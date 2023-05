Dzień Dziecka 2023. 10 pomysłów na wspólne spędzenie czasu

Piknik w parku

Pobliski park lub las to świetne miejsce na piknik. Wystarczy zabrać ze sobą koc, ulubione przekąski w pudełkach, napoje i coś do zabawy. Świetnie sprawdzą się karcianki czy planszówki, badminton, piłka lub frisbee. Jeśli przygotowanie czegoś do jedzenia na wyjście jest zbyt czasochłonne, doskonale sprawdzi się też pizza zabrana na wynos.

Na sportowo

Aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu to zawsze dobry pomysł. Możesz zorganizować mini-olimpiadę, bieg z przeszkodami lub wyprawę rowerową. Na koniec dnia uczestnikom można wręczyć drobne upominki za udział lub własnoręcznie zrobione medale (wystarczy pomalowana nakrętka od słoika i smycz). Dobra zabawa gwarantowana.

Warsztaty kreatywne

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zorganizuj warsztaty artystyczne, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności twórcze. To może być malowanie palcami lub stopami, lepienie z plasteliny, układ taneczny do piosenki lub proste rękodzieło. Zrobione przez dzieci dzieła mogą być potem świetnym prezentem dla dziadków. Dobrym pomysłem jest też na przykład pomalowanie ozdobienie koszulek według własnego projektu.

Wycieczka

Wycieczka, nawet do pobliskiego miejsca, może być wspaniałą atrakcją, tym większą, jeśli połączona będzie z pierwszą przejażdżką pociągiem czy tramwajem. Może to być zoo, wesołe miasteczko, pyszne lody czy ciekawe muzeum. Nadanie temu uroczystej otoczki, pakowanie plecaka i planowanie sprawią, że takie wyjście bedzie niecodzienne.

Kino domowe

Chociaż prognozy przewidują pogodę idealną, aby 1 czerwca spędzić jak najwięcej czasu na dworze, to przecież jest jeszcze wieczór! Wybierzcie wspólnie to, co macie ochotę obejrzeć, przygotujcie popcorn, zróbcie wygodne miejsce do siedzenia i spędźcie czas oglądając film lub bajkę razem.

Mistrzostwa gier

Zaproś dzieci i ich przyjaciół do udziału w turnieju gier planszowych. A może lepiej sprawdzą się gry zręcznościowe lub komputerowe? Przygotuj różne gry, nagrody lub dyplomy dla zwycięzców i stwórz przyjazną atmosferę rywalizacji. Przy większej liczbie osób można stworzyć drużyny.

Wizyta w miejscu zabaw

Basen, park rozrywki, trampoliny, małpi gaj to nie tylko wspólnie spędzony czas, ale też możliwość spożytkowania przez dziecko nadmiaru energii. Jeśli obawiasz się, że w Dniu Dziecka takie miejsca będą bardzo oblegane, wręcz dziecku kupon na taką atrakcję (najlepiej zrobiony własnoręcznie) z możliwością realizacji w dowolnym terminie. Nie zapomnijcie uwiecznić atrakcji na zdjęciach.

Warsztaty gotowania

Zaproszenie dzieci do wspólnego gotowania może być wspaniałym sposobem na naukę i zabawę. Wybierz proste przepisy na dziecięce ulubione dania, takie jak muffiny, pizzę czy kolorowe sałatki, i pozwól im aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowywania posiłków.

Przygoda w plenerze

Zorganizuj rodzinną wycieczkę na łono natury. Możecie wspólnie odkrywać piękne miejsca, zbierać kamienie, liście, obserwować leśne zwierzęta i opowiadać o ich zwyczajach. Dobrym pomysłem jest również stworzenie albumu z takiej wyprawy. A może zorganizujecie podchody lub poszukiwanie skarbów?

Dzieci rządzą

Niech ten dzień zaplanują dzieci. Zostaw im możliwość wyboru tego, co zje na obiad cała rodzina, gdzie pójdziecie czy jak długa będzie wizyta na placu zabaw czy kąpiel.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Inforu