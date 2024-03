Czy można udzielać korepetycji, nie prowadząc działalności gospodarczej? Sprawdź, jak opodatkować dochody, by nie mieć problemów z urzędem skarbowym.

Na rynku usług edukacyjnych największą grupą świadczeniodawców są osoby, dla których udzielanie korepetycji jest zajęciem dodatkowym. Wśród nich prym wiodą nauczyciele i studenci. Choć można znaleźć wśród nich osoby, dla których udzielanie korepetycji jest pełnoetatową pracą, to jednak najczęściej prowadzona przez nich działalność ma niewielkie rozmiary i jest wykonywana w ramach tzw. działalności nierejestrowanej.

Na wiosnę rośnie zapotrzebowanie na korepetycje

Termin egzaminu ósmoklasisty zbliża się wielkimi krokami. W 2024 r. główne terminy egzaminów przypadają 14, 15 i 16 maja. Od 7 do 24 maja będą też trwały egzaminy maturalne. To już ostatnia chwila na to, by poratować się korepetycjami, jeśli uczeń ma braki, które mogą przeszkodzić mu w zdaniu jednego z tych egzaminów na poziomie, który chciałby osiągnąć. Na rynku korepetycji trwa więc okres zwiększonego zapotrzebowania na usługi. Sytuację ratuje nieco fakt, że po pandemii wiele osób przywykło do lekcji w formule on-line, co sprawia, że dostępność usług nie jest już tak bardzo ograniczona ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Limit działalności nierejestrowanej rośnie

Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana) cieszy się popularnością nie tylko wśród rękodzielników i osób, które przed rozpoczęciem działalności gospodarczej chcą „wybadać” rynek, ale także wśród korepetytorów. Mogą ją prowadzić osoby fizyczne, których przychód należny z tego tytułu nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców). Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, a w drugiej połowie roku osiągnie poziom 4300 zł. Wysokość przychodu, który można uzyskać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, w pierwszej połowie 2024 r. wynosi więc 3181,50 zł, a od 1 lipca 2024 r. osiągnie poziom 3225 zł. Choć istnieją rodzaje działalności, w przypadku których bez względu na wysokość przychodów prowadzona działalność musi być zarejestrowana, to jednak ograniczenie to nie dotyczy usług udzielania korepetycji.

Przychody z działalności nierejestrowanej trzeba opodatkować

Osoby udzielające korepetycji w ramach działalności nierejestrowanej powinny pamiętać, że fakt, że ilość obowiązków formalnych, których należy w jej przypadku dopełnić jest ograniczony, nie oznacza, że nie ma ich w ogóle. Uzyskiwane w ten sposób przychody należą na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych do przychodów z innych źródeł (art. 20 ust. 1ba w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) i należy rozliczyć je w rocznym zeznaniu podatkowym. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Można w odniesieniu do nich zastosować koszty uzyskania przychodów w faktycznie poniesionej wysokości, ale należy wcześniej zadbać o odpowiednie ich udokumentowanie – tak, aby z dokumentów jasno wynikał związek poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością nierejestrowaną i aby nie było wątpliwości, że były one niezbędne w celu jej prowadzenia.

Przykład Anna B. udziela korepetycji z matematyki uczniom przygotowującym się do matury na poziomie rozszerzony. W związku z tym była zmuszona dokonać zakupu podręczników, z których korzystają uczniowie na tym poziomie edukacji. W takiej sytuacji podatniczka może przy dokonywaniu rozliczenia rocznego uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu z tytułu działalności nierejestrowanej zakup tych przedmiotów dokonany w związku z jej prowadzeniem i w celu uzyskania przychodu.

W przypadku osób, które uzyskują przychód nie tylko z działalności nierejestrowanej, ale np. także ze stosunku pracy, należy pamiętać o tym, że w rozliczeniu rocznym ich dochody z tych dwóch źródeł połączą się, co może mieć znaczenie dla ewentualnego przekroczenia progu podatkowego. Jeśli zaś przychód uzyskiwany z udzielania korepetycji jest jedynym przychodem, należy z kolei pamiętać o tym, że znajdzie do niego zastosowanie kwota wolna od podatku.