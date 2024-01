800 plus. Co, jeśli rodzic nie wypełni prawidłowo wniosku do ZUS?

Ustawa budżetowa na 2024 r. została przekazana prezydentowi do podpisu 25 stycznia tego roku. 1 lutego 2024 r. upływa więc termin, w którym prezydent Andrzej Duda musi zdecydować, czy budżet podpisać, czy też – skierować go do Trybunału Konstytucyjnego. Co na ten temat mówią przepisy Konstytucji?