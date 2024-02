Na co rodzice najczęściej wydają 800 plus? Od dziś można już składać wnioski na nowy okres świadczeniowy

1 lutego ruszył nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Na co najczęściej rodzice i opiekunowie przeznaczają te pieniądze?

Kto dostanie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Jest niezależne od dochodów rodziców czy opiekunów. Wnioski o świadczenie można składać tylko drogą elektroniczną (przez PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, portal Emp@tia lub bankowość internetową), wypłaca je ZUS.

Okres świadczeniowy 800+ zaczyna się 1 czerwca jednego roku i trwa do 31 maja roku następnego. Wnioski można składać od 1 lutego. Aby otrzymać 800+ na cały okres świadczeniowy, należy złożyć wniosek do 30 czerwca. Za wnioski złożone po tym terminie ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym zostały złożone (ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka).

Ważne Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku o jej podwyższenie.

Na co rodzice wydają 800 plus

Raport CBOS "Wydatki rodziców na edukację dzieci w roku szkolnym 2023/2024" pokazuje, że aby zaspokoić potrzeby dzieci, które już chodzą do szkoły, na początku roku szkolnego rodziny wydawały średnio 1502 zł (mniej o 34 zł, niż w roku ubiegłym). Pieniądze przeznaczane były na zakup podręczników, przyborów, strojów, obowiązkowe opłaty, itp. Należy wziąć pod uwagę, że wysokość kwot jest oczywiście uzależniona od liczby uczniów w rodzinie.

Z raportu wynika także, jaki odsetek rodziców posyła swoje dzieci na odpłatne zajęcia dodatkowe. I tu ciekawostka, bo od momentu wprowadzenia programu 500+, czyli od 2016 roku (świadczenie na każde dziecko wprowadzono od lipca 2019 r.) nastąpił znaczący wzrost liczby rodziców, którzy deklarowali posłanie przynajmniej jednego dziecka na zajęcia pozalekcyjne, było to aż 61%. W roku szkolnym 2018/2019 deklarowało to już dwie trzecie rodziców. Sytuacja, z wiadomych względów, zmieniła się w pandemii COVID-19 i chwilę po niej, wówczas odnotowano spadki rzędu kilku punków procentowych.

W obecnym roku szkolnym 2023/2024 znów można zaobserwować znaczącą tendencję wzrostową, bo aż 72% rodziców stwierdziło, że wygospodaruje w rodzinnym budżecie kwotę na zajęcia dodatkowe dla przynajmniej jednego dziecka. Czy decyzja ta podyktowana jest wzrostem świadczenia z 500 zł na 800 zł? Może być to jeden z czynników. Według raportu CBOS, od 1998 roku, nigdy tak wielu rodziców nie deklarowało posłania dziecka na płatne zajęcia pozalekcyjne.

O zajęciach dodatkowy wypowiada się ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot - Zajęcia pozalekcyjne jako aktywność dla dzieci to trend, z którym mamy do czynienia od wielu lat. To z jednej strony wyraz troski rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci miały jak najlepszy start w przyszłość i mogły rozwijać swoje pasje. Stąd nie dziwią też wysokie kwoty przeznaczane na ten cel. Z drugiej strony, to też pośrednia ocena jakości systemu edukacji.

Ekspert zwraca uwagę także na to, że gdy 3 na 4 rodziców ma potrzebę, aby ich dziecko uczęszczało na zajęcia dodatkowe czy korepetycje, to oznacza to, że reforma systemu edukacji jest niezbędna.

Ile na zajęcia dodatkowe? I jakie?

W zależności od statusu materialnego rodziców i liczby dzieci posyłanych na zajęcia dodatkowe, rozpiętość deklarowanych miesięcznych kwot jest bardzo duża, bo od 10 zł do nawet… 12 tys. zł miesięcznie. Mediana deklarowanych kwot wynosi w tym roku 500 zł. Czyli, w teorii, do końca 2023 r. cała kwota ze świadczenia wychowawczego często była rozdysponowana na zajęcia dodatkowe. Od stycznia 2024 r. zostaje jeszcze 300 zł.

A jakie zajęcia są najchętniej wybierane przez rodziców? Tu od lat nic się nie zmienia. Na pierwszym miejscu jest nauka języków obcych, którą wybiera co drugi rodzic. Na drugim miejscu są zajęcia sportowe, w te inwestuje 43% rodziców, na trzecim miejscu znalazły się korepetycje i kursy przygotowawcze, które zamierza sfinansować 29% rodziców. Co piaty rodzic przeznaczy fundusze na zajęcia artystyczne.

