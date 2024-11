Konferencja „Bez strachu” – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i rodzin

Fundacja LUMUS serdecznie zaprasza na konferencję „Bez strachu”, która odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Wydarzenie to, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia związane z przemocą wobec dzieci i młodzieży w Polsce.

W 2023 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opublikowała raport, według którego aż 79% dzieci i młodzieży w Polsce przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy. Najczęstszymi sprawcami byli rówieśnicy (66%), ale aż 32% przypadków dotyczyło bliskich dorosłych. W szczególności wzrasta skala przemocy psychicznej i długotrwałego znęcania się — obecnie dotyka to 43% dzieci i młodzieży, co stanowi wzrost o 15 punktów procentowych w ciągu dekady. Działania profilaktyczne i edukacyjne są kluczowe, by przeciwdziałać temu zjawisku i zwiększać ochronę dzieci w Polsce.

REKLAMA

Dlaczego warto wziąć udział?

Konferencja „Bez strachu” zgromadzi uznanych ekspertów z dziedziny psychologii, prawa, edukacji i cyberbezpieczeństwa, którzy podzielą się wiedzą i praktycznymi narzędziami do przeciwdziałania przemocy. W programie przewidziane są m.in.:

Dr hab. Dagmara Woźniakowska, prof. Ucz. – wykład na temat psychologicznych uwarunkowań przemocy wobec dzieci.

Paweł Płoski – prelekcja o psychologicznych aspektach przestępczości.

Dr Maciej Dębski (Fundacja Dbam o Mój Zasięg) – zagrożenia w cyberprzestrzeni i ich wpływ na dzieci i młodzież.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, rodziców, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży.

Szczegóły wydarzenia:

Data: 30 listopada - 1 grudnia 2024 r.

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk

Więcej informacji oraz rejestracja: www.bezstrachu.org.pl/konferencja

Rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa i możliwa poprzez zapisy drogą mailową (kontakt@bezstrachu.org.pl), telefoniczną (+48 603 641 868) lub wypełnienie formularza na stronie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

www.bezstrachu.org.pl/konferencja

Nie zwlekaj - liczba miejsc jest ograniczona!

Zapraszamy do udziału i wspólnej pracy nad budowaniem bezpieczniejszego środowiska dla dzieci i młodzieży.

Wydarzenie finansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.