Darowizna pieniężna od przyrodniego rodzeństwa a podatek

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 kwietnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.22.2019.2.PB) uznał, iż darowizna środków pieniężnych od przyrodniej siostry, jako że jest to darowizna między rodzeństwem, które zalicza się do tzw. „0” grupy podatkowej, korzysta ze zwolnienia z podatku na zasadzie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu wskazanych tam warunków, nawet wówczas gdy przekracza kwotę wolną od podatku i jest dokonana między rodzeństwem przyrodnim.

W omawianej sprawie wnioskodawca miał w przyszłości otrzymać darowiznę środków pieniężnych od swojej przyrodniej siostry, która jest córką ojca z pierwszego małżeństwa. Umowa darowizny miała zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Pieniądze byłyby przekazane na rachunek bankowy wnioskodawcy. Kwota darowizny mogłaby przekraczać kwotę wolną od podatku, przewidzianą dla I grupy podatkowej.

reklama reklama



Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

W związku z tym zadał pytanie, czy z tytułu darowizny środków pieniężnych od przyrodniej siostry będzie musiał zapłacić podatek od darowizny.

Zdaniem wnioskodawcy, darowizna środków pieniężnych od przyrodniej siostry, jako że jest to darowizna między rodzeństwem, które zalicza się do tzw. „0” grupy podatkowej, korzysta ze zwolnienia z podatku na zasadzie art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.), po spełnieniu wskazanych tam warunków, nawet wówczas gdy przekracza kwotę wolną od podatku i jest dokonana między rodzeństwem przyrodnim.

Podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ww. ustawy jest zakwalifikowanie obdarowanego jako jednej z osób wymienionych w tym przepisie, np. jako brata. Ustawa nie dokonuje w tym zakresie jakiegokolwiek rozróżnienia i nie wprowadza „rodzajów” rodzeństwa. W tym miejscu warto nadmienić, że tematykę pokrewieństwa w polskim porządku prawnym reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.), który to akt w art. 617 § 1 wskazuje, że krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. W myśl postanowień § 2 przywołanego przepisu stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. W świetle zatem powyższego linia boczna obejmuje: rodzeństwo (II stopień) oraz siostrzeńców, siostrzenice, bratanków i bratanice (III stopień). Zatem również regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wprowadzają „rodzajów” rodzeństwa, co oznacza, że pojęcie rodzeństwo należy rozumieć szeroko, zaliczając do niego zarówno rodzeństwo mające oboje tych samych rodziców (rodzone), jak też rodzeństwo mające wspólnego tylko jednego rodzica (przyrodnie).

W konsekwencji, zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami prawa nabycie w drodze umowy darowizny rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym powyżej kwoty 9637 zł), dokonane przez rodzeństwo przyrodnie (brata i siostrę mających wspólnego ojca, tj. pochodzące od wspólnego ojca), a zatem przez osoby wymienione wprost w art. 4a ust. 1 ww. ustawy, korzysta ze zwolnienia z podatku od darowizny, oczywiście przy założeniu, że zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał to stanowisko za prawidłowe

Polecamy serwis: Podatek od darowizn