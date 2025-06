Darowizna z zagranicy bez podatku w Polsce? Nowa interpretacja KIS rozwiewa wątpliwości

Rada Polityki Pieniężnej w czerwcu (4 czerwca kończy się posiedzenie RPP) prawdopodobnie utrzyma podstawową stopę procentową (stopę referencyjną) na dotychczasowym poziomie 5,25%. Mimo to część kredytobiorców w czerwcu zaobserwuje znaczący spadek raty kredytu hipotecznego. Będzie to opóźniony efekt majowej obniżki oraz oczekiwań dotyczących kolejnych redukcji stóp procentowych. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat spadnie o 274 zł, jeśli oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR 6M. Z kolei jeśli podstawą wyliczeń jest stawka WIBOR 3M, rata zmniejszy się o 172 zł. Warto podkreślić, że to prawdopodobnie nie koniec zmian. Z notowań kontraktów FRA wynika, że WIBOR 3M za 6 miesięcy może spaść do poziomu 4,3%, a WIBOR 6M do 4,18%.