Rodzic zakłada nową rodzinę. Czy można obniżyć alimenty?

„Jesteśmy z nimi do końca. NATO będzie silne” – powiedział prezydent USA Donald Trump, rozwiewając wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych w działania Sojuszu. Ale to tylko jedna z deklaracji, jakie zapadły podczas zakończonego w środę szczytu NATO w Hadze. Polska znalazła się w centrum uwagi, a Minister Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o „bardzo ważnych i dobrych dla Polski decyzjach”.