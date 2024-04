400 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Taką pożyczkę dostaną bezrobotni bez względu na wiek. Sprawdź, jakie są zasady.

Potrzeby bezrobotnych różnią się w zależności od ich wieku. Pożyczka edukacyjna i większa mobilność mają pomóc im odnaleźć się na rynku pracy.

Nowe potrzeby rynku pracy i bezrobotnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracując nad dostosowaniem przepisów do potrzeb rynku pracy i osób poszukujących zatrudnienia przygotowuje projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (nr UC29), która zastąpi obowiązującą od 20 lat ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Planowane regulacje nie tylko będą lepiej odpowiadały obecnym potrzebom rynku pracy, ale też uwzględnią doświadczenia płynące z wieloletniego stosowania ustawy o promocji zatrudnienia. Z jednej strony, rządzący planują zadbać o potrzeby seniorów, z drugiej jednak nie zapominają o młodszych osobach, które mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy.

REKLAMA

Pożyczka edukacyjna i większa mobilność bezrobotnych

Jedną z propozycji skierowanych do wszystkich bezrobotnych, bez względu na wiek, będzie pożyczka edukacyjna, tzw. bon na zasiedlenie. Będzie ona mogła mieć wysokość do 400 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a pochodzące z niej środki będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia, czy uzyskania dokumentów potwierdzających wiedzę czy umiejętności. Co istotne, po spełnieniu określonych warunków, możliwe będzie umorzenie 20 proc. kwoty pożyczki. Przyznanie prawa do uzyskania pożyczki edukacyjnej bez względu na wiek osoby bezrobotnej jest związane z tym, że stosowanie obecnie obowiązujących regulacji wyraźnie pokazało, że zainteresowanie tą formą pomocy jest duże również w grupie osób po ukończeniu 30 roku życia. Tymczasem obecnie pożyczkę mogą otrzymać tylko osoby, które nie przekroczyły tej granicy wieku. Kolejnym rozwiązaniem będzie zwiększenie mobilności osób szukających pracy m.in. poprzez umożliwienie im wyboru urzędu pracy, z którym będą współpracowali. Grupą bezrobotnych, którzy będą mieli pierwszeństwo przy kierowaniu do udziału w poszczególnych formach pomocy określonych w projekcie ustawy, będą m.in. bezrobotni członkowie rodzin wielodzietnych mający Kartę dużej rodziny. Dodatkowo, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać ze wszystkich form wsparcia na takich samach zasadach jak bezrobotni.