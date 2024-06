Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł. Kto może skorzystać z funduszu w 2024 r.?

Na jakich zasadach wypłacane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Kto może je otrzymać i w jakiej wysokości? Czy planowana jest podwyżka? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Podwyżka świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Przygotowany przez resort rodziny projekt zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego z 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie.

„Od momentu wprowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego znacznie wzrosły koszty utrzymania, w tym także osób uprawnionych do alimentów i co za tym idzie kwoty alimentów na rzecz dzieci od rodziców ustalane przez sądy. Tym samym, zachodzi potrzeba dostosowania maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów” - czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nowe przepisy miałyby mieć zastosowanie po raz pierwszy już od najbliższego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2024 r.

Termin przyjęcia projektu przez rząd zaplanowano na trzeci kwartał 2024 r.

Ile wynoszą świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Ważne Aktualnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Pomoc w tej formie jest przeznaczona dla niektórych osób uprawnionych do alimentów, które nie otrzymują ich z powodu bezskuteczności egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych.

Świadczenia z funduszu przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia (do 25. roku życia w przypadku nauki w szkole lub szkole wyższej). Bezterminowo świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą być przyznane w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Istnieją jednak sytuacje, gdy pieniądze nie zostaną przyznane. Chodzi takie przypadki jak umieszczenie w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, a także zawarcie związku małżeńskiego.

Kto może złożyć wniosek?

Ważnym warunkiem jaki należy spełnić, jest kryterium dochodowe, które od 1 października 2023 r. wynosi 1209 zł. Jest to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. W przypadku przekroczenia tego progu stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę“.

Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski można składać od 1 sierpnia, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Nalezy do niego dołączyć m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,