodzenia ustalanego na następny rok oraz

liczby dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Kwota alimentów natychmiastowych płatnych co miesiąc ma zatem wynosić:

21% minimalnego wynagrodzenia za pracę względem jednego dziecka;

19% minimalnego wynagrodzenia a pracę na każde z dwojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;

17% minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde z trojga dzieci pochodzących od tych samych rodziców;

15% minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde z czworga dzieci pochodzących od ty ch samych rodziców;

13% minimalnego wynagrodzenia za pracę na każde z pięciorga i więcej dzieci pochodzących od tych samych rodziców.

Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) na następny rok.

Wysokość natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych będzie zaokrąglana do pełnych złotych.

Ważne! Wysokość alimentów natychmiastowych będzie aktualizowana w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie będzie trzeba w takim przypadku dokonywać zmiany nakazu zapłaty. Będzie jednak możliwość uzyskania od sądu zaświadczenia, które określi aktualną wysokość natychmiastowych świadczeń.

Co istotne, gdy koszty utrzymania uprawnionego do alimentów znacznie wzrosną, będzie można wnieść zwykłe powództwo oparte o dotychczasowe kryteria określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Alimenty natychmiastowe - od kiedy?

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Alimenty natychmiastowe – dla kogo?

Ważne! Alimenty natychmiastowe mają dotyczyć dzieci, uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych, które przed wejściem w życie ustawy, nie występowały o zasądzenie alimentów.

Jak złożyć pozew o alimenty natychmiastowe?

Aby uzyskać alimenty natychmiastowe, rodzic wniesie pozew. Uzyskanie świadczeń ma być uproszczone. Osoba wnosząca pozew nie będzie zatem zobowiązana do wskazywania wartości przedmiotu sporu. Ustalona wysokość należnych alimentów będzie bowiem uzależniona od liczby uprawnionych. Świadczenia mają być orzekane za okres od wniesienia pozwu. Dowodem dołączanym do pozwu będzie aktu urodzenia dziecka. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, jeżeli twierdzenia powoda lub jego przedstawiciela ustawowego nie budzą wątpliwości co do swej zgodności z prawdą, oświadczenie to przyjmuje się za dowód przytoczonych w nim faktów.

Pozew – zgodnie z założeniami – ma być rozpoznawany najpóźniej w terminie 14 dni od jego wniesienia, a w przypadku uzupełniania braków – od dnia ich usunięcia.

Alimenty natychmiastowe – druk

Pozew o alimenty natychmiastowe będzie składany koniecznie na urzędowym formularzu.