Już 17 maja 2024 r. mija termin na wdrożenie nowych zasad bhp! Sprawdź nowe obowiązki pracodawcy i przywileje pracownika

17 maja 2024 r. mija termin dla pracodawców na dostosowanie się do nowych przepisów bhp i ergonomii. Jakie będą nowe obowiązki pracodawcy? Jak skorzysta pracownik?

Nowe przepisy bhp i ergonomii - czas się skończył

17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Od tego momentu pracodawcy mieli 6 miesięcy na to, aby dostosować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe do wymagań bhp i ergonomii, które określone są w rozporządzeniu. Czas ten kończy się jutro, czyli 17 maja 2024 r.

Stanowisko pracy

Rozwój nowych technologii spowodował konieczność dostosowania się do zmian i wprowadzenia nowej definicji stanowiska pracy a także opisu jego wyposażenia. Co się zmieni dla pracowników biurowych, bo to głównie ich dotyczą nowe regulacje?

Zaktualizowane przepisy mówią o konieczności zapewnienia osobom pracującym na laptopach dodatkowego monitora stacjonarnego albo podstawki pod laptopa, dzięki której górna krawędź ekranu będzie się znajdowała na wysokości oczu. Ponadto na wyposażeniu powinna znajdować się dodatkowa klawiatura i mysz. Nieprawidłowe korzystanie z ekranu monitora jest powodem chorób układu szkieletowo-mięśniowego a także chorób oczu. Nowe przepisy mają zminimalizować powstawanie tych schorzeń.

Jeśli pracownik będzie potrzebował przy biurku podnóżka, pracodawca również będzie musiał go zapewnić. Krzesło do pracy powinno obrotowe, na kółkach i regulowane na poziomie wysokości siedziska, oparcia, podłokietników. Ponadto wszelkie regulacje powinny być możliwe do dokonania z pozycji siedzącej.

Szkła kontaktowe

Ale to nie wszystkie udogodnienia, których mogą oczekiwać pracownicy. Dotychczas pracownicy mieli, w razie konieczności, zapewnione przez pracodawcę (opłacone) okulary korekcyjne. Teraz będą to mogły być również szkła kontaktowe. Czy wszyscy pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie do szkieł kontaktowych? Nie, przepis dotyczy pracowników, pracujących minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy przed monitorem ekranowym, czyli 4 godziny.

Dofinansowanie do szkieł kontaktowych otrzymuje się po zaleceniu lekarza okulisty do ich stosowania. Pracownik może ubiegać się u pracodawcy o wcześniejsze skierowanie na badania, jeśli uzna, że praca przed monitorem pogorszyła mu wzrok.

Dostosowanie do nowych przepisów

Pracodawcy mieli 6 miesięcy na to, aby nie tylko dostosować stanowiska pracy do nowych przepisów, ale także aby tez zmiany uwzględnić w regulaminie pracy czy innych dokumentach wewnątrzzakładowych.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023, poz. 2367) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 Nr 148, poz. 973)

