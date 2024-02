320,00 zł dofinansowania można w 2024 r. dostać na naukę pływania dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Sprawdź jak.

W 2024 r. można uzyskać z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów do 320,00 zł dofinansowania na naukę pływania dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Jest kierowany do dzieci bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo.

Na jakie zajęcia sportowe można w 2024 r. uzyskać dofinansowanie?

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. W ramach konkursu zostanie rozdysponowana kwota 28.000.000,00 zł, która będzie przeznaczona na dofinansowanie realizacji dwóch zadań. Jedno z nich to zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Na ich realizację zostanie przeznaczona łączna kwota dofinansowania w wysokości 17.000.000,000 zł.

Ile dofinansowania można uzyskać na naukę pływania?

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I–III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Główne cele programu to m.in. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Jeżeli realizacja zajęć nie będzie generowała kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład przypadający na jednego uczestnika programu przy realizacji 20 godzin lekcyjnych zajęć nie może przekroczyć łącznej kwoty 230,00 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania. Natomiast w przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, zakładany całkowity wkład w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godzin lekcyjnych zajęć, nie może przekroczyć kwoty 320,00 zł w ramach kosztów bezpośrednich zadania

Kto może starać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów?

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU), zgodnie z przepisami przeznacza się na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.



Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz.U. z 2015 r. poz. 2222 ze zm.)