Alimenty natychmiastowe. Ministerstwo Sprawiedliwości o reformie

Alimenty natychmiastowe zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości mają poprawić sytuację dzieci. Ile będą wynosiły takie alimenty?

Alimenty natychmiastowe

„Dobro dziecka jest najważniejsze i tym kierując się przygotowaliśmy szereg zmian w polskim prawie, które poprawiają sytuację i szeroko rozumiany status ochrony prawnej dzieci” - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Zdaniem ministra dziś gdy dochodzi do sporu między rodzicami, sprawy alimentacyjne ciągną się miesiącami, czasami latami. Brak odpowiednich regulacji sprawia zaś, że najbardziej cierpią na tym dzieci, które nie mają finansowego wsparcia.

Projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości zakłada, iż alimenty natychmiastowe mają być orzekane w ciągu 2 tygodni od momentu wystąpienia z uproszczonym formularzem. Taki formularz będzie można uzyskać drogą internetową.

Podsekretarz Stanu Marcin Romanowski podkreślił, iż podstawowy dokument, jaki będzie dołączany do pozwu to akt urodzenia dziecka.

Do minimum ma zostać ograniczone postępowanie dowodowe. W postępowaniu nakazowym sąd będzie przyznawał alimenty z góry określone co do wysokości.

Alimenty natychmiastowe – kwota

Kwoty alimentów natychmiastowych będą zależały od liczby dzieci w rodzinie i od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak podaje resort sprawiedliwości obecnie alimenty natychmiastowe (netto) przy jednym dziecku wynosiłyby 588 zł. W przypadku dwójki dzieci na każde z nich przysługiwałaby kwota 532 zł. Kwota 476 zł na każde dziecko dotyczyłaby trojga dzieci w rodzinie, a przy czworgu wynosiłaby 420 zł na każde dzieci. Przy piątce i większej liczbie dzieci przewidziano kwotę 364 zł na każde dziecko.

„W przypadku wzrostu minimalnego wynagrodzenia zmiana będzie mogła być przeliczana bez konieczności ponownego wydawania rozstrzygnięcia” – mówił wiceminister Romanowski.

Będzie również możliwość dochodzenia na dotychczasowej drodze procesowej alimentów o wyższej wysokości.