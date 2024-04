Zatrudnisz seniora, dostaniesz ponad 2000,00 zł dofinansowania. Jeszcze w 2024 r.? Sprawdź, na jakich zasadach.

Pracodawcy zatrudniający seniorów poszukujących pracy będą w przyszłości mogli liczyć na wsparcie. Otrzymają miesięcznie ponad 2000 zł dofinansowania do ich wynagrodzenia przez 2 lata.

Rynek pracy potrzebuje rozwiązań dostosowanych do jego potrzeb

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przygotowaniem projektu ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (nr UC29). Ma ona zastąpić obowiązującą już od 20 lat ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w związku ze zmianami, które zaszły na przestrzeni lat, jest oparta na nieaktualnych już założeniach i nie czyni zadość ani potrzebom osób poszukujących pracy, ani potrzebom pracodawców. Regulacje, nad którymi pracuje resort mają lepiej odpowiadać obecnym potrzebom rynku pracy. Dodatkowo, projekt wypełnia założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i stanowi realizację części kamienia milowego nr A51G dla reformy pn. A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

REKLAMA

Wsparcie dla zatrudniania seniorów

Jednym z elementów projektowanych rozwiązań ma być wsparcie zatrudnienia seniorów. Ustawa będzie przewidywała nową formę pomocy skierowaną do pracodawców zatrudniających osoby poszukujące pracy, które ukończyły 60 lat – w przypadku kobiet lub 65 lat – w przypadku mężczyzn. Wysokość dofinansowania będzie wynosiła miesięcznie do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli gdyby przepisy obowiązywały już teraz, dofinansowanie wynosiłoby do 2121 zł, a w drugiej połowie 2024 r. do 2150 zł. Pracodawca zatrudniający seniora będzie mógł otrzymywać je przez 24 miesiące, ale po upływie tego okresu będzie zobowiązany do dalszego zatrudnienia seniora przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Zatrudnienie bezrobotnych 50+ już teraz jest wspierane

Warto zauważyć, że także obecnie zatrudnianie osób 50+ jest wspierane. Na gruncie obowiązujących przepisów starosta może przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia. Może ono przysługiwać przez 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia osoby, która ukończyła 50 lat, a nie ukończyła 60 lat, albo przez 24 miesiące – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego po ukończeniu przez niego 60 lat. Wysokość dofinansowania jest określana w umowie i nie może być miesięcznie wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy.