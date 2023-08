800 plus z podpisem prezydenta! Kiedy pierwsze wypłaty? Co z wnioskiem?

800 plus zamiast 500 plus. W poniedziałek 7 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od kiedy świadczenie będzie wyższe?

Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta odbyło się na pikniku rodzinnym w Tarczynie (woj. mazowieckie) w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

Kiedy pierwsze wypłaty 800 plus?

Wypłata pierwszego świadczenia 800 plus jest przewidziana do 29 lutego 2024 r., oczywiście z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Nie trzeba składać nowego wniosku, wysokość świadczenia zmieni się z urzędu.

Dla kogo świadczenie 800 plus?

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Autorki: Iga Leszczyńska, Karolina Kropiwiec

