Świadczenie wspierające 2024/2025. Kto może otrzymać? Ile? [tabela]

Kto może otrzymać świadczenie wspierające? Jaki wniosek trzeba złożyć do ZUS? Jakie kwoty tego świadczenia obowiązują w 2024 roku do 28 lutego 2025 r.?

Świadczenie wspierające - dla kogo, jaki wniosek

Skuteczny wniosek o świadczenie wspierające mogą składać osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i posiadają decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w której poziom potrzeby wsparcia określono na poziomie minimum 70 pkt. W imieniu tych osób wniosek o świadczenie wspierające (SWN) może złożyć pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy (np. opiekun prawny) - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.



Prawo i wysokość świadczenia wspierającego ustalane są przez ZUS na podstawie decyzji Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Dlatego tak ważna jest kolejność składania dokumentów. Jeśli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miała wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

Do 19 kwietnia do ZUS-u wpłynęło ponad 8,4 tys. wniosków o świadczenie wspierające. 65,8 proc. z nich została złożona przez same osoby niepełnosprawne, 21,2 proc. przez pełnomocnika, a 13 proc. przez przedstawiciela ustawowego. Do tej pory ZUS rozpatrzył ok. 5,6 tys. wniosków. 1,5 tys. osób otrzymała już z ZUS-u świadczenie wspierające na łączną kwotę 18,5 mln zł.

W przypadku 147 osób ZUS wydał decyzję odmowną, a 3,8 tys. osób otrzymało informację na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z powodu braku decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – dodaje rzeczniczka.

Świadczenie wspierające 2024/2025 - kwoty

ZUS informuje, że wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest jako procent renty socjalnej w zależności od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia. Może wynosić od 40 do 220 proc. renty socjalnej (do lutego 2024 r. wynosiła 1588,44 zł, a obecnie wynosi ona 1780,96 zł).

Poziom potrzeby wsparcia - punktacja Wysokość procentowa renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego do 29.02.2024 r. Kwota świadczenia wspierającego od 1 marca 2024 r. do 28.02.2025 r. 70-74 40% renty socjalnej 636,00 zł 713,00 zł 75-79 60% renty socjalnej 954,00 zł 1 069,00 zł 80-84 80% renty socjalnej 1 271,00 zł 1 425,00 zł 85-89 120% renty socjalnej 1907,00 zł 2 138,00 zł 90-94 180% renty socjalnej 2 860,00 zł 3 206,00 zł 95-100 220% renty socjalnej 3 495,00 zł 3 919,00 zł

Ważne ZUS informuje, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne będą miały prawo do świadczenia wspierającego od 2024 roku. Wszystko zależy od liczby punktów zawartych w decyzji WZON oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.



I tak: osoby z liczbą 87-100 punktów mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,

osoby z ilością 78–86 pkt – od 2025 r., a

osoby, które otrzymały 70–77 pkt – od 2026 r.



Jest jeden wyjątek od tej reguły. Osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r. pod warunkiem że co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później, opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Jak poinformować ZUS o zmianach mających wpływ na świadczenie

Osoby, które wcześnie złożyły wniosek o świadczenie wspierające i chcą poinformować ZUS o nowych okolicznościach mających wpływ na uprawnienia do świadczenia, mogą skorzystać z gotowego formularza SWN-INF „Zgłoszenie informacji w sprawie świadczenia wspierającego”. ZUS udostępnił formularz na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Za jego pomocą można poinformować m.in.:

o zmianie numeru rachunku bankowego, na które wypłacane jest świadczenie wspierające,

wycofaniu wniosku, który jest w trakcie rozpatrywania,

zrezygnowaniu z już przyznanego świadczenia,

zgłosić zmiany dotyczące pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, w tym m.in. odwołać i powołać nowego pełnomocnika,

powiadomić o innych okolicznościach, które mają wpływ na prawo do świadczenia i jego wypłatę, np. o braku prawa do świadczenia wspierającego w związku z pobytem w DPS.

Dodatkowo za pomocą tego formularza, będzie można złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wspierającego, po zmarłej osobie z niepełnosprawnością, która miała przyznane to świadczenie.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim