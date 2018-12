Pomoc rodziców przy spłacie kredytu a podatek od darowizny

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB4.4015.138.2018.1.LB).

W przedmiotowej sprawie do spłaty kredytu zobowiązane są solidarnie trzy osoby: właścicielka mieszkania oraz jej rodzice. Comiesięczne raty spłacają rodzice. Organ stanął na stanowisku, iż w takiej sytuacji rodzice nie dokonują darowizny, a zwolnienia z długu. Tym samym nie ma tu obowiązku składania formularza SD-Z2.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych tu wykonywanych m.in. tytułem darowizny. Na nabywcy ciąży obowiązek podatkowy. Pojęcie „darowizny” nie zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, dlatego należy odnieść się do definicji z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nią przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, iż „w sytuacji, gdy strona zobowiązania solidarnego spłaca całość zadłużenia bez woli czynienia tego w celu obdarowania pozostałych stron tego zobowiązania, a jedynie w zamiarze zwolnienia się z długu, poprzez samą zapłatę całości, czy też części zobowiązania solidarnego nie może dojść do obdarowania kogokolwiek. Dłużnik solidarny spłaca bowiem własny dług, a nie cudzy. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej uregulowania prawne należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że spłata przez rodziców (dłużników solidarnych) całości lub części rat kredytu, nie możne być postrzegana w kategorii darowizny. Oznacza to, że powyższe nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Tym samym z tytułu spłaty rat kredytu przez rodziców na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek składania zgłoszenia SD-Z2, które służy do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych".

Darowiznę od rodziców należy zgłosić

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn darowizna od rodziców może być całkowicie zwolniona od podatku. Aby skorzystać ze zwolnienia należy w terminie 6 miesięcy zgłosić jej nabycie do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Ponadto darowiznę pieniężną należy udokumentować potwierdzeniem przekazania na rachunek bankowy nabywcy, rachunek bankowy prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym.

Nie ma obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego darowizny, jeżeli:

- wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym na stąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty wolnej od podatku 9637 zł). Majątek może zostać nabyty zarówno w drodze darowizn, jak i spadku.

- nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego

