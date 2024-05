1000 zł od 1 lipca 2024 r. dla tej grupy pracowników. Jest podpis prezydenta

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy już niedługo? Umowy zlecenia i działalność gospodarcza będą wliczane do stażu pracy

Projektowane zmiany Kodeksu pracy zakładają, że do stażu pracy będą zaliczane okresy wykonywania pracy m.in. w ramach umowy zlecenia i działalności gospodarczej. Do stażu pracy mają być zaliczane również umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat.